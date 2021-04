El creador de avatares hiperrealistas de Epic Games ya está en fase de pruebas y los primeros resultados son alucinantes

El pasado mes de febrero Epic Games anunció el lanzamiento de MetaHuman Creator, un creador de avatares hiperrealistas para su motor gráfico, Unreal Engine. El proyecto apuntaba maneras y prometía a los desarrolladores crear avatares de un realismo exquisito en poco tiempo. Pues esta herramienta ya ha salido en Early Access y los diseñadores han tenido ocasión de probarla, demostrando de paso que lo nuevo de Epic Games es todo un salto en términos de fidelidad.

La herramienta de la compañía de Tim Sweeney funciona en la nube y permite a los desarrolladores acceder a una serie de modelos predeterminados que, posteriormente, pueden modificarse casi al milímetro para darle toques únicos. El día de lanzamiento se dijo que se pueden seleccionar 30 estilos de pelo, 18 tipos de cuerpo y varios estilo de ropa. Los resultados son, en pocas palabras, fascinantes.

Lo que permite la herramienta es impresionante. Mediante un editor gráfico (en este vídeo se puede ver en funcionamiento) se puede modificar casi cualquier aspecto del avatar, como la forma de la cara, sus rasgos faciales, el pelo, los ojos, absolutamente todo. Una vez creado el avatar se puede activar una preview que lo mueve y, a falta de ver esta tecnología implementada en un videojuego, lo cierto es que el resultado apunta maneras, y mucho. Los clips bajo estas líneas hablan por sí solos.

Meet Eddy! Got an early access of @unrealengine MetaHuman Creator, I’ve sculpted in less than an hour and imported in UE4, the results are fantastically spectacular, this is a game changer! #ue4 #metahuman #cgi #cgiart #digitalhuman #UnrealEngine #photoreal #quixel #character pic.twitter.com/CXI4IViXyE