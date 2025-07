"Gracias por jugar a Wing Commander": la leyenda urbana sobre un videojuego mítico que sigue circulando 35 años después

Un juego legendario, 'Wing Commander' contenía un error de bulto de programación en un tiempo en el que corregir un videojuego era más complejo que ahora, del mismo modo que los procesos de testeo eran menos detallistas y prolongados que los actuales. Un mensaje de error que el ingenio de un programador convirtió en una escueta felicitación al jugador. Eso es lo que nos han estado contando hasta ahora... pero no era del todo cierto.

Problemas en la galaxia. El año es 1990. 'Wing Commander', la legendaria saga de simuladores de vuelo espacial arranca con una entrega inicial en PC (MS-DOS), cuyo éxito daría pie a una franquicia que alcanzaría los microordenadores y consolas más potentes de la época, como Amiga CD32, Sega Mega-CD y SNES. En la saga, la Confederación Terrestre se enfrenta en el sector Vega a una raza felina militarizada llamada Kilrathi. Sin embargo, poco antes del lanzamiento en septiembre, los desarrolladores de Origin Systems se dieron cuenta de que un fatídico error colgaba el juego en sus compases finales.

Error mayúsculo. Lo que sucedía era que encontraron un mensaje de error producido por el gestor de memoria EMM386, que congelaba el juego. Como necesitaban enviar el juego a producción, uno de los programadores, Ken Demarest, editó directamente en hexadecimal el mensaje de error para que mostrara en su lugar el mensaje “Thank you for playing Wing Commander”, en vez de la descripción técnica del error. Un auténtico requiebro solucionado justo a tiempo... y que, en realidad, nunca llegó a suceder.

Leyendas urbanas. Lo cierto es que esa ingeniosa solución para el error no llegó a publicarse en la edición final: el equipo consiguió corregir el error a tiempo, según cuenta Demarest en la página Wing Commander Combat Information Center, en su apartado dedicado a desmentir leyendas urbanas en torno a la franquicia. Según cuentan, Demarest fue también jefe de programación en 'Ultima VII', y este juego contenía un mensaje de cierre similar ("Thank you for playing Ultima VII"). Por tanto, la anécdota podría haberse confundido o atribuido incorrectamente entre ambos títulos, alimentando aún más el mito.

Chapuza funcional. A lo largo de los años, la falsa anécdota (de la que incluso hay capturas) se popularizó tanto que esta solución llegó a usarse como ejemplo de una “chapuza funcional”: una solución rápida pero poco ortodoxa para el problema. Por extensión, algunos críticos de Chris Roberts, creador de 'Wing Commander' y actualmente en el ambicioso 'Star Citizen', han utilizado la leyenda urbana para argumentar que la calidad técnica de sus productos siempre ha sido cuestionable. Finalmente, todo era una de las muchas leyendas urbanas que circulan en la industria.

Se cuenta, se rumorea. La ausencia de una prensa seria y establecida en las primeras décadas de la industria convirtió a los videojuegos de los ochenta, noventa e incluso más allá (como 'Wing Cmmander') en hervideros de rumores y medias mentiras. Desde los tiempos del legendario 'Polybius', un dispositivo de control mental mediante máquinas recreativas, a la melodía suicida de Pueblo Lavanda en 'Pokémon Rojo/Azul', auténtico material para pesadillas creepypasta, pasando por la no-existencia de un juego que se borraba a sí mismo, 'Kill Switch', los videojuegos siempre han tenido leyendas urbanas comentadas en oscuros foros de internet y en los corrillos de intercambio de cartuchos y discos.

La de 'Wing Commander', como hemos visto, ya ha sido oficialmente desmentida, pero está claro que nadie mata nunca del todo a una buena historia.

