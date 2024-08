Valve tiene un nuevo juego y quiere mantenerlo en secreto. Más de 20.000 personas ya lo han jugado

Pregunta rápida para los más avispados: ¿Cuándo fue la última vez que Valve anunció un nuevo juego propio? La respuesta la dejamos para luego, pero un pequeño adelanto: si obviamos 'Counter-Strike 2', fue hace mucho. En cualquier caso, esa racha parece estar más cerca de acabarse gracias a 'Deadlock', el nuevo título que la firma tiene en el horno y que todavía no se ha lanzado. El juego es un secreto, aunque uno compartido por más de 20.000 personas.

¿'Deadlock'? Ese es el nombre que recibe el nuevo juego de Valve y cuya existencia conocemos gracias a varias cosas, pero principalmente porque su nombre está registrado, porque aparece en SteamDB y porque más de 20.000 personas lo han jugado. En este preciso momento hay 6.552 usuarios dentro del juego, de hecho. Es un juego secreto, en tanto que no hay imágenes oficiales y nos consta que hay que firmar un acuerdo de confidencialidad cuando accedes a él, pero eso no quita que sea un secreto compartido con muchísima gente.

¿De qué va? Por las filtraciones y usuarios que han podido jugar a él, como es el caso de Sean Hollister de The Verge (él afirma no haber firmado ningún NDA, pero a Valve no parece haberle hecho gracia su artículo y lo ha bloqueado del matchmaking), 'Deadlock' parece combinar el género MOBA con Hero Shooter. Es como combinar 'League of Legends' con 'Overwatch'. Si alguno ha jugado a 'SMITE' seguramente encuentre algunas similitudes, salvando las distancias.

El juego tiene los objetivos de un MOBA, es decir, avanzar por unos carriles derribando torres, matar súbditos, subir habilidades, comprar objetos para mejorar las estadísticas, deshacerse del equipo contrario y, finalmente, tumbar el nexo que, en este caso, es una especie de torreta llamada Patron. Coge 'League of Legends', métele un poco de 'Overwatch' y 'Team Fortress 2' y tendrás algo parecido a 'Deadlock'.

En cualquier caso, todo lo que se sabe es por terceros y filtraciones. El juego se encuentra en una fase temprana de su desarrollo y es probable que todo esto cambie, por lo que mejor cogerlo todo con pinzas. No tiene fecha de lanzamiento ni se espera que llegue pronto.

Jugadores de 'Deadlock' en Steam | Imagen: SteamDB

Si es secreto, ¿de dónde salen los 20.000 jugadores? Es una excelente pregunta y su respuesta es tan sencilla como curiosa: es un sistema de invitaciones. Cuando alguien consigue acceso al juego puede mandar invitaciones a sus amigos, que al mismo tiempo consiguen invitaciones, y así sucesivamente. De hecho, hay un pequeño entramado de servidores de Discord y foros de Reddit dedicados a la búsqueda de invitaciones, por lo que no es descabellado pensar que Valve acabe cortando el grifo en algún momento.

Un género sin exponente. 'Deadlock' está generando mucho revuelo y con toda la razón del mundo: hace mucho tiempo que un Hero Shooter no da un puñetazo sobre la mesa. 'Overwatch' lo hizo en su momento, pero al final cayó en desgracia. Blizzard intentó recuperarlo con 'Overwatch 2', que se ha quedado en el camino. PlayStation busca posicionarse con 'Concord' y 'Valve' tiene pinta de querer meterse ahí. Y visto lo visto, tiene serias papeletas para conseguirlo.

Hablando de tiempo. Si quitamos a 'Counter-Strike 2' de la ecuación, el último juego lanzado por Valve fue 'Half-Life: Alyx' en el año 2020. Cuatro años han pasado desde entonces y todavía no sabemos cuánto tiempo pasará hasta que veamos 'Deadlock' con nuestros propios ojos. Tiempo al tiempo.

Imagen | Unsplash editada por Xataka

En Xataka | Los 24 mejores juegos gratis para PC: shooters, MMORPGs, de conducción y estrategia