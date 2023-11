El 'Half-Life' original, 25 años después, bate récord de jugadores simultáneos en Steam: así mantiene vivo Valve a su clásico

25 años hace ya del lanzamiento del juego que cambió todo y que convirtió a Valve en uno de los nombres clave del videojuego moderno. Un juego que, pese a lo tecnológicamente caduco de su aspecto visual, ha pasado por una serie de actualizaciones y añadidos que lo hacen perfectamente jugable hoy. El título que revolucionó para siempre los juegos de disparos en primera persona sigue siendo hoy tan fascinante como hace cinco lustros.

Para celebrar esa fecha redonda, Valve ha regalado el juego en Steam (pasado el fin de semana ya no es completamente gratis, pero no está mucho más caro: Valve mantiene un 90% de descuento, lo que reduce la odisea protagonizada por Grodon Freeman de 8'19 euros a 0'81). Esto ha hecho que se vuelva a hablar de él, sobre todo gracias a los añadidos que ha incluido Valve con el juego.

El listado completo está detallado en la página web del juego. Pero aquí tienes un resumen de las novedades de aniversario que ha anunciado Valve:





Además de eso, Valve ha desarrollado un documental sobre el juego en el que hablan muchos de los implicados originariamente y que se puede encontrar de forma gratuita en el canal de Youtube de la compañía. Valve, además, comenta que esta pasa a ser la versión definitiva de 'Half-Life', y que a partir de ahora 'Source' recibirá menos visibilidad en la tienda (aunque seguirá disponible).

Half-Life vive, el pie de cabra sigue

El resultado de estas novedades y la posibilidad de jugarlo gratis ha fructificado en una avalancha de usuarios que ha batido récords dentro de Steam. El pasado domingo se alcanzaron los 33.471 jugadores simultáneos, una tendencia que no se ha disipado del todo ya que ayer lunes se contabilizaron 25.866. 25 años después, este clásico que revolucionó la forma de entender los juegos de acción en primera persona, sigue plenamente vigente.

Desde hace tiempo, Valve lleva un ritmo muy distinto al de otras compañías en lo que respecta a publicar juegos (y no solo porque Gabe Newell, su presidente, se dedique a invertir en artilugios de cocina). Su negocio se ha diversificado y le da tantos beneficios fuera del desarrollo puro y duro que no necesita ya ni dar pistas acerca del eterno 'Half-Life 3': tiene la tienda Steam, desarrolla hardware como Steam Deck y SteamVR y se encarga de mantener a punto y con actualizaciones constantes franquicias que aglutinan millones de jugadores aunque no copen titulares, como 'Counter Strike' o 'Dota 2'.

Pero Valve no olvida su legado, y por eso se preocupa de mantener actualizado un clásico incombustible como 'Half-Life'. Las pruebas de que sus maniobras aluden a un tipo de jugadores que no son los eternamente pendientes del último (y rotísimo) lanzamiento AAA es el mimo que ha puesto en estos ajustes de 25 aniversario, para mejorar físicas, gráficos, menús y muchos detalles más de un juego que ya era perfecto. El pico de 33.471 concurrentes puede no ser demasiado si se le compara con el millón aproximado de jugadores que aglutina cada día 'Counter-Strike', pero 25 años después, demuestra por qué 'Half-Life' sigue siendo el rey. Y Valve su perfecto consorte.

Cabecera: Valve

