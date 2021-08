El mítico 'Quake' está de vuelta: la versión original, ahora en 4K a 120 Hz con multijugador cruzado

25 años han pasado desde el lanzamiento de 'Quake', el título de Id Software distribuido por Bethesda. Mucho tiempo, sin duda, para un juego de culto que ahora está de vuelta y que ha sido actualizado para seguir ofreciendo acción, disparos y gore old-school en los equipos de nueva generación.

Y es que ayer Bethesda, durante la QuakeCon, anunció el lanzamiento de 'Quake' mejorado. Se trata de una importante mejora con respecto al Quake original que ya está disponible en PC, Xbox One, Xbox Game Pass para consola y PC, PS4 y Nintendo Switch, además de en Xbox Series X|S y PlayStation 5 mediante retrocompatibilidad.

No solo eso, sino que las versiones de Xbox Series X|S y PS5, que llegarán más adelante mediante una actualización gratuita, contarán con 4K a 120 FPS nativos (siempre y cuando tengamos un televisor / monitor capaz con la tecnología necesaria para aprovechar estas ventajas, por supuesto).

El mismo 'Quake', pero actualizado y mucho más completo

'Quake' mejorado, si lo podemos llamar así, nos lleva a la historia original. Somos un Ranger armado hasta los dientes y tenemos que encontrar las cuatro runas que nos darán el poder para derrotar al mal que amenaza a toda la humanidad. Todo ello, por supuesto, mientras reventamos a todo tipo de criaturas en el camino.

El título incluye el juego original, los dos packs de expansión 'The Scourge of Armagon' y 'Dissolution of Eternity' y las expansiones 'Dimension of the Past' y la inédita 'Dimension of the Machine'.

Pero además de todo eso, ¿en qué se ha mejorado 'Quake'? Por un lado, se ha implementado la resolución 4K y el soporte para pantallas anchas. Por otro lado, se han mejorado los modelos, se ha añadido iluminación dinámica y coloreada, anti-aliasing, profundidad de campo y, en el caso de Switch y PlayStation, apuntado mediante giroscopio.

El juego nos permitirá completar la campaña original y las expansiones en modo cooperativo con hasta cuatro jugadores online (hay juego cruzado) o en pantalla partida.

También podremos jugar en partidas de hasta ocho jugadores online o cuatro en pantalla dividida local para matarnos entre nosotros. Desde Bethesda señalan que 'Quake' incluye servidores dedicados para partidas online y compatibilidad con P2P para partidas personalizadas.

¿Y cuánto vale todo esto? Pues solo 9,99 euros. Es más, si tenemos Game Pass podemos jugar gratis en consolas y PC. La versión nativa para PS5 y Xbox Series X|S se lanzará más adelante y se podrá actualizar gratis.