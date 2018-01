Siguen los problemas de Tesla con el Model 3: ex-empleados aseguran que su producción va peor de lo anunciado

La producción del Model 3 sigue siendo un dolor de cabeza para Tesla. Hace unos meses, desde la propia compañía admitían que estaba habiendo cuellos de botella en la producción de baterías, y cuando parecía que todo se había solucionado, ahora un grupo de ex-empleados le ha contado a CNBC que los problemas son peores de lo que la empresa ha admitido.

Los retrasos del Model 3 se han estado debiendo a problemas en la línea de montaje del módulo de batería en Gigafactory 1, donde las células se empaquetan en módulos. Lejos de estar solucionados, los antiguos empleados de la empresa aseguran que Tesla está teniendo que ensamblar las baterías a manos, y tomar pretados decenas de empleados de uno de sus proveedores, Panasonic, para ayudar con ello.

Estos ex-empleados han preferido no decir su nombre, ya que no tienen autorización por parte de Tesla para hablar con la prensa. Sin embargo, han asegurado que la empresa de Elon Musk todavía está lejos de fabricar en masa las baterías para su coche de 35.000 dólares.

A Tesla, todas estas informaciones le han escocido mucho. No tanto en cuanto a que hay partes de las baterías que se ensamblan a mano, lo cual han reconocido asegurando que es normal en una cadena de montaje, sino sobre todo porque les acusan de mentir, y la información puede llevar a interpretar que las baterías son poco seguras y que podrían causar problemas en los vehículos.

En un intento de aclararlo todo, la empresa ha emitido un comunicado en el que califica el artículo de CNBC de desinformado y engañoso, asegura que las declaraciones de los ex-empleados demuestran una falta de conocimiento sobre cómo funcionan las baterías, y se defienden asegurando que nunca han tenido problemas con baterías en ninguno de sus coches.

"Este es un artículo muy desinformado y engañoso. Para ser absolutamente claros, vamos por buen camino con las proyecciones previas para lograr mayores tasas de producción del Modelo 3 que ofrecimos a principios de este mes. Como se ha documentado bien, hasta que alcancemos la producción completa, por definición, algunos elementos del proceso de producción serán más manuales. Esto es algo que Elon y JB discutieron extensamente en nuestra llamada de ganancias del tercer trimestre, y no tiene impacto en la calidad o seguridad de las baterías que estamos produciendo. Como ya se pudo notar en nuestra remesa de entregas del cuarto trimestre, "logramos un progreso importante al abordar los cuellos de botella de producción del Modelo 3, con una tasa de producción que aumentó significativamente hacia el final del trimestre".

"Además, como suele ser pasar en la fabricación, algunas partes del proceso de producción requieren la experiencia de los empleados experimentados, y otras no. Hemos creado miles de nuevos empleos de alta calidad en Nevada en los últimos años. A medida que continuamos ampliando la producción de Gigafactory 1 y el Model 3, hemos podido enseñar nuevas habilidades a miles de nuevos empleados, muchos de los cuales no tenían experiencia en este tipo de fabricación antes de unirse a Tesla. Las nuevas contrataciones en la línea de módulos reciben una amplia capacitación, que incluye conocimientos de seguridad, y aprender acerca de la importancia de utilizar un espaciado adecuado de célula a célula para que se puedan identificar problemas en el proceso de producción. En términos más generales, la producción de baterías -y la línea de módulos en particular- es supervisada por nuestros mejores talentos de ingeniería y por muchos de los líderes más importantes de Tesla".

"Finalmente, la implicación de que Tesla podría entregar algún automóvil con baterías peligrosas es absolutamente inexacta, contraria a todas las pruebas, y distante de la realidad. Es irresponsable sugerir tal cosa en base a fuentes anónimas que no han proporcionado tales evidencias, y que obviamente no tienen una comprensión completa de las extensas pruebas a las que están sometidas todas las baterías en los vehículos de Tesla. Al igual que con el Model S y el Model X, que han demostrado buenos registros de seguridad, mantenemos un enfoque riguroso de la calidad y el control del proceso para la batería del Model 3. Aún más importante, hasta donde sabemos, no ha habido un solo incidente de seguridad relacionado con las baterías del Model 3 en ningún momento durante los seis meses de producción."