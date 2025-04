'InZOI' es exactamente lo que buscaba para sustituir a 'Los Sims'. Hasta que me obligó a trabajar ocho horas diarias

Tras mucha, muchísima expectación, ‘InZOI’ ya está entre nosotros. El simulador de vida de la compañía surcoreana Krafton lleva unas semanas disponible en Steam en forma de acceso anticipado. Pero que las ramas no nos impidan ver el bosque: aunque es un early access y pueda tener sus errores, la versión de ‘InZOI’ que tenemos entre nosotros tiene una tonelada de contenido que ofrecer.

También es un título que tiene que cargar con un sambenito importante: lo quiera o no, es el juego que todo el mundo está comparando con ‘Los Sims’ aunque, realmente, son bastante diferentes. De hecho, una vez nos zambullimos en el juego, nos damos cuenta de que sus responsables están siendo extremadamente ambiciosos. Puede que demasiado.

Vamos con esta opinión de InZOI, ya que hay bastante que contar y que matizar sobre un juego al que le queda camino y contenido por delante, pero del que tengo algo bastante claro: si bien voy a seguir jugando porque me está encantando, llevo años pidiendo más realismo a 'Los Sims'... y puede que no supiera lo que estaba pidiendo.

León joven que amenaza al rey

No quiero que este análisis de ‘InZOI’ u opinión, mejor dicho, sea un partido de tenis entre la ‘InZoi’ y ‘Los Sims’, pero es impepinable que las similitudes están ahí y que, aunque diferentes en la forma de jugar, el de Krafton no existiría sin el de Maxis.

A lo largo de la historia, sobre todo con ‘Los Sims’ y ‘Los Sims 2’, diferentes compañías han buscado un trozo del pastel de la saga de Maxis con juegos de temáticas similares. Ninguno logró gran cosa y un ejemplo que recuerdo es ‘The Partners’, que era un “Los Sims en la oficina”. Pasó sin pena ni gloria. La saga de Maxis y, lamentablemente, Electronic Arts, fue la que terminó imponiéndose a todas y más allá de en móviles, ‘Los Sims’ no han tenido competencia.

Hay varios perfiles de jugadores para ‘Los Sims’. Puedes ser la clase de persona que se divierte más con la faceta social del juego de Electronic Arts, la que disfruta personalizando al máximo a su personaje y viviendo una segunda vida en la que podemos hacer lo que queramos sin las tediosas tareas de nuestra realidad. Pero también está el otro modo de juego: el que nos permite construir la casa de nuestros sueños y es posible que seamos esos jugadores que sólo queremos construir casas bonitas.

En eso, la saga no tenía competencia, hasta ahora. ‘InZOI’ busca llevar esas dos facetas al máximo. El lore de ‘InZOI’ es extraño, ya que somos un empleado de una empresa que construye mundos virtuales habitados por los zois, los personajes virtuales. Es decir, somos el ente supremo del universo que controla a una deidad que, a su vez, controla a los zois. No es que tenga demasiada importancia en el desarrollo del juego, pero de vez en cuando hay algunos guiños a esto.

Lo primero es crear un zoi, y ya te puedes armar de paciencia. Hay muchas, muchísimas opciones de personalización. No sólo puedes ajustar prácticamente cualquier característica física, sino que puedes escanear tu cara y cuerpo y dotar de animaciones personalizadas al zoi gracias a la integración de la aplicación de metahumanos de Epic Games. Puedes no usarla si no quieres, los zois seguirán teniendo unas animaciones excelentes.

Para la ropa, más de lo mismo: muchas opciones teniendo en cuenta que no tenemos ninguna expansión. ‘Los Sims 4’, una cuarta entrega de una saga con dos décadas a sus espaldas, eran muchísimo más parcos en contenido cuando salieron que ‘InZOI’. Desde luego, no he echado de menos ni opciones de peinado ni de vestimenta. De hecho, me encanta que las opciones de ropa sean tan actuales. Y el modo “simulación” comienza desde este menú de creación de personaje.

Tenemos que darle una personalidad, algo que nos lleva a varios deseos vitales y metas que nos permitirán conseguir recompensas e ir definiendo nuestra personalidad e interacciones sociales. Si somos solitarios y dejamos a nuestro zoi a su bola durante la partida, quizá no haga migas con nadie o dé una mala contestación cuando conoce a otro zoi. Ya entraremos más en detalle, pero vamos con la construcción.

Una vez hecho eso, podemos elegir una ciudad de inicio -hay dos de lanzamiento más otra que está planeada- y podemos mudarnos a un piso vacío o a un solar para construir una casa. Hay opciones predefinidas muy interesantes, y puede que lo mejor es empezar por un bloque ya construido e ir descubriendo poco a poco las posibilidades del modo construcción. Pero si quieres lanzarte directamente a construir la casa de tus sueños, puedes hacerlo: el truco del dinero es un botón en el menú del juego.

Un come horas en el modo construcción

Aunque me he forzado a jugar al modo de “simulación social” para este texto, tengo que decir que mi perfil de jugador de ‘Los Sims’ es el que se goza el modo construcción. Es mi rollo: construir casas en las que querría vivir y mi único roleo es crear un sim, darle una personalidad imaginaria y crear la casa en la que creo que querría vivir ese sim.

Si el juego se me borra, lo desinstalo porque necesito espacio o lo que sea, no me guardo el archivo de guardado porque lo que me gusta es construir, no la vida de mis sims.

Si eres este tipo de jugador, ‘InZOI’ te va a encantar. Como digo, tiene bloques y módulos de habitaciones predefinidos que podemos editar un poco, pero donde se te pueden ir horas, horas y horas es en el modo de construcción más puro, en el que eliges cómo construir las paredes, la posición de puertas y ventanas, la iluminación al detalle y cómo ocupar cada espacio de la forma más placentera posible.

Puedes desde ser minimalista al extremo, con muchísimos objetos tan reales que algunos de ellos son de marcas como LG y Samsung, literalmente, hasta lo más barroco posible, llenando cada centímetro de la casa con elementos que, por el diseño de cuadrículas, a lo mejor tu zoi no alcanza, pero poco importa si lo que quieres es construir casas de muñecas.

Como gráficamente es un portento gracias a Unreal Engine 5 y la iluminación es genial, incluso sin activar el raytracing, ver cómo el paso de las horas ambienta nuestro hogar es una pasada. Y es tan fotorrealista que he creado una habitación de mi casa para imaginarme cómo quedaría una configuración de mobiliario que tengo pensada.

Además, si hay objetos que no encuentras como, por ejemplo, un Amiibo de Pikachu, puedes hacerle una foto, subir esa foto al juego y éste crea una réplica de ese objeto mediante IA. Hay veces que sale mejor y otras peor, pero me parece una opción de locura porque vas a poder ambientar tu casa virtual con ese LEGO de ‘Harry Potter’ que tienes en tu salón de verdad.

Hay jugadores que piensan que es muy complicado, y no es tanto “complicado” como menos amigable que el modo construcción de ‘Los Sims’. A mí eso no me importa, la verdad.

Una pecera preciosa

Porque, precisamente, de eso parece ir ‘InZOI’, de tener una segunda vida en un mundo digital. Tengo mis opiniones al respecto luego las atacaré, pero es el momento de hablar del modo de simulación social. Como digo, no es mi parte preferida, pero he querido probar a jugar bien: sin el truco del dinero, sin acelerar las tareas hasta el máximo (excepto a la hora de dormir), intentando relacionarme, cumpliendo horarios que tendría en la vida real y ese tipo de cosas.

Una de las cosas que no me gustan de ‘Los Sims’, y por eso no juego al modo “vivir”, es que el día se me pasa en un santiamén. Pasa demasiado rápido y no me permite llevar una simulación de mi día a día en la realidad. ‘InZOI’ sí. La estimación del tiempo es más realista y, aunque trabajes, tienes tiempo para todo.

Puedes salir al parque, puedes relacionarte con otros zois comiendo por ahí, puedes quedar, puedes usar tu móvil para mandar regalos y responder mensajes (en algún momento podrás escribirlos, literalmente, con el teclado), puedes limpiar la casa, limpiarte a ti, hacer la colada, aprender recetas, realizar un montón de acciones con un ordenador, leer… como en ‘Los Sims’, sí, pero más profundo.

También más aburrido.

Tengo la sensación de que ‘InZOI’ es tan realista que es… aburrido. En el momento en el que tienes un trabajo, debes ir al trabajo y trabajar. Si tienes que realizar informes, debes sentarte en el PC a realizar informes. Si tienes que reunirte, vas a una sala de reuniones. Puedes comer en el trabajo porque te va a entrar hambre y tu muñeco tiene que comer… y luego de vuelta a hacer informes o ver redes sociales.

Eso ya lo hago en mi día a día y es cierto que las primeras horas es gracioso hacerlo en ‘InZOI’, pero luego no quiero seguir trabajando, también, en un videojuego. Y las horas de dormir, como el tiempo pasa más despacio, incluso a velocidad x30, mientras tu muñeco duerme, tú estarás ahí mirando. Los fines de semana son geniales porque puedes hacer un montón de cosas, pero entre semana, tu zoi es esclavo del sistema. Exactamente igual que… bueno, que tú. O que cualquiera que quiera pagar el alquiler.

Tenemos un móvil que es el centro de la experiencia social. Estos últimos días he mirado más el móvil del zoi que el mío

Tiene un montón de detallitos, me encantan las posibilidades a la hora de interactuar con otros personajes y creo que hay mucho, muchísimo cariño por parte de Krafton. Se nota que le han puesto mimo y, aunque es un juego muy coreano, no se me ha hecho extraño.

Si tiras un papel al suelo, te van a echar la bronca, seguramente, y eso en España no pasa, pero debería, así que tampoco me he encontrado un choque cultural en estas decisiones (lo pesados que son con los idol sí me choca un poco, pero bueno. Y que todos los personajes son tremendamente atractivos y visten genial).

Los zois pensarán, en algún momento

Y el girito viene cuando, en equipos con tarjetas RTX, puedes activar un modo de libre albedrío potenciado. Con un par de frases que tú mismo escribes, defines a tu muñeco, y su personalidad se basa en eso.

Con el modo de inteligencia avanzada activado, es como ir en piloto automático y no tienes que hacer absolutamente nada. Él se pilota: se asea, come, va a trabajar, afianza las relaciones que hayas dejado encaminadas… pero lo hace desde el punto de vista de hacerlo “bien”.

Y eso es aburrido.

Aquí, trabajando

He llegado a dejar durante una semana a mis muñecos funcionando solos mientras trabajo. En algún momento alguno se atasca, pero hay una opción para devolverlos a otra posición y que sigan con su vida. Y, precisamente, mi sensación es esa: que tienen una vida. Es una pecera, una preciosa en la que prácticamente no tienes que jugar.

En ‘Los Sims’, cuando dejabas al sim a su bola con el libre albedrío activado, pasaban cosas. Se incendiaba la casa, empezaba a coquetear con uno casado, rompías la relación, te entraban a robar mientras tú estás tan tranqui tocando el piano, etc. Los sims son caóticos, los zois son ordenados. Cuando juego al modo simulación de vida de ‘Los Sims’, aunque intento hacer las cosas bien, a la mínima todo se puede desmadrar como nunca pasa en la vida real. En ‘InZOI se puede torcer una situación, pero se arregla fácil.

Puedes controlar al zoi directamente como si fuera un juego en tercera persona

A eso me refiero con lo de que puede que sea tan realista que sea hasta demasiado realista. Bastante tengo con vivir una vida como para vivir dos (o las que quieras, porque puedes tener más de un zoi en la misma partida, se pueden morir, etc).

¿Su competencia son ‘Los Sims’… o las redes sociales?

Al fina, como cada texto de opinión de un juego, es algo subjetivo. Soy un jugador que lleva en ‘Los Sims’ desde la primera entrega (entré en la segunda expansión, de hecho) y he pasado por todos. No sé las horas que llevo y las que me quedarán, pero con ‘Los Sims 4’ y sus numerosos pasos atrás en mecánicas y opciones, empecé a pensar que quería algo más realista.

El nivel de detalle es imponente. El 'Battlegrounds' es... efectivamente, el 'PUBG'

Jugando a ‘InZOI’, he visto que me equivocaba. El realismo no me divierte, pero como opinión subjetiva que es, puede que sea precisamente lo que tú quieras, y que esos puntos que para mí son menos positivos sean los que a ti te han empujado a gastarte gustosamente los 40 euros que cuesta el acceso anticipado.

‘InZOI’ tiene muchísimas posibilidades y la base me parece buenísima. Que los cimientos del juego sean tan sólidos me da muchísima confianza en que el equipo seguirá puliendo los diferentes apartados de la experiencia, y tengo claro que quiero ver por dónde tiran a partir de ahora.

Ahora bien, jugando a este me ha dado por pensar que, quizá, no es competencia para ‘Los Sims’, sino para las redes sociales. Jugar a ‘Los Sims’ era, en parte, jugar a una realidad alternativa con un avatar digital, y precisamente eso es lo que ya algunos hacen -hacemos- en las redes sociales. Es donde podemos escapar de esa rutina para jugar en otro rol y más importante que eso, tanto las redes sociales como los videojuegos (sobre todo los de este género) o plataformas como Netflix compiten por algo muy concreto: nuestro tiempo.

Y caí en esto cuando, el domingo de la primera semana jugando a ‘InZOI’ entré al apartado de uso de mi móvil y el tiempo en apps como Instagram, Bluesky y, sobre todo, TikTok, había caído en picado.

Podemos regañar a quien no se porte bien... y premiar al zoi que sí cumpla lo impuesto por la sociedad. Aquí sí se nota esa ambientación surcoreana

Más allá de este paréntesis, como digo, creo que las bases de ‘InZOI’ son muy positivas y sólo hace falta un “modo locura” para que el simulador social consiga engancharme. El modo construcción me ha ganado por completo y es a lo que sigo jugando, y si algo tengo claro es que, aunque las comparaciones son odiosas, la competencia siempre es bienvenida.

Y viene de perlas para que Electronic Arts no se siga durmiendo en los laureles con un posible ‘Los Sims 5’.

Si es que llega algún día.

