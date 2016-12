HBO España, un mes después: ¿merece la pena renovar la suscripción?

El pasado 28 de noviembre, HBO llegaba a España con su servicio de streaming. Los más aventureros no esperamos y activamos el primer mes de prueba gratuito nada más que estuvo disponible. Un mes gratuito que ahora expira y tras lo que toca hacernos la gran pregunta, que en su día también planteamos tras el primer mes de Netflix: ¿renovar (y pagar) o no renovar la suscripción a HBO España?

El catálogo no es el principal problema

Cada vez que hablo de un servicio de vídeo bajo demanda, lo hago empezando siempre por el catálogo. Un servicio VOD sin un buen catálogo está destinado al fracaso desde el minuto uno (y si no que se lo digan a todos los que se han quedado por el camino intentándolo) y para mí es sin duda el factor clave a la hora de decidir si contrato o no contrato una suscripción de este tipo.

Ahora bien, ¿qué es un buen catálogo? Eso es lo más complicado de definir. Lo más equilibrado sería (y de nuevo, recalco que aquí siempre estoy dando mi opinión) una mezcla de variedad de títulos (cantidad) y lo interesantes y/o buenos que son estos (calidad). Si hay muchos pero la mayoría son de relleno, poco aportan. Y si hay pocos, mucho tienen que gustarte esos pocos para que te abones.

El catálogo de HBO España es muy reducido. Mucho. En su lanzamiento hablábamos de un centenar de series y poco más de 400 películas y documentales. Tras este primer mes, eso sí, el catálogo se ha incrementado ligeramente: 110 series y 469 películas, de las cuales el gran peso lo siguen teniendo los documentales, con un total de 146 títulos de este género. No es un catálogo extenso, sobre todo si lo comparamos con los que ofrecen actualmente Netflix, Movistar+ o Filmin (aquí la tabla comparativa de hace cuatro semanas, aunque poco ha cambiado desde entonces).

El catálogo es bastante reducido, aunque se ha ampliado ligeramente desde el lanzamiento

Sin embargo, y a pesar de que el catálogo es pequeño, sí que es bastante atractivo, especialmente si te gustan los documentales o si no tienes muy vistas las series de HBO. Otro punto a favor: los estrenos simultáneos. Por ahora, y fuera de los propios títulos de HBO, tienen al día "DC's Legends of tomorrow' y 'Supergirl', pero me mantengo en que si consiguen más series de emisión simultánea, puede ser un gran punto a favor de esta plataforma.

Además, lo mejor parece estar por llegar: HBO tiene en la "cocina" varias series y el año que viene tendremos 'Juego de Tronos' en emisión simultánea, un atractivo más. A eso hay que sumar más títulos: cuando hablábamos con Hervé Payan, CEO de HBO Europa, nos aseguraba que en 2017 irán añadiendo contenido cada semana. Un HBO España con más variedad de títulos podría competir perfectamente de tú a tú con Netflix. Al menos a nivel de catálogo, porque...

Las aplicaciones sí son el problema

Donde Netflix sigue sin tener rival a día de hoy es en las aplicaciones disponibles y plataformas compatibles. Smart TV, consolas, Chromecast, Apple TV, prácticamente todos los sistemas operativos... HBO, en cambio, falla notablemente en este aspecto, y es que parece mentira que en 2016 tengamos una aplicación que no sólo no funciona en Smart TV, sino tampoco en las consolas.

¿En qué se traduce esto? En que si no tienes un Chromecast o un Apple TV y quieres ver los contenidos a pantalla grande... buena suerte con eso. Sí, siempre puedes conectar el portátil, pero cuando tienes a Netflix al alcance de un botón y sin necesidad de tantos líos, pues al final acabas optando por Netflix. Netflix es cómodo, HBO no. Tan simple como eso.

Netflix es cómodo, HBO no. Tan simple como eso

Sobre esto, en HBO son conscientes del fallo y cuando les entrevistábamos hace poco aseguraban que a lo largo de 2017 llegarán las ansiadas aplicaciones. Pero ¿por qué HBO ha lanzado en España sin apps para consolas ni teles cuando HBO Nordic, que es el servicio en el que se basa y de hecho comparten apps, sí que las tiene? Ésa es la gran pregunta que muchos nos hacemos pero por desgracia nadie quiere responder. Lo único "distinto" que existe en España es el acuerdo de HBO con Vodafone, ¿puede estar relacionado? Ante la falta de información oficial, sólo nos queda teorizar.

También está previsto la llegada del 4K con HDR (de nuevo, aquí Netflix les ha adelantado y con creces), aunque por ahora sin fecha. Respecto a la limitación de cinco dispositivos por cuenta, algo que me preocupaba bastante, lo cierto es que no he tenido problema (en gran parte porque no es compatible con muchos...). Tan sólo cuenta como dispositivo utilizado mi Apple TV y no los logueos vía web, tablet o móvil, así que realmente no es tan inconveniente como a priori podría parecer. Veremos cuando añadan el resto de dispositivos.

El complemento perfecto de Netflix... y de Amazon

Por todo esto, y al menos en mi opinión, HBO España es un complemento perfecto para Netflix. Sí, un complemento. ¿Que quieres ver alguna serie de HBO concreta? Entonces HBO España es tu solución perfecta. ¿Que no sabes qué ver y te apetece tener amplitud de títulos donde elegir? Entonces Netflix no tiene rival, ni en títulos ni a la hora de reproducirlos (calidad y disponibilidad de apps).

Os pongo de ejemplo mi caso personal: tengo contratado Netflix desde su lanzamiento y, durante el mes de prueba de HBO España, no he usado apenas HBO. Ha coincidido que las series potentes de la cadena ya las he visto, que las de estreno actuales no me interesan demasiado y que me frustra notablemente el no poder verlo en mi televisor del salón. ¿Que no sé que ver? Abro Netflix y navego hasta que encuentre algo. Sin embargo, tengo pendiente 'The Night of' y acabar 'Westworld', así que es muy posible que siga con el servicio.

HBO España es, por ahora, un buen complemento de Netflix, pero le faltan títulos y apps para ser un rival

El problema para HBO es que, a nivel de "complemento", Amazon acaba de llegar también a España con un catálogo más reducido aún pero con un precio imbatible: sin coste adicional para los usuarios premium del portal. Por suerte para HBO, Amazon llega con peor catálogo, muchas limitaciones a nivel de apps y sin compatibilidad con Chromecast ni Apple TV (aquí una usuaria premium frustrada porque no puede ver Amazon Prime Video en sus teles).

El lanzamiento de HBO España no preocupará demasiado a Netflix, pero otras compañías sí que estarán muy preocupadas. Por 16 euros al mes que cuestan en total HBO y Netflix (y 20 euros al año si eres Premium de Amazon) tienes entretenimiento de calidad para rato. No tienes los estrenos de cine tan rápido (esos los sigue teniendo Movistar+), pero en catálogo de series y en precio no hay comparación. Quién nos lo iba a decir hace un par de años...

Y tú, ¿vas a renovar la suscripción?

En Xataka | HBO España contra la competencia, comparativa: ¿puede hacer sombra a Netflix?