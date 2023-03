"Da bajona a los nuevos suscriptores": Warner aparta el nombre HBO de su nueva plataforma, según Bloomberg

La fusión de WarnerMedia y Discovery, transformándose en Warner Bros. Discovery, no deja de colear con rumores de decisiones que agitan el futuro de la aún jovencísima plataforma HBO Max. A mediados del año pasado se anunció la fusión de HBO Max y Discovery+ en un único servicio. Al parecer, el CEO David Zaslav se lo pensó dos veces hace aproximadamente un mes, cuando decidió que la fusión era cosa del pasado, ya que no quería alienar a los suscriptores de Discovery+ dándoles un servicio que no querían: 24 millones de personas en todo el mundo que pagan la mitad de lo que cuesta HBO Max.

Todos los planes de futuro definitivos de la compañía serán desvelados en una presentación que Warner prepara para el 12 de abril, adelanta Bloomberg. Según el medio, las tres plataformas que se espera que se anuncien son:

La versión con anuncios de HBO Max, que costará 10 dólares en Estados Unidos.

La versión sin anuncios llamada simplemente Max, de 15 o 16 dólares (es decir, esta y la anterior sin subidas de precio

Una nueva plataforma de 20 dólares, con mejor calidad de vídeo y otras características que no han sido desveladas.

Se trata de un nuevo movimiento relacionado con la depuración de los gastos y que ha llevado a la compañía a tomar decisiones abiertamente impopulares, como la cancelación de películas ya prácticamente acabadas como 'Batgirl' (algunas de ellas filtradas posteriormente), o la eliminación de series del servicio, entre ellas títulos muy icónicos, por motivos vinculados al ahorro en el pago de impuestos. Si Warner está dando tantas vueltas a cómo va a acabar definida su oferta de streaming es porque no quiere perder ni uno de los casi cien millones de suscriptores de pago que tienen sus servicios, la mayoría procedentes de HBO Max.

Fuera HBO

Más curiosa es la decisión de prescindir de la parte de HBO en el nombre de la plataforma de pago. Según Bloomberg, el motivo, en palabras de Zaslav, es que "el nombre HBO da bajona a los nuevos suscriptores". El nuevo nombre indica que estamos ante algo más que un HBO Max con contenido de Discovery (cuyo contenido se añadirá al servicio en los próximos meses), y que será más bien una plataforma renovada. Todo apunta a que simplemente 'Max' es un más que posible nombre para el proyecto.

Se trata de una estrategia peculiar, ya que lo habitual en estos casos es sumar los nombres de los servicios en vez de simplemente eliminar uno de ellos. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la recién inaugurada SkyShowtime, que suma los nombres de dos de los muchos canales que acoge la plataforma. En cualquier caso, parece que en breve tendremos ocasión de comprobar cómo le funciona este nuevo plan a la maltrecha Warner Discovery.

