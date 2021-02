El código robado de 'Cyberpunk 2077' ya tiene dueño, ahora queda preguntarse qué hará con él

Esta semana la célebre empresa polaca CD Projekt RED (CDPR) realizaba un preocupante anuncio: unos hackers habían logrado acceso a sus servidores y habían robado el código fuente de juegos como 'Cyberpunk 2077' o 'The Witcher 3'. La empresa se negó a negociar con este grupo de hackers, lo que hizo que ese código acabase subastándose dos días después.

Ahora sabemos que la subasta se ha cerrado: los hackers parecen haber recibido una "oferta satisfactoria" y ese código tiene ahora nuevos dueños. La pregunta, claro, es qué hará el comprador con ese código.

La subasta que se inició tras la negativa de negociación indicaba que la puja mínima partía de 1 millón de dólares, pero que si alguien ofrecía 7 millones de dólares podría hacerse con ese código y esos datos de forma inmediata.

Just in: #CDProjektRed AUCTION IS CLOSED. #Hackers auctioned off stolen source code for the #RedEngine and #CDPR game releases, and have just announced that a satisfying offer from outside the forum was received, with the condition of no further distribution or selling. pic.twitter.com/4Z2zoZlkV6