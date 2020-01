Todos los juegos de la saga 'Half-Life' están gratis en Steam como aperitivo antes del lanzamiento de 'Half-Life: Alyx'

Primero anunció por sorpresa 'Alyx', una nueva entrega de una franquicia que muchos daban por muerta, 'Half-Life', y con la que muchos jugadores vaticinan el espaldarazo definitivo que precisan las mecánicas de juegos de realidad virtual. Ahora, Valve ha decidido promocionar el juego, para cuyo lanzamiento quedan dos meses, de la forma que más a mano tiene: regalando en Steam durante dos meses el resto de los juegos de la serie, clásicos absolutos de la acción en primera persona.

Los juegos no se añadirán a la biblioteca del usuario de forma definitiva, sino que estarán activos durante los dos meses que dura la promoción. Es una limitación (Valve ha regalado los juegos de 'Portal', por ejemplo, en otras promociones), pero dos meses son suficientes para adentrarse en las peripecias de Gordon Freeman y Alyx Vance en su enfrentaiento contra la Alianza. No se sabe cuánto durará exactamente ese periodo, porque será hasta el lanzamiento de Alyx, que aún no tiene fecha definitiva.

La invasión, de gratis

Estos son los juegos que incluye la promoción (por desgracia los mencionados juegos de 'Portal', que son y a la vez no son spin-offs de 'Half-Life', no están incluidos):

En un comunicado de Valve, la compañía afirma que "'Half-Life: Alyx' está ambientado antes de los eventos de 'Half-Life 2' y los episodios, pero los juegos comparten personajes y elementos de la historia". También creen que "la mejor forma de fisfrutar del nuevo juego es jugar todos los antiguos, pero especialmente 'Half-Life 2' y los dos episodios".

A lo que nosotros añadiríamos que los juegos de 'Half-Life' son tan buenos que vale la pena revisarlos todos, desde la claustrofóbica primera entrega. Y si te sobra tiempo, tantea las dos expansiones desarrolladas por Gearbox, 'Blue Shift' y 'Opposing Force', donde se revisa la historia del primer juego a través de dos nuevos puntos de vista: el guardia de seguridad de Black Mesa Barney Calhoun y el militar Adrian Shephard.