Parece un portaaviones, pero es el nuevo megayate de Emiratos Árabes. Más de 20 habitaciones de lujo y su propio submarino

Pensar en un yate es pensar automáticamente en dinero. Más cuando tenemos a personalidades como Mark Zuckerberg pagando 330 millones por dos yates o barcos tan imponentes como el Amadea. Ahora bien, si nos metemos en el universo de los yates conceptuales es donde vemos que se desata la locura con proyectos como el Colossea con dirigible incorporado por 1.000 millones de dólares.

El UAE One costaría 'sólo' la mitad, estéticamente parece un portaaviones y tiene unas especificaciones de infarto.

No es un barco, es un hotel. Este yate cuenta con una eslora de 140 metros y una altura de 40 metros con un diseño muy particular. Está inspirado en los barcos militares, concretamente en los portaaviones estadounidenses. Según el diseñador del mismo, el italiano Enzo Marca, el concepto es la culminación de "un trabajo que duró casi dos años, incluyendo el estudio de las líneas, la cubierta superior, la torre y cómo podía pasar de un barco militar a un yate privado".

La tripulación estará compuesta por 65 miembros y habrá 35 camarotes para ellos, pero además estará el camarote del dueño, ocho camarotes de calidad superior, cinco 'supersuites' y 14 miniapartamentos. Vamos, un hotel de lujo, pero además cuenta con nueve cubiertas, piscina de 18 metros, SPA, gimnasio y una sala de prensa. ¿Quieres una chimenea? También la tienes en el centro de una sala con un sofá circular.

Un megayate de estado. El diseño del UAE One, siglas de 'United Arab Emirates' One, se ha realizado siguiendo la petición de un jeque. El objetivo es que sea el buque insignia oficial de los Emiratos Árabes Unidos, una especie de barco presidencial o de negocios que represente al país y no tanto un vehículo para uso privado. De ahí el precio: unos 513 millones de euros.

Hangar y puerto para un submarino. El UAE One ya es bastante espectacular, pero la guinda la pone tanto el hangar como el puerto. Cuenta con capacidad para albergar tres helicópteros, uno de ellos pudiendo tener una envergadura de 17 metros y hasta un puerto interior con capacidad para un submarino.

Una bestia sostenible. Pese a todo, Marca afirma que el UAE One es un barco comprometido con el medio ambiente y contará con un sistema de propulsión híbrido y fuentes de energía renovable "siempre que sea posible", signifique esto lo que signifique. Además, cuenta con las "últimas tecnologías ecológicas, incluidos sistemas avanzados de control de emisiones y una planta de tratamiento de aguas residuales que garantiza la eliminación responsable de los residuos".

El Juno no se queda atrás en opulencia. Enzo Marca estaba creativo en 2023 y, además del UAE One, presentó otro diseño para un yate de superlujo que ha llamado la atención en los Yatch and Aviation Awards 2024. Se trata del Juno, un yate algo más humilde de 'sólo' 109 metros y mucho más enfocado al uso recreativo.

Este es el Juno, que tampoco está mal

Y, como siempre, no está claro si estos yates se botarán algún día, pero siendo el UAE One un proyecto pagado por un jeque para Emiratos Árabes Unidos (y teniendo en cuenta que no les tiembla la mano cuando hay que sacar la cartera a pasear), ese barco presidencial es el que más papeletas tiene para hacerse realidad.

Imágenes | Enzo Marca

