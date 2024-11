'Unreal' nos vició cientos de horas en los ciber. Ahora será eterno (y gratis) gracias a la comunidad

Siempre que salía del instituto y caminaba hacia la plaza en la que me recogía mi padre pasaba por delante de un ciber. No recuerdo su nombre, pero sí recuerdo verlo lleno a la hora de salir de clase y por las tardes. Nunca llegué a entrar porque jugar en PC no era lo mío (quién lo diría...), pero sí recuerdo mirar por la ventana y ver las pantallas. Por aquellos entonces no tenía ni idea de qué estaba mirando, pero hoy sé que era 'Counter Strike', 'World of Warcraft', 'Starcraft' y, por supuesto, 'Unreal Tournament'.

Mucho ha llovido desde entonces y estos juegos han quedado relegados al recuerdo. No tienen soporte oficial ni servidores, pero la comunidad se ha encargado de mantenerlos actualizados y vivos. Pues con el permiso de Epic, desde ahora 'Unreal' y su hermano online, 'Unreal Tournament', pasan a poder descargarse gratis en un movimiento que supone una genial iniciativa para la conservación del videojuego.

Un pelín de historia. 'Unreal' es un FPS (vamos, un juego de tiros) creado por Epic MegaGames (hoy Epic Games). Data del año 1998 y fue el primer juego en usar el motor Unreal Engine. Ya por aquellos entonces destacaba por sus gráficos y la IA de los enemigos. Fue programado por Tim Sweeney (quizá el nombre resulte familiar) y diseñado por Cliff Blezinski (que más tarde daría vida a la saga 'Gears of War'). A finales de 1999, se publicó 'Unreal Tournament', que es su versión multijugador online (y offline con bots).

Ambos juegos son historia del medio.

En el vídeo sobre estas líneas puede verse 'Unreal' al completo y sin comentarios. Nueve horas de vídeo, ni tan mal.

Juegos desaparecidos. Estos juegos estuvieron disponibles durante mucho tiempo, pero Epic Games no tuvo piedad cuando en 2022 los eliminó de la faz de la Tierra sin previo aviso. La prioridad era 'Fortnite'. Títulos como 'Unreal Gold' (la versión original), 'Unreal II: The Awakening' o los 'Unreal Tournament' no están, no se pueden conseguir, simple y llanamente. Desaparecieron de todas las tiendas digitales, sin excepción.

Y ahí es donde entra la comunidad.

OldUnreal. Ese es el nombre de un grupo de fans que se han dedicado a conservar 'Unreal' y 'Unreal Tournament'. Es un proyecto sin ánimo de lucro que hoy es protagonista gracias a una buena noticia: según ha explicado OldUnreal en su servidor de Discord y ha confirmado Epic Games a Polygon, el grupo ha conseguido permiso de la empresa para conservar 'Unreal' y 'Unreal Tournament' en Internet Archive.

Eso significa dos cosas: que los juegos no se perderán y que cualquier persona puede descargarlos totalmente gratis. Son versiones preparadas para funcionar en los sistemas Windows, Linux y macOS actuales. Por aquí va una lista de enlaces interesantes para los aficionados:

Imagen | OldUnreal

Preservación del videojuego. Si bien es cierto que, en esta ocasión, Epic Games no ha hecho nada más allá que dar permiso, esta iniciativa demuestra que es posible conservar los videojuegos, preservarlos y mantenerlos para la posteridad. Hay movimientos en marcha, como el que GOG anunció hace apenas unos días o las iniciativas de Xbox, pero todavía es una asignatura pendiente en muchos aspectos.

En no pocas ocasiones, la preservación depende de los fans y es complicada, sobre todo en los juegos online. Una solución podría ser lo que hicieron los desarrolladores de Spellbreak (Ploretariat, empresa que fue comprada por Blizzard) o Knockout City (Velan Studios). Aunque los juegos ya no están disponibles, se lanzaron versiones compatibles con servidores autoalojados para, al menos, darle la opción a los jugadores de mantenerlos vivos.

Imagen de portada | OldUnreal

