Este videojuego lleva 12 años en desarrollo y 750 millones de dólares recaudados con crowdfunding. Sigue sin salir al mercado

Se estima que ‘GTA V’ tuvo un presupuesto de alrededor de 265 millones de dólares, unos 100 millones menos que ‘Los Vengadores: Endgame’ (356 millones de dólares). La joya de la corona de Rockstar, a expensas de que salga ‘GTA VI’ el año que viene, es uno de los juegos más caros de la historia junto a ‘Horizon Forbidden West’ (212 millones solo en desarrollo) y ‘The Last of Us: Parte 2’ (220 millones), pero ninguno, absolutamente ninguno, se acerca ni lo más mínimo al juego más caro de la historia.

Uno que lleva 12 años en desarrollo, que no tiene fecha de lanzamiento y que esta semana sobrepasaba los 750 millones de dólares recaudados vía crowdfunding. Su nombre: 'Star Citizen'.

De dónde viene. Tenemos que remontarnos al año 2011. Fue ese año cuando Chris Roberts, creador de la saga 'Wing Commander', funda junto a Ortwin Freyermuth el estudio Cloud Imperium Games. Su propuesta: un simulador espacial multijugador masivo online de proporciones épicas que sería financiado por los jugadores. Sería una suerte de MMO y, como tal, tendría su trama principal para un jugador y la parte masiva. Eso fue así hasta 2016, pero entonces se anunció que este juego, bautizado como ‘Star Citizen’, se dividiría en dos: por un lado estaría ‘Star Citizen’ (el MMO con historia) y por otro lado ‘Squadron 42’, el modo historia para un jugador.

Es una propuesta muy ambiciosa. Mucho, muchísimo. Y muy polémica, también.

GDC 2012. En septiembre de 2012 se lanzó el primer teaser tráiler y en octubre, durante la GDC, se anunció el juego y, poco después, se lanzó la campaña de Kickstarter. El equipo desarrolló su propia web y… colapsó. La meta era de dos millones de dólares y la web no fue capaz de aguantar el aluvión de usuarios que entraron a apoyar el proyecto. Así pues, Kickstarter salió en su ayuda y permitió la ejecución de una campaña paralela. No tardó mucho en completar su objetivo.

Desde entonces, el juego ha recaudado más de 750 millones de dólares.

¿De qué va? De qué no, mejor dicho. La propuesta de Star Citizen es realmente completa y podemos entenderla como MMORPG espacial donde podemos hacer lo que buenamente queramos, desde hacer misiones de recadero, competir contra otros jugadores en eventos que tienen lugar en toda el “verso”, volar de un planeta a otro, disparar a otros usuarios… Todo ello tras haberse perdido un par de veces por las estaciones, no encontrar tu nave, encontrarla y haber aprendido a encenderla, elevarla, pilotarla, etc. En fin, es un juego que tiene de todo, o esa es la idea.

Por tener, tiene un sistema de reputación interno que, según nuestras decisiones, hará que las facciones nos quieran más o menos. Pero en cualquier caso, lo que hace grande a Star Citizen son las naves.

Imagen | Roberts Space Industries

Las naves. Star Citizen tendrá [carraspea y se aclara la garganta] 250 naves de las cuales 190 ya están en el juego. Cada nave tiene sus propias características, y no hablamos de que sea más rápida o tenga más capacidad de carga. Hay algunas indicadas para combate, otras para entrenamiento, otras para carreras, otras para transporte de mercancías, otras para expediciones, otras médicas, otras y otras y otras. Las naves se pueden comprar con la divisa del juego, pero también con dinero real. Y bueno, hay de todo.

Los packs de inicio, necesarios para entrar en el juego, ya incluyen una nave, pero la más barata vale 20 euros. Si nos vamos a la más cara, una Polaris preparada para el combate, estamos hablando de 975 euros. Y al menos esa sirve para combatir, pero la que está justo debajo, un crucero espacial de lujo pensado para ir de paseo, cuesta 950 euros. Si te estabas preguntando de dónde han salido los 750 millones de dólares, aquí tienes la respuesta. Puedes encontrar todas las naves en la web del juego.

Imagen | Roberts Space Industries

Y más vale que la tengas asegurada (sí, hay que comprarles un seguro con moneda in game), porque si resulta que xXJuanGamerXx te destruye la nave durante una refriega espacial, te quedas sin nave. Esto afecta a las naves conseguidas y compradas en el juego con divisa in game, pero tranquilo, que si la has comprado una nave de 950 euros con dinero real, lo peor que puede pasar es que debas pagar los costes de recuperación con divisa in game (que, eso sí, tendrás que conseguir). Este seguro, en principio, llegará cuando se lance el juego oficialmente.

La polémica. Star Citizen se anunció en 2012 y la idea era que se lanzase en 2014. En apenas unos días estaremos en 2025, así que se podría decir que ha sufrido cierto retraso. Es un juego cuyo desarrollo está siendo eterno y que ha sido objeto de no pocas polémicas. Después de todo, es un juego que está en alfa, que lleva años prometiendo un lanzamiento que no llega y cuya barrera de entrada es tan alta como el usuario esté dispuesto a pagar. Es un juego ambicioso, pero tiene tanta gente apoyándolo como detractores que creen que el juego nunca se lanzará.

Imagen | Roberts Space Industries

Fecha de lanzamiento. No tiene. Bueno, 2014, pero ya va tarde. El juego tiene una alpha que ya se puede jugar y la información oficial es que no tiene fecha de lanzamiento. ‘Squadron 42’, la experiencia de un jugador, tiene una fecha de lanzamiento “tentativa” y “esperada”: 2026. De alguna manera, la enorme financiación que ha recibido el juego ha hecho que las metas iniciales hayan aumentado y que se quieran añadir más y más y más cosas, algo que está retrasando el juego hasta el infinito.

Eso, y cosas tan absurdas como que se tarden días en decidir dónde poner un mueble con el que el usuario nunca va a interactuar o que Star Engine, el motor del juego, sea una especie de Frankstein basado en CryEngine que da algún que otro problema.

Imagen de portada | Roberts Space Industries

