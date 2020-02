Los mejores juegos 2020 hasta ahora y los más esperados que están por venir

2020 promete ser un año de grandes cambios y, con la nueva generación a la vuelta de la esquina con Xbox Series X y PS5, parece normal que tengamos que agarrarnos a unos cuantos lanzamientos que la industria lleva retrasando desde hace meses. Pero ojo, eso no significa que no estén en camino un buen puñado de joyas para PC, PS4, Xbox One y Switch.

A continuación os mostramos los mejores juegos de 2020 separando aquellos que han salido ya de los que están en el horizonte. Una lista que iremos ampliando y modificando a lo largo del año para incorporar nuevos juegos, hablar de los que ya han llegado y ampliar información y fechas de lanzamiento de los que sigan en el horno. Guardad las carteras.

Los mejores juegos hasta el momento

‘Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle’

Plataformas: PS4 y Xbox One

Precio: 39,70 euros

Dos de los juegos de acción más icónicos de la pasada generación han vuelto con fuerzas renovadas tras su paso por PC. 'Bayonetta' y 'Vanquish' son, con toda seguridad, las dos obras maestras más laureadas de PlatinumGames. Juegos en los que los combos, la acción desmedida y las salidas de tono están a la orden del día.

‘Dragon Ball Z: Kakarot’

Plataformas: PS4, Xbox One y PC

Precio: 56,99 euros

Convertido en un regalo para los fans, ‘Dragon Ball Z: Kakarot’ nos promete un nostálgico viaje en el que, a medio camino entre el RPG y el combate, viviremos los momentos clave de la historia de Son Goku en Dragon Ball Z. Puede que no sea un juego perfecto, pero sabe tocarnos la patata como ningún otro.

‘Kentucky Route Zero’

Plataformas: PS4, Switch, Xbox y PC

Precio: 22,99 euros

‘Kentucky Route Zero’ no es un juego para todos los públicos. Es pausado, sesudo y tiene más de lectura que de interacción constante. Pese a ello su larguísimo desarrollo ha llegado a buen puerto y, con él, una de las aventuras narrativas más sorprendentes que puedes echarte a la cara. Un viaje por carretera en el que el folklore y los sucesos paranormales van de la mano.

‘Journey to the Savage Planet’

Plataformas: PS4, Xbox One y PC

Precio: 26,99 euros

Por la falta de propuestas similares más que por hilar a la perfección todo lo que se propone, ‘Journey to the Savage Planet’ es uno de esos juegos que no te importa recomendar a quienes buscan un pasatiempo en el que desconectar por completo. Exploración y plataformeo se dan cita en un juego al que lo único que se le peude echar en cara es no haber tenido más ambición.

Los más esperados

‘Ori and the Will of the Wisps’

Plataformas: Xbox One y PC

Fecha de lanzamiento: 11 de marzo

Tras una ristra de retrasos que en más de una ocasión nos hicieron temer lo peor, finalmente ‘Ori and the Will of the Wisps’ llegará a principios de año para demostrar hasta qué punto la buena gente de Moon Studios pueden volver a sorprendernos. Una secuela que, si todo va según lo previsto, será tan soberbio a nivel jugable como visual.

‘Nioh 2’

Plataformas: PS4

Fecha de lanzamiento: 13 de marzo

El espadachín con espíritu Soulsborne vuelve a la carga para dar caza a los demonios del japón feudal mientras recupera su estilo RPG de acción. El Team Ninja tiene con 'Nioh 2' una nueva oportunidad de acercarse al éxito de From Software tras un primer trabajo con una muy buena base.

‘Animal Crossing: New Horizons’

Plataformas: Nintendo Switch

Fecha de lanzamiento: 20 de marzo

Una isla desierta, un buen puñado de amigos antropomórficos y la siempre difícil tarea de pagar una hipoteca se dan cita en ‘Animal Crossing: New Horizons’, la nueva entrega de la relajante y adictiva saga de Nintendo. Con ella llega el retorno a la sobremesa tras una buena temporada en consolas portátiles, así que todos esperamos un salto considerable que lo coloque entre los mejores del año.

‘Doom Eternal’

Plataformas: PS4, Xbox One, Switch, PC y Stadia

Fecha de lanzamiento: 20 de marzo

El retorno de la mítica franquicia de id Software pretende con 'Doom Eternal' seguir la estela de la secuela original. El infierno abandona Marte para sembrar el caos en la Tierra y nuestro papel será reventar demonios entregando la mayor dosis de brutalidad posible.

‘Bleeding Edge’

Plataformas: Xbox One y PC

Fecha de lanzamiento: 24 de marzo

No es el lanzamiento más esperado de Ninja Theory, ese puesto lo merece 'Senua's Saga: Hellblade II', pero 'Bleeding Edge' apunta a ser uno de esos juegos típicos de Xbox Game Pass que te meriendas a gusto durante un par de tardes. Un shooter competitivo y cooperativo en el que la personalidad de sus personajes parece la mejor baza.

‘Half-Life: Alyx’

Plataformas: PC

Fecha de lanzamiento: marzo

‘Half-Life: Alyx’ no es la tercera entrega de 'Half-Life', pero a falta de algo mejor nadie puede negar que lo nuevo de Valve tiene una pinta macanuda. Un juego de acción que pretende llevar la realidad virtual a un nuevo escalafón y al que le tenemos unas ganas tremendas.

‘Resident Evil 3 Remake’

Plataformas: PS4, Xbox One y PC

Fecha de lanzamiento: 3 de abril

Tras los fantásticos resultados de 'Resident Evil 2 Remake' era cuestión de tiempo que la tercera entrega también tuviese su ración de mejoras. El retorno de Nemesis con ‘Resident Evil 3 Remake’ promete ser uno de los acontecimientos del año, especialmente teniendo en cuenta que viene de una Capcom que está indudablemente en racha.

‘Final Fantasy VII Remake’

Plataformas: PS4 (exclusivo hasta abril de 2021)

Fecha de lanzamiento: 10 de abril

Llegamos 'Final Fantasy VII: Remake', el que promete ser uno de los grandes lanzamientos del año. Uno que aún genera dudas por haber convertido el juego original en un pastel del que esta edición supondrá la primera ración, pero uno que estamos deseando zamparnos a dos carrillos. El clásico de PSX vuelve aquí con gráficos renovados, historia ampliada y la posibilidad de luchar por turnos o con un sistema de combate actualizado.

‘Minecraft Dungeons’

Plataformas: PS4, Xbox One, Switch y PC

Fecha de lanzamiento: abril

Microsoft no está dispuesta a dejar morir una de sus franquicias estrellas, pero lejos de limitarse a ampliar el juego original también quiere abrirle nuevos caminos. En forma de 'Diablo' simplificado, ‘Minecraft Dungeons’ apunta a ser uno de esos tapados que nadie espera con especial interés y luego resultan ser joyas muy recomendables.

‘The Wonderful 101 Remastered’

Plataformas: Switch, PS4 y PC

Fecha de lanzamiento: abril

El que para muchos sigue siendo un de los mejores juegos de la historia -y también uno de los mayores batacazos de la industria- pide paso para una segunda oportunidad con una remasterización que lo ha petado en Kickstarter. Una grata noticia que permitirá a los que no lo probaron en su época descubrir por qué 'The Wonderful 101' es un juego de culto.

‘Wasteland 3’

Plataformas: PS4, Xbox One y PC

Fecha de lanzamiento: 19 de mayo

Con sus creadores bajo el paraguas de Microsoft tras la adquisición del estudio, inXile quiere despedirse del resto de plataformas por todo lo alto con 'Wasteland 3'. Nacida de un exitoso Kickstarter, la tercera entrega de la franquicia promete más rolazo haciendo hincapié en el multijugador asíncrono.

‘Fast & Furious Crossroads’

Plataformas: PS4, Xbox One y PC

Fecha de lanzamiento: 22 de mayo

Puede que Fast & Furious y la adaptación de franquicias de cine a videojuegos no lleven bajo el brazo una enorme dosis de confianza, pero saber que los creadores de 'Project Cars', la gente de Slightly Mad Studios, están detrás del proyecto, es una buena razón para esperarlo con ganas. Veremos si finalmente cumple o se queda en otro de esos intentos fallidos de trasladar una película a juego.

‘The Last of Us Parte II’

Plataformas: PS4

Fecha de lanzamiento: 29 de mayo

Otro de los juegos que tiene todos los números para dejarnos temblando es el esperado retorno de una de las sagas más aclamadas del mundo del videojuego. ‘The Last of Us Parte II’ nos devuelve la historia de Joel y Ellie con una Naughty Dog que lleva mucho tiempo sin obligarnos a recoger la mandíbula del suelo. Sin duda uno de los que apuntan a convertirse en juego más importante del año.

‘Marvel's Avengers’

Plataformas: PS4, Xbox One, PC y Stadia

Fecha de lanzamiento: 4 de septiembre

‘Marvel's Avengers’ ha sido uno de los juegos que hemos esperado con más ganas durante los últimos años, pero aquellos que ya han podido echarle el guante han invitado a no lanzar demasiadas campanas al vuelo. La esperanza es lo último que se pierde, así que esta mezcla de acción cooperativa y RPG a medio camino entre 'Uncharted' y 'Destiny' aún nos tiene con la vista puesta en sus posibilidades.

‘Cyberpunk 2077’

Plataformas: Xbox One, PS4, PC y Stadia

Fecha de lanzamiento: 17 de septiembre

Tras un notable retraso, ‘Cyberpunk 2077’ apunta a convertirse en otra de las grandes joyas de 2020. Un juego mayúsculo que nos llega con 'The Witcher 3' aún demostrando todo su potencial e invitándonos a soñar con un futuro distópico con Keanu Reeves llevándonos de la mano. Un shooter rolero que promete llevar el último suspiro de la actual generación hasta lo más alto.

‘Empire of Sin’

Plataformas: PS4, Xbox One, Switch y PC

Fecha de lanzamiento: otoño

De la mano de Brenda y John Romero nos llega este juego de estrategia inspirado en 'Xcom' con la mafia de Chicago de los años 20 como protagonista. De 'Empire of Sin' nos gustan sus creadores, nos encanta la época y nos flipa la propuesta estratégica, así que ahora sólo queda que el juego esté a la altura de las expectativas.

‘Halo Infinite’

Plataformas: PC, Xbox One y Xbox Series X

Fecha de lanzamiento: finales de 2020

El último bombazo de la lista nos llega de la mano de Microsoft y su saga por excelencia. ‘Halo Infinite’ llegará a PC, Xbox One y las Xbox de nueva generación demostrando hasta qué punto puede crecer la franquicia con el salto gráfico. Tras unas últimas entregas que no acaban de dar con la clave entregada en el pasado por Bungie, hay muchas esperanzas en que, esta vez sí, vuelva al podio que merece.

‘Outriders’

Plataformas: PS4, Xbox One y PC

Fecha de lanzamiento: finales de 2020

Los creadores de 'Bulletstorm' preparan para final de año una propuesta completamente distinta a todo lo que hemos visto de ellos hasta ahora. Un juego de acción con coberturas y un trasfondo a lo 'Destiny' que promete horas y horas de looteo y misiones completadas en cooperativo. 'Outriders' tiene difícil despuntar entre todo lo que llegue con la nueva generación, pero no está todo perdido.

‘Captain Tsubasa: Rise of New Champions’

Plataformas: PS4, Switch y PC

Fecha de lanzamiento: por determinar

Oliver y Benji vuelven a nuestras vidas con ‘Captain Tsubasa: Rise of New Champions’, un arcade de fútbol que recoge la locura y fantasía de sus partidos para que nos pasemos tres días moviéndonos de una portería a otra. Los arcades deportivos no son un género en plena época de bonanza, así que recibir algo así y hacerlo acompañados de una de las series de nuestra infancia es una muy grata sorpresa.

‘Crusader Kings III’

Plataformas: PC

Fecha de lanzamiento: por determinar

Paradox Interactive vuelve a la carga con la intención de acabar con nuestra vida social con ‘Crusader Kings III’. Otra generosa dosis de estrategia, rol y líos de faldas en la que dar rienda suelta a nuestra creatividad a la hora de mantener controlada nuestra -esperemos- larga dinastía.

‘Flight Simulator’

Plataformas: PC

Fecha de lanzamiento: por determinar

Desde la publicación de su primer vídeo se ha convertido en uno de los juegos más esperados, y no sólo porque la simulación esté de moda, sino por haber demostrado ser una de las propuestas más brutas a nivel gráfico. ‘Flight Simulator’ y su planeta fotorrealista tiene todos los números para convertirse en la excusa perfecta para renovar nuestro PC o saltar a la nueva generación de consolas.

‘Ghost of Tsushima’

Plataformas: PS4

Fecha de lanzamiento: por determinar

A Sucker Punch parece habérsele atragantado un poco el desarrollo de su ‘Ghost of Tsushima’, pero este juego basado en una historia real del Japón feudal bien puede ser uno de esos títulos que nos hagan despedir a PS4 por todo lo alto. Ninjas y sigilo se dan cita en un juego de acción al que llevamos siguiéndole la pista muchos años.

‘Little Nightmares II’

Plataformas: PS4, Xbox One, Switch y PC

Fecha de lanzamiento: por determinar

El primero resultó ser una muy grata sorpresa que sabía jugar con el terror y la tensión como pocos han conseguido últimamente. ‘Little Nightmares II’ va por el mismo camino con otra ración de estética Burtoniana en la que sigilo, plataformas y puzles nos mantendrán pegados a la pantalla durante horas.

‘No More Heroes III’

Plataformas: Switch

Fecha de lanzamiento: por determinar

Goichi Suda nos devuelve al personaje de Travis Touchdown con otra de esas japonesadas en las que la chulería, el exceso y los espadazos se dan la mano como buenos hermanos. Toca ver si la fórmula de Grasshopper Manufacture encuentra en ‘No More Heroes III’ la redención que lleva buscando durante toda la generación.

‘Overwatch 2’

Plataformas: PS4, Xbox One, Switch y PC

Fecha de lanzamiento: por determinar

No es un juego nuevo, pero se le parece mucho. ‘Overwatch 2’ planea mantener el mismo multijugador de la primera entrega y sumará los jugadores de aquella a esta secuela, pero más allá de eso su principal baza es entregar ese prometido modo historia que profundizará en los héroes del juego a base de misiones cooperativas. Una de esas opciones de las que no sabemos muy bien qué esperar pero que seguro dará que hablar.

‘Twin Mirror’

Plataformas: PS4, Xbox One y PC

Fecha de lanzamiento: por determinar

Dontnod ha sabido encontrar su hueco en las aventuras narrativas para no caer en los errores de Telltale Games y, tras el éxito de 'Life is Strange', 'Twin Mirror' promete dar un giro a la fórmula en la que perseguir nuevas historias y mecánicas. Tocará acompañar a un antihéroe sin recuerdos tras despertarse en su hotel con la camisa manchada de sangre.

‘Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2’

Plataformas: PS4, Xbox One y PC

Fecha de lanzamiento: por determinar

Otro que huele a pelotazo es el retorno del universo Vampiro: La Mascarada, el mítico juego de rol que vuelve a los videojuegos tras haber dejado el listón altísimo hace 15 años. Una guerra entre vampiros y otras bestias que se ha apoderado de Seattle y en el que nuestras decisiones marcarán el destino de cada facción.

‘Yakuza: Like a Dragon’

Plataformas: PS4

Fecha de lanzamiento: por determinar

Cerramos con el que proemte ser el cambio más drástico que veamos en una saga actual. La mafia nipona cambia los tortazos de un "yo contra el barrio" por la estrategia por turnos en ‘Yakuza: Like a Dragon’ y nosotros, como no podía ser de otra forma, estamos dispuestos a tragar con el cambio si todas las locuras que promete acaban siendo tan divertidas como parece.