Ahora cualquier puede hacer su propio 'Team Fortress 2': Valve ha liberado su código fuente y las posibilidades son enormes

Valve acaba de liberar el código fuente de 'Team Fortress 2'. Este juego, considerado uno de los padres de los hero shooters, lleva dando vueltas desde el año 2007 (qué duro ha sido escribir eso) y es uno de los títulos más conocidos y populares de Steam. Pocos juegos online que lleven casi 20 años en el mercado pueden decir que reúnen diariamente a más de 20.000 jugadores. Hoy su código pasa a ser libre (con ciertas condiciones) y eso significa una cosa: que se abre un enorme abanico de posibilidades.

Qué ha pasado. Valve, la empresa detrás de Steam, ha publicado una enorme actualización del SDK de Source que añade "todo el código del juego cliente y servidor de 'Team Fortress 2'". Básicamente, desde ahora cualquier persona con los conocimientos adecuados podría hacer su propio 'TF 2'. Este SDK, explican desde Valve, "ofrece a los creadores de mods la posibilidad de cambiar, ampliar o reescribir 'TF2', haciendo posible desde pequeños retoques hasta conversiones completas".

Pero eh, nada de dinero. Valve se ha cubierto bien las espaldas con esto. El SDK se licencia con una base no comercial, es decir, "cualquier mod creado utilizando el SDK debe ser gratis", así como cualquier contenido incluido en dichos mods. No obstante, si alguien utiliza el código de 'Team Fortress 2' para crear, por ejemplo, un juego de acción y aventuras en primera persona, sí podrá publicarlo en Steam y que aparezca como un juego nuevo. Siempre que sea gratis, no hay limitaciones.

Se (pueden venir) cositas. El mundo de los mods es espectacular. Hay muchos juegos que tenemos hoy cuyo origen se remonta, precisamente, a mods de otros juegos. Por ejemplo, 'Counter Strike' fue, en sus inicios, un mod de 'Half Life'. El primer 'Team Fortress' era un mod de 'Quake' y 'Dota Auto Chess' es, efectivamente, un mod de 'Dota 2' cuyo origen es, a su vez, un mod de 'Warcraft III: Reign of Chaos' llamado 'Defense of the Ancients' (de ahí las siglas, DOTA).

En lo que concierne a 'Team Fortress 2', si ya era un juego vivo ahora tiene todas las papeletas para serlo todavía más. No estamos hablando de que los modders puedan añadir mapas o modelos de armas, sino de hacer cambios profundos hasta el punto de que parezcan juegos nuevos. Pensemos en hacer un juego de carreras, un shooter táctico, un MOBA, las opciones son prácticamente infinitas.

El futuro de Valve. Todo apunta a que pasa por 'Deadlock'. Es un proyecto secreto (que de secreto tiene más bien poco) que consiste en combinar el género MOBA con el hero shooter. Se encuentra en una fase temprana del desarrollo, pero diramente lo juegan más de 10.000 personas. No tiene fecha de lanzamiento, requisitos, nada de nada, pero está en el horno. ¿Cuándo saldrá? Habrá que esperar.

