Marvel ya ha utilizado la IA para generar la cabecera de su nueva serie. Evidentemente, hay polémica

'Invasión secreta', la nueva serie de Marvel para Disney+, llega a la plataforma después de unos cuantos meses sin series de la escudería. Lo ha hecho con un primer episodio que detalla la subrepticia invasión skrull a nuestro planeta, mediante la suplantación de humanos. Sin embargo, Disney se ha tropezado con una polémica que, por una vez, no tiene nada que ver con las bajas puntuaciones o los agujeros de guión.

Una cabecera pesadillesca. La polémica ha llegado con una cabecera inicial hecha por IA (o imitando la estética de una IA). Las redes sociales se han dividido inmediatamente, posicionándose a favor y en contra de la decisión. En sus imágenes vemos esa especie de realidad mutante e intangible que caracteriza a los vídeos hechos mediante inteligencia artificial, solo que esta vez el objeto es el reconocible rostro de Nick Furia y las amenazadoras facciones de los skrulls transformándose en humanos.

Uso poco ético. Dejando a un lado las consideraciones estéticas, donde es normal que haya disparidad de opiniones, algunos críticos han puesto sobre la mesa el uso poco ético de las inteligencias artificiales. Prácticamente desde su aparición, estas herramientas han estado en el punto de mira de los creadores de contenido, que sienten que las IAs emplean sin permiso sus ilustraciones para generar un contenido bastardo y que no paga derechos. Disney y Marvel, además, son marcas especialmente polémicas en ese sentido, ya que se les ha acusado en más de una ocasión de no acreditar convenientemente a los autores de los cómics originales en los que se basan más directamente sus series y películas.

Siempre hay una primera vez. Con anterioridad habíamos visto producciones audiovisuales que emplean la inteligencia artificial para generar contenido. Sin ir más lejos, esta misma semana Filmin ha lanzado +Rain, el primer festival europeo de cine generado con inteligencia artificial. Hasta el 26 de junio se pueden ver en la plataforma piezas absolutamente demenciales como 'Sarah Palin Forever' o 'Extreme Access', así como mesas redondas y conferencias sobre inteligencia artificial. Pero estas obras suelen caer en el terreno de lo experimental, mientras que 'Secret Invasion' es la primera ocasión en la que una IA ha generado un contenido en un producto mainstream.

Hay excusa. En declaraciones del productor ejecutivo Ali Selim a Polygon, los créditos son obra de Method Studios, que efectivamente ha hecho uso de la inteligencia artificial para poner en pie la secuencia. Y hay un motivo: el propio funcionamiento de una IA transmite la sensación de incertidumbre de la serie: "Hablábamos al estudio de ideas, temas y palabras, y el ordenador se ponía en marcha y hacía algo. Y entonces podíamos cambiarlo un poco usando palabras, y cambiaba de nuevo".

Esa sensación. Está claro que el propio empleo de una inteligencia artificial para replicar el trabajo que podría hacer un humano es un tema que encaja a la perfección con el tema de la serie. Pero algunos críticos a la decisión han dado el contrapunto en Twitter: "No es la peor idea que he oído", decía el usuario @edgorteg. "Pero aun así, podrían haber contratado a artistas de verdad para hacer un trabajo mejor".

A re-rodar. El rodaje de 'Invasión secreta' no ha sido precisamente plácido. Antes del verano del año pasado se supo que iba a iniciar unos reshoots inusualmente largos, ya que durarían cuatro meses según los rumores, es decir, que quizás cambiarían abundantes elementos de la serie gracias a la participación de un nuevo guionista. No llegó a comunicarse una razón específica para justificar estos plazos, pero se habló de distintas posibilidades: desde que había que enlazar mejor la serie con 'The Marvels' a que era complicado encajar las agendas de los actores, pasando por que había que modificar ciertas partes en profundidad para eliminar referencias a la situación política en la guerra de Ucrania.

No es el 'Andor' de Marvel. Con todo, Marvel ha enseñado el primer episodio, y las opiniones no han sido unánimemente positivas (tiene un 75% de la crítica en Rotten Tomatoes, una cifra inferior de lo habitual en estos casos). Al final, la cabecera ha sido lo más llamativo de una serie que pretende usar los tropos del cine de espías para dar un aire más adulto y siniestro al MCU, casualmente siguiendo el rastro de lo que 'Andor' hizo con Star Wars. Sin embargo, 'Invasión secreta' es, de momento, muy inferior a aquella, y no ofrece nada que no tengan los muchísimos thrillers fantásticos que se estrenan cada semana en streaming.

