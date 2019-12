Los 17 mejores videojuegos de la década: la opinión de los editores de Xataka

10 años dan para muchas horas de vicio, y quienes nos dedicamos a esto podemos dar buena cuenta de lo difícil que es elegir un favorito. Sin embargo en Xataka no queríamos dejar pasar la oportunidad de recoger aquellos juegos que nos han marcado durante la última década.

17 títulos memorables por parte de 17 voces jugonas de Xataka y Webedia que, como mínimo, esperamos que os sirvan para descubrir nuevos juegos, animaros a darle esa merecida oportunidad o incluso rejugarlos una última vez para intentar revivir sensaciones.

'Papers, Please'

La elección de Antonio Ortiz, de Webedia.

"Creo que poco se puede añadir a estas alturas sobre juegos como 'Red Dead Redemption' o 'The Last of Us', capaces de empujar a la industria a una madurez y a una competencia con los grandes estrenos de cine a la hora de atraer atención y meterse en la agenda y la conversación.

Me gustaría rescatar con mucho cariño el juego de Lucas Pope, 'Papers Please', sobre el que ya escribí en su momento hay mucha experimentación y estupendas propuestas para que los videojuegos aborden temas más sociales o políticos. Algunos de esos intentos se desvirtuan por intelectualizar en exceso, otros por ser aburridos y por tanto, malos juegos.

Papers please consigue hablar de dictaduras, fronteras y libertad y ser un juegazo, además reflejando otra de las grandes tendencias de la década: juegos indies de gran factura y números notables. Dude si compartir el nuevo juego de Pope, pero lo confieso: en juegos voy años por detrás y me faltan horas de partida para valorarlo."

Disponible en PC y iPad.

'Crusader Kings II'

La elección de Roberto Jimenez, de Webedia.

"Te casas con tu prima navarra y quieres tener hijos para poder casarlos con tu sobrino letón. Conciertas su matrimonio sin haber nacido siquiera, tu medio hermano monta un banquete y envenena a tu esposa. Te casas con la suya y te mueres antes de poder consumar. Pero todo va bien. 'Crusader Kings II' es el mejor juego de rol que no es de rol sino de estrategia, una maravilla de Paradox en la que un día te das cuenta de que tienes hasta el DLC de las cuatro canciones judías."

Disponible en PC.

'Hotline Miami'

La elección de John Tones, de Xataka.

"Más allá de su éxito y su influencia, 'Hotline Miami' es importante por abrir como pocos juegos de su época el debate sobre la violencia y su representación en pantalla. Un debate que desde entonces no ha hecho más que diversificarse y apuntar en distintas direcciones, evolucionando hasta formas tan sugestivas como Death Stranding y su propuesta pacifista. 'Hotline Miami' es todo lo contrario: nos pone frente a la violencia con una mecánica de juego precisa, perfecta, y que por eso mismo incomoda, por la sencillez, la naturalidad con la que nos adaptamos a ella.

Con una historia que es pura antiempatía y uno de los personajes protagonistas más fascinantes y horribles del medio, entabla un peculiarísimo diálogo con Spec Ops: The Line ese mismo año y en lo que queda de década con muestras de violencia mainstream como los 'Call of Duty', ese Holocausto Lara que fue 'Tomb Raider', 'Doom', 'Mortal Kombat' y otros innumerables indies. Nada mal para un juego minúsculo que no parecía más que un pequeño placer culpable de violencia extrema."

Disponible en PC, PS4 y Switch.

'Grand Theft Auto V'

La elección de Merinowski, de Xataka.

"'GTA V'. Un juego que sigue actualizándose cada pocos meses, con esa cantidad de jugadores offline que lo han tenido como un must-have + los jugadores online que cada vez van a más. La comunidad y mods, reinventando un juego con el roleplay."

Disponible en PC, PS4 y Xbox One.

'Dark Souls'

La elección de Samuel Oliver, de Xataka.

"Elegir juego de la década casi me da un ataque de ansiedad, ¿Quedarme con solo uno de los tantísimos juegos buenos que hemos tenido estos diez años? Y es que vaya década nos ha dejado la industria. Pero hay un juego en el que pienso y siento que es el elegido: 'Dark Souls'. Y es que lo he llegado a odiar como no he odiado a otro videojuego ('Death Stranding' alguna que otra vez se ha posicionado cerca)., pero siempre volviendo a coger el mando para alzarme de nuevo en la hoguera y volver a intentar sortear la inevitable muerte que se esconde en cada esquina del juego.

Y es que cuando por fin consigues derrotar a ese jefe o llegar a esa parte del mapa que parecía inalcanzable… No hay sensación más gratificante. Pocos juegos pueden presumir de haber puesto un punto y aparte en cómo se concibe un videojuego y casi crear un género en sí mismo. Y es que no pocas veces hemos escuchado la frase “…es el 'Dark Souls' de los juegos de…” así como esta elección ha sido el ‘Dark Souls’ de las elecciones."

Disponible en PC, PS4, Xbox One y Switch.

'Death Stranding'

La elección de Álex Cánovas, de VidaExtra.

"Quedarse con un solo videojuego de entre todos los que han salido durante los últimos diez años no es fácil, bien lo sabemos los que hemos estado haciendo listas en las que nos hemos permitido el lujo no sólo de escoger uno, sino 100, pero creo que me quedo con 'Death Stranding'.

Podría haber escogido algún otro, seguro, pero realmente es el primero que me viene a la mente ahora mismo por lo que ha sido capaz de hacer. Ha logrado mezclar un planteamiento jugable que en cualquier otro videojuego habría dado risa (los chistes sobre los walking simulator y los repartidores de pizza están ahí como prueba). con una serie de mecánicas maravillosas y una historia interesante y sorprendentemente bien documentada.

Por si fuera poco, Hideo Kojima y su equipo lo han envuelto todo en unos escenarios naturales de una belleza pocas veces antes vista en un videojuego, lo han llenado de estrellas del cine y la televisión y han creado un sistema de conexión/ayuda entre jugadores de todo el mundo que es, sencillamente, la leche."

Disponible en PS4.

'Minecraft'

La elección de Frankie MB, de VidaExtra.

"El sandbox definitivo es humilde en presentación, transgresor a la hora de dar a los jugadores la posibilidad de interactuar con su mundo e inagotable en lo referente a sus posibilidades. Pero sobre todo, una fuente constante de entretenimiento que congrega a más de 112 millones de jugadores cada mes.

‘Minecraft’ no se limita a convertir en calderilla lo logrado por los mayores éxitos de Activision Blizzard, EA o Sony, sino que lidera la revolución del entretenimiento, unificando los sistemas de juego, apostando por que los creadores moneticen su trabajo, introduciéndose en las aulas y ofreciendo un sinfín de experiencias."

Disponible en PC, PS4, Xbox One y [Switch](https://www.amazon.es/Nintendo-Minecraft-Edici%C3%B3n-Switch/dp/B07D1L22SD.

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'

La elección de Sergio Cejas, de VidaExtra.

"En estos últimos diez años he vivido toda clase de experiencias con numerosos videojuegos, pero las sensaciones que me ha transmitido 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' están a otro nivel. Todavía recuerdo el momento en el que Link sale al exterior por primera vez y descubre ante sus ojos un gigantesco mundo abierto. Un paisaje alucinante que nunca se había visto antes en la serie.

Siempre lo he tenido claro que la última entrega ha sido la mejor de toda la saga por sus mecánicas, su duración, la belleza de sus entornos, el doblaje al castellano, las legendarias batallas y sobre todo por el hecho de que cada uno podía avanzar a su manera, sin importar el método a seguir. No había un patrón definido y eso es uno de los aspectos que hizo tan especial a Breath of the Wild, el que cada uno pudiera llegar hasta el final a su manera. Vivir su propia aventura de Zelda."

Disponible en Switch.

'Celeste'

La elección de Jarkendia, de VidaExtra.

"Más allá de las grandes producciones, esta última década destacaría todas esas sensaciones tan positivas que me han transmitido los juegos indies, tanto por la frescura de sus mecánicas, llevando a otro nivel conceptos que teníamos completamente asentados, como por tocarnos la patata con sus historias. Y ahí lo tengo claro, no ha habido ningún otro juego que me haya marcado tanto como 'Celeste'.

No es solamente que me parezca claramente uno de los mejores de la década más reciente, sino uno de mis favoritos de la historia de los videojuegos por la infinidad de momentazos que pueblan su universo, tocando temas que siguen siendo en tabú en la sociedad, como las enfermedades mentales, bajo un prisma exquisito gracias a uno de los mejores diseños de niveles que se recuerden. Un viaje inolvidable cuya metáfora culmina de un modo perfecto."

Disponible en PC, PS4, Xbox One y Switch.

'Undertale'

La elección de Jonathan León, de VidaExtra.

"El revuelo que Undertale causó cuando salió al mercado hace ya cuatro años todavía perdura según a quien le preguntes. ¿La razón? Toby Fox subvertía en su obra muchas más convenciones de las que estábamos dispuestos a afrontar allá por 2015. Nos pilló por la espalda y soltó toda la artillería que tenía a su alcance para sorprendernos con una bondad y un ingenio (y un inesperado manejo del terror). que todavía hoy son inusitados.

'Undertale' no rompía la cuarta pared, la derribaba con una bola de demolición. Pocos juegos han resultado tan efectivos a la hora de hablarnos sobre nuestro papel en la ficción de este particular medio, de ponernos en el lugar del otro y pregonar la empatía como principal catarsis. Una obra pequeña, pero de las más sinceras que se recuerdan."

Disponible en PC, PS4 y Switch.

'The Last of Us'

La elección de Samuel Fernandez, de Xataka Móvil.

"No sé si es porque me ha pillado ya en la edad idónea, pero lo cierto es que después de décadas jugando a casi todo tipo de títulos, en esta década ha aterrizado el que considero, sin lugar a dudas, el juego de mi vida. No es otro que The Last of Us. Naughty Dog volcó en él todo su aprendizaje en las entregas de Uncharted previas y logró un juego redondo en ambientación, jugabilidad, sonido, banda sonora y, por encima de todo, guión e interpretaciones. No hay una vez que lo juegue y no acabe llorando, o me quede maravillado acariciando a la jirafa, o quiera abrazar muy fuerte a Bill o quedarme a vivir en la presa. Brillante, de principio a fin. Para mí, el juego de la década. Y de mi vida."

Disponible en PS4.

'Journey'

La elección de Álvaro Castellano, de 3DJuegos.

"'Journey' es, para mí, uno de los puntos álgidos de los videojuegos. Alejado del relleno habitual de los títulos actuales, en los que a menudo prima la cantidad de contenido sobre la calidad o el ritmo de éste para justificar altos precios, el de Thatgamecompany se puede terminar de una sentada. Así se consigue una sensación de viaje fantástica con una duración más cercana a una película que a un juego, con un ritmo formidable y una accesibilidad que no deja de lado a ningún aficionado: ni al veterano que se las sabe todas, ni tampoco al novato que se ha acercado a este lanzamiento por su indudable belleza y sin saber muy bien lo que tiene entre manos. Y es que el juego es un mundo en el que te sumerges desde el primer minuto.

No te quiero aburrir con nociones de diseño sobre lo bien que creo que gestiona sus puzles y que me encanta cómo transmite todo su mensaje sin un solo ápice de comunicación verbal tradicional... Tampoco quiero entrar en detalles sobre lo ingenioso que es su anónimo multijugador, padre de muchos conceptos que se exploran a día de hoy. Solo te diré que lo mejor es experimentarlo. Y para mí cuenta, sin spoilers, con unos últimos 10 minutos que son tal festín audiovisual para los sentidos que me siguen resultando imposibles de superar sin la carne de gallina. Si tengo que elegir mi juego de la década ese es, sin pestañear, Journey."

Disponible en PC y PS4.

'Gone Home'

La elección de Álex Pascual, de 3DJuegos.

"El videojuego lleva más tiempo de lo que parece subvirtiendo las narrativas tradicionales. 'Gone Home' es uno de los mejores ejemplos de ello. La trama no se cuenta, sino que se descubre. A través de Katie, una hija que regresa al hogar de su infancia, avanzamos por estos pasillos y habitaciones aparentemente abandonados, buscando pistas sobre el paradero de su familia.

La tensión, el misterio y el drama, no se crea con diálogos o cinemáticas, sino mediante la constante especulación del jugador al intentar averiguar la verdad. Para ello, se refugia en una era donde los teléfonos móviles ni siquiera existían y cualquier duda sobre el paradero de alguien no se resuelve con mandar un WhatsApp. 'Gone Home' es un sensacional ejercicio narrativo que nos descubrió otras formas de interactuar en el medio."

Disponible en PC, PS4, Xbox One, Switch y iOS.

'The Last Guardian'

La elección de Tonichan, de 3DJuegos.

"No tenía ninguna fe en 'The Last Guardian'. El proyecto venía pareciendo un choque de trenes en cámara lenta desde hacía demasiado tiempo, y aunque su aparición en el E3 2015 me alegró, fue opacado en mi mente por 'Final Fantasy VII Remake' y 'Shenmue 3'. En cuanto acabé el juego de Ueda supe que había jugado a una de las obras más especiales de mi vida.

Me consta que no todo el mundo ha podido llegar a estrechar un lazo con Trico, pero yo sí tuve la suerte de disfrutarlo y sentirlo como un compañero de aventura más. Orgánico, creíble y único, pocas veces he conectado a tantos niveles con un videojuego como lo hice con 'The Last Guardian'. Una experiencia única e irrepetible, digna de ser mi juego de la década."

Disponible en PS4.

'Candy Crush'

La elección de Juan García, de Millenium.

"Si te digo que Candy Crush no solo es uno de los juegos de la década, sino uno de esos juegos que han cambiado para siempre la forma de jugar, ¿cómo te quedas? Su propuesta es simple y, ni siquiera, tampoco se trata del primer juego que nos propone juntar tres figuras del mismo tipo hasta limpiar la pantalla o acabar el nivel. Sin embargo, King, supo dar con la tecla y revolucionar el mundo del gaming móvil para llegar a todo tipo de audiencias.

¿Quién no ha juntado caramelos en este juego? No te libras tú, ni tu tía la de Burgos. Todos hemos jugado a esta franquicia, cuyos usuarios se cuentan por cientos de millones. También fue, y es, uno de los juegos más rentables de la historia, con momentos en los que llegó a recaudar 1 millón de dólares al día. ¿Sigues extrañado por la inclusión de Candy Crush en esta lista? Porque desde 2012 no hemos parado de juntar caramelos como si lo fueran a prohibir…"

Disponible en iOS y Android.

'Bloodborne'

La elección de Razablan, de Millenium.

"Diez años dan para mucho, y más en un mundo tan cambiante y dinámico como los videojuegos, pero una de las tendencias clave de esta década es la fórmula Soulsborne. Hidetaka Miyazaki ha ascendido al olimpo de los creadores del medio interactivo con una obra rompedora en 'Demon Souls', refinada en la primera parte de Dark Souls y completamente vitaminada en la tercera. Pero lo más impresionante hasta la fecha para un servidor sigue siendo Bloodborne.

Un mundo artísticamente perfecto, una historia perturbadora y quizás la mejor interpretación jugable de las pesadillas de H.P. Lovecraft. En los Souls apareció esa narrativa fragmentada tan brillante y característica de From Software, pero 'Bloodborne' sigue siendo un monolito que perdurará durante muchos años por como engarza una historia tan rica como redonda."

Disponible en PS4.

'Dishonored 2'

La elección de Rubén Márquez, de VidaExtra.

Cerramos con mi propia elección. No ha sido fácil decantarse por uno en concreto y hasta el último minuto he dudado entre incluir 'Donkey Kong Country: Tropical Freeze' y 'Return of the Obra Dinn', pero Arkane Studios merecía un puesto en la lista más que ningún otro. De hecho le basta con uno de sus niveles, La Mansión Mecánica, para merendarse a cualquier otro juego de estos últimos 10 años.

Dishonored 2 es un juego soberbio que funciona como un reloj suizo. Una fantástica obra de ingeniería que incluso se atreve a destapar la tapa para enseñar lo que hay bajo las manillas. Una aventura imprescindible que nos demostró, una vez más, la diferencia entre crear un reloj y dar la hora. Lo segundo puede hacerlo cualquiera, pero lo primero sólo está al alcance de unos pocos.

Disponible en PC, PS4 y Xbox One.