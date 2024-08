Valve confirma un secreto a voces: 'Deadlock' es oficial y ya tiene su propia (y escueta) página en Steam

Cuando el río suena, agua lleva. En el caso de 'Deadlock' no es que el río sonase, es que había cerca de 90.000 personas tomando el sol en su orilla con la única condición de no hablar del río a sus amigos, pero con la capacidad de invitarlos a echar el día con ellos. Así de peculiares han sido los primeros pasos del nuevo juego de 'Valve', un juego que se encuentra en fase de desarrollo y que ahora, finalmente, es oficial... a medias.

A ver, contexto. Hace unas cuantas semanas apareció un nuevo juego firmado por Valve que no era oficial, que no se había anunciado y del que no se sabía nada, pero que estaba siendo jugado por más de 20.000 personas. El juego es, en esencia, una mezcla de hero shooter (como 'Overwatch') y MOBA (como 'League of Legends') y claro, ha generado un interés propio de la firma que lo lanza. Al fin y al cabo, si quitamos 'Counter-Strike 2' de la ecuación, es el primer juego que Valve nos enseña desde 2020 (cuando lanzó 'Half-Life: Alyx').

Ahora es oficial. Decimos "Valve nos enseña", pero lo cierto es que Valve no ha enseñado nada más allá de una imagen y un vídeo (ambos visibles justo debajo) que dicen entre poco y nada. Lo ha hecho, eso sí, en la ficha del juego en Steam. ¿Qué quiere decir eso? Que 'Deadlock' es oficial y que Valve lo tiene en el horno. Es la confirmación de que el juego existe, pero eso es todo.

Imagen de cabecera de la ficha de 'Deadlock' en Steam | Imagen: Valve

¿Qué sabemos de 'Deadlock'? Oficialmente, que "es un juego multijugador en fase temprana de desarrollo", que "muchos recursos artísticos son temporales, buena parte de la jugabilidad es experimental y la localización es un trabajo en curso" y que "por el momento, el acceso a Deadlock está limitado a quienes han recibido una invitación a participar en las pruebas de juego ". Esa es la única información disponible en la página de Steam por parte de Valve.

Extraoficialmente, es decir, por lo que hemos podido ver y jugar, es un MOBA que recuerda mucho a 'SMITE'. Hay diferentes personajes cada uno con su rol, unos carriles con torretas y minions que nos acompañan y una base con una especie de jefe final que tenemos que derrotar para terminar la partida. Coge 'Overwatch', mézclalo con la jugabilidad típica de un MOBA, ponle una cámara en tercera persona y tendrás algo muy parecido a 'Deadlock'.

Todo apunta a que 'Deadlock' busca meter cabeza en los hero shooters ofreciendo un giro de tuerca inspirándose en los MOBA

¿Lo bueno? Que ya puede verse. Valve ha levantado las tremendas restricciones que pesaban sobre los jugadores que tenían acceso al título, de manera que ahora se puede hacer streaming y publicar contenido sobre él. "Eliminamos las normas que restringen la conversación pública sobre Deadlock para permitir cosas como los streamings, la discusión en páginas webs de la comunidad y los debates con respecto al videojuego", afirman en el Discord oficial del título. Justo bajo estas líneas puede encontrarse algo de gameplay.

¿Lo malo? Que no se sabe nada sobre fechas de lanzamiento, disponibilidad, requisitos o cualquier información relativa a que el juego llegue a todos los usuarios. De momento, cuando alguien consigue acceso al juego consigue, además, una serie de invitaciones que puede compartir con otros usuarios, que a su vez consiguen más invitaciones y así es como el juego ha conseguido rozar los 90.000 usuarios simultáneos.

No obstante, Valve habla de "fase temprana del desarrollo". Eso quiere decir que el juego tiene muchísimo camino por delante. Es más, es probable que el juego no llegue siquiera a vez la luz, aunque siempre es ilusionante saber que Valve tiene otro juego en el horno. No es 'Half-Life 3', pero no está mal.

