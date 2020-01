'Cyberpunk 2077': todo lo que sabemos hasta ahora del esperado videojuego

Fue una de las estrellas del pasado E3 2019 con un tráiler que algunos recordaremos sobre todo por la aparición de Keanu Reeves (y su carismático "You are breathtaking!" en la presentación), pero aún no podemos disfrutar de él. Sin embargo, sabemos bastantes detalles de Cyberpunk 2077 y nunca es mal momento para recordarlos.

Se trata de un juego de CD Projekt Red, los llamados aspirantes a Rockstar que llevan ni más ni menos desde 2013 desarrollando este juego. Esperando que salga a la venta el a mediados de septiembre, sus tráilers, gameplays y otros avances nos han ido dejando muchas pistas.

El origen: un juego de mesa

La idea de 'Cyberpunk 2077' se origina en el juego de mesa casi homónimo, 'Cyberpunk 2020'. Un juego de rol clásico de papel y lápiz creado por Mike Pondsmith cuya línea temporal será la que veamos también en el videojuego.

Fue lanzado en 1980 y se ambienta en un 2020 bastante distinto al que vivimos ahora mismo. Las riendas del mundo las llevan megacorporaciones omnipresentes que funcionan por encima de la ley, gestionando una sociedad decadente y obsesionada en el transhumanismo y la modificación del cuerpo que convive con una tecnología que ha avanzado bastante más que la actual, aunque en común sí está que el ser humano sigue siendo un grave destructor de los ecosistemas (aunque en el juego ya casi ni se ve el Sol por los gases tóxicos).

En este futuro (que han trasladado unos 50 años después en el videojuego) es donde podremos jugar, concretamente en Night City. Una ciudad ubicada en esa California del futuro, completamente robotizada y plagada de conflictos de bandas, los cuales a su vez son rentabilizados por esas megacorporaciones.

Por lo que hemos podido ver con todos los tráilers y un jugoso gampeplay de 48 minutos, el juego tiene un estilo artístico bastante característico, con gráficos e iluminación muy cuidada. Se podrá entrar a algunos de los edificios y no habrá "muros invisibles" que nos impidan desplazarnos por la ciudad, aunque también podremos salir de Night City y explorar el ciberespacio, al que llaman "the NET" como explicaban en Polygon y sobre el que apenas se sabe nada.

Como juego de rol que fue, en este caso tendremos el nuestro. Como jugadores controlaremos a V, un mercernario que podremos personalizar a nuestro gusto en cuanto a estética, voz, género e incluso pasado. Y la expectación con todo esto viene en parte a 'The Witcher', porque el popular videojuego (y ahora serie) es de estos mismos creadores, que de los brujos y la magia se pasan a los cíborgs y la distopia.

Modo y detalles del juego

'Cyberpunk 2077' es un RPG en el que se jugará juega en primera persona (a diferencia de 'The Witcher 3', que se juega en tercera). Podremos elegir entre los modos "Solo" (combate), "Techie" (en equipo) o "Netrunner" (jugar en red).

El transcurso de la historia dependerá de las decisiones que tomemos, a modo de "Elige tu propia aventura" (o el episodio de 'Black Mirror' Bandersnatch, pudiendo seleccionar qué decimos en los diálogos y habiendo incluso opciones de romance en el juego de varios tipos (con sus desnudos y palabras malsonantes incluidas).

De ahí que tendremos que tener en cuenta cada una de nuestras acciones porque cada una implicará un desarrollo u otro. Como ya explicamos, afectarán aspectos como el modo en el que planteemos la misión, ese pasado que hayamos elegido, la implicación de los personajes o el que tomemos una ruta más o menos directa a un sitio.

Como V tendremos nuestra casa, un apartamento que será la base donde poder prepararnos a nivel de armas o vestimenta. Además, podremos ir asignando puntos a atributos como inteligencia, reflejos, fuerza o constitución, pudiendo aprovecharnos de ese transhumanismo tan de moda en la distopia y contactar con doctores para obtener mejoras (legales o de contrabando), como injertos de armas o potentes escáneres integrados en nuestro ojo.

Estas modificaciones también influirán en el juego, y de hecho son una parte importante del mismo. Además, también podremos usar vehículos (entre los cuales de momento sabemos que hay coches, motos y algunos marinos), que se podrán conducir en primera o tercera persona, pudiendo atropellar peatones a lo 'Grand Theft Auto' (aunque no será el objetivo del juego), y pudiendo también nadar.

Las misiones que tendremos que llevar a cabo se consiguen sobre todo por unos personajes llamados "Fixers". Algo así como brokers para mercenarios (si habéis visto 'The Mandalorian', más o menos el papel de los de Guild con los cazarrecompensas). Hay hasta cinco tipos de misiones.

En cuanto al transcurso del tiempo, hay un ciclo de día y noche y un clima variable. Lo que han querido además es que Night City sea una ciudad ecléctica, que mezcla estilos artísticos, culturas y sobre todo que sea una "cuidad viva", de la cual intentamos ya destripar su mapa de metro.

¿Y qué pasa con Keanu Reeves? Que su voz e imagen se virtualizan en Johnny Silverhand, un rockero rebelde con tendencias políticas revolucionarias que lleva el transhumanismo hasta el límite al pode conservar su mente tras fallecer.

Las posibilidades en los combates

Como hemos comentado, habrá armas en el juego (incluso serán prolongaciones de nuestro cuerpo) y el combate se basa tanto en ellas como en habilidades como el poder deslizarse, los saltos o correr por las paredes. Habrá asistencias como un sistema que permite que las balas reboten en la pared y conocer su trayectoria, pudiendo personalizar las armas.

Por el momento, gracias a los avances, se han visto armas como una escopeta especial para destrozar los miembros de los enemigos, bazookas, un rifle con el que poder dirigir las balas o unas hojas dobles que pueden usarse como escalones (a lo ninja). Aunque existe la (muy remota) posibilidad de poder jugar sin matar a nadie (noqueando, etc.), si bien es casi lo más complicado dado que el juego no se pensó así.

Otra arma interesante viene por una desventaja de la transhumanización: también podremos hackear a los enemigos. Además, podremos tomar tomar drogas en el juego mediante lo que parece un inhalador, pudiendo emplearlas para mejorar el rendimiento.

Como confirmaron en septiembre del año pasado, 'Cyberpunk' tendrá modo multijugador. Pero los creadores no han soltado prenda y lo único que sabemos es que se añadirá a posteriori de su lanzamiento.

El lanzamiento

Como decíamos al principio, falta aún unos tres meses para el lanzamiento de este videojuego. 'Cyberpunk 2077' llegará a ordenador, PS4 y Xbox One el 17 de septiembre. Habrá DLC (uno pequeño gratuito y expansiones de pago) pero no microtransacciones, y en el futuro llegará ese modo multijugador y el soporte para mods.

Así que nos queda esperar para poder comprobar todas estas características y saber más sobre los requisitos del equipo y el juego en general. Estaremos pendientes del lanzamiento y sobre todo de poder jugarlo para contároslo a fondo.