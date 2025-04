Boeing, atrapada en la guerra comercial. China paraliza las entregas de sus aviones y Airbus gana terreno, según Bloomberg

La tensión comercial entre Estados Unidos y China no da señales de disminuir. Y todo apunta a que la aviación comercial será una de las grandes damnificadas. Según Bloomberg, el gobierno chino ha ordenado a sus aerolíneas que detengan la recepción de aviones fabricados por Boeing. La medida incluye, además, la suspensión de compras de equipos y componentes aeronáuticos procedentes de empresas estadounidenses.

Este nuevo golpe se enmarca en una ofensiva arancelaria que ha alcanzado niveles inéditos. Tras declarar una emergencia comercial, Washington elevó hasta un 145% los aranceles en respuesta a lo que considera una amenaza para su seguridad económica y nacional. China no tardó en reaccionar, elevando sus propios gravámenes por encima del 100% a las importaciones estadounidenses y dejando claro que la escalada estaba lejos de terminar.

Las últimas represalias de China golpean a Boeing

Aunque se desconocen los pormenores de la última represalia del gigante asiático, la suspensión afecta al Boeing 737 MAX, uno de los aviones de pasillo único más vendidos del mundo, del que la firma estadounidense ha entregado este año 13 unidades en China, junto a tres Boeing 787 de doble pasillo. En sus hangares todavía esperan 28 MAX y un 787 destinados al mercado chino.

No se trata solo de una disputa política: las implicaciones económicas son enormes. China es uno de los principales mercados estratégicos para Boeing. Según su último informe de previsiones a 20 años, el país demandaría 8.830 nuevos aviones hasta 2043. Un 60% para acompañar el crecimiento del tráfico aéreo, y el 40% restante para renovar flotas con modelos más eficientes. La flota comercial del país pasaría de 4.345 a 9.740 aviones en ese periodo, con una expansión del 4,1% anual. Sin embargo, parte de estas previsiones quedan ahora en entredicho por la guerra comercial.

La medida no solo pone en jaque al equilibrio comercial entre ambos países. También amenaza con alterar el funcionamiento interno de las aerolíneas chinas, que dependen en buena parte de flotas ya entregadas. Miles de aviones de la compañía estadounidense operan actualmente en el país, y su mantenimiento requiere piezas y soporte técnico extranjero. Boeing lleva décadas haciendo negocios en China, pero esas puertas empiezan a cerrarse.

Boeing lleva décadas haciendo negocios en China, pero esas puertas empiezan a cerrarse.

Con Boeing temporalmente fuera de escena, surgen dos alternativas: la familia Airbus A320 y el Comac C919. Airbus parte con ventaja, ya que, aunque algunos de sus componentes proceden de Estados Unidos o emplean materias primas chinas, puede seguir operando con relativa normalidad en el país. El problema es de capacidad: el fabricante europeo tendría que incrementar su ritmo de producción para sacar ventaja, y eso no es inmediato.

La otra gran apuesta es local. El Comac C919, diseñado y ensamblado en China, está pensado para competir directamente con el Boeing 737 MAX y el Airbus A320. Ofrece capacidad para entre 158 y 192 pasajeros y una autonomía máxima de 4.075 a 5.555 km. A día de hoy, su despliegue es limitado, pero el contexto actual podría acelerar su adopción en rutas regionales.

La incertidumbre reina en ambos lados del Pacífico. Desde Estados Unidos, Trump ha afirmado que “China quiere llegar a un acuerdo. El problema es que no tienen del todo claro cómo hacerlo”. Desde Pekín, en cambio, no muestran intención de dar marcha atrás. Afirman que elevar los aranceles más allá del 125% sería “una broma”, dando a entender que un mayor castigo no supondría un daño adicional.

Como hemos visto, el conflicto continúa escalando, y la industria aeronáutica queda atrapada en el fuego cruzado de dos potencias que utilizan cada vez más sus cadenas de suministro como arma de negociación. Aunque los efectos a largo plazo están por verse, el impacto inmediato ya empieza a sentirse. Toca esperar para saber si presenciaremos algún tipo de acuerdo capaz de aliviar, o al menos reducir, estas nuevas barreras internacionales.

Imágenes | Andrew Dawes | KUA YUE | David Syphers

En Xataka | Boeing, en la línea de fuego de la guerra arancelaria: Airbus se perfila como la ganadora del pulso entre China y EEUU

En Xataka | Mientras EEUU se obsesiona con los aranceles, China tiene un arma que está pasando desapercibida: la burocracia