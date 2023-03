'Batwoman' aún tiene una última oportunidad: ya se están filtrando las películas canceladas por Warner

Comienza un filtrado de producciones a internet que muchos veían como más o menos inevitable. La primera película en llegar a la red ha sido 'Scooby-Doo! And Krypto, Too!', que entrecruza los universos de Scooby-Doo y los héroes DC con un choque inevitable: el perro resuelvemisterios y Krypto, la mascota de Superman que últimamente ha protagonizado películas de mayor calado, como 'DC Liga de Supermascotas'.

El filtrado de las mascotas. Scooby-Doo! And Krypto, Too! ha aparecido en 4chan, y rápidamente ha sido distribuido por otras plataformas como Archive.org, donde aún se encuentra en el momento de escribir estas líneas, aunque por motivos obvios no es seguro que vaya a permanecer en ellas mucho tiempo (varias cuentas de Twitter que hablaban del tema han borrado sus publicaciones). Se trata de un largometraje de animación de 78 minutos muy similar a los que Warner suele lanzar directamente en sus plataformas, es decir, que estaba pensado desde el primer momento como una exclusiva de HBO Max y formatos domésticos.

Este filtrado coincide, casualmente (o quizás no sea tan casualidad) con el anuncio de que HBO cancelaba, antes de su estreno, otro spin-off de Scooby-Doo!, 'Scooby-Doo! and the Mystery Pups', cuyo destino era Cartoonito, el canal de Warner especializado en animación para público preescolar. Aunque posiblemente 'Scooby-Doo! And Krypto, Too!' no estaba llamada a revolucionar las franquicias DC, es un apetecible plato para fans, con la aparición de personajes tan conocidos como Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, The Flash, Joker o Lex Luthor, entre otros.

El ahorro prevalece. A finales de verano, Warner Bros. Discovery comenzó a cancelar una serie de proyectos que estaban acabados o casi. Más adelante se supo que el motivo de estas cancelaciones (a las que se sumaban la retirada de las plataformas de la compañía de series tan emblemáticas como 'Westworld', cancelada de improviso antes de su conclusión) estaba relacionado con el ahorro de impuestos. El caso más popular fue el de 'Bargirl', una película que, se dice, estaba prácticamente acabada, y que se iba a estrenar en exclusiva en HBO Max.

También resultó polémica la decisión de eliminar de HBO en Estados Unidos decenas de series de dibujos animados que ahora no pueden verse en ningún sitio, así como cientos de episodios de 'Barrio Sésamo'. Además, la franquicia 'Scooby-Doo!' quedó especialmente afectada: también fue cancelada 'Scoob! Holiday Haunt', secuela de '¡Scooby!' que ya había concluido su realización y cuya primera parte llegó a estrenarse en cines. Y hay otra película de animación del personaje, 'Scooby-Doo and the Haunted High Rise' (que habría marcado el regreso de las tremendas Hex Girls) que también fue cancelada.

¿Veremos ¡Batgirl'? Toda esta limpieza de series sin estrenar se detuvo en enero de 2023, según el CFO de la compañía Gunnar Wiedenfels. Es entonces cuando se ha sabido que series como la temporada final de 'Snowpiercer' para TNT -propiedad de la casa, y ya completamente terminada- se quedará a medias a no ser que encuentre una plataforma que que quiera emitirla. Los números no han terminado de cuadrar: Warner, pese a los recortes está ante una considerable crisis financiera.

Es imposible predecir si se filtrará 'Batgirl', tal y como ha suceduido con 'Scooby-Doo! And Krypto, Too!'. Está claro que alguien ha tenido que hacerlo desde dentro, y quizás las medidas de seguridad y las posibilidades de localizar al responsable de un posible filtrado imposibilicen que veamos un estreno como 'Batgirl' con la facilidad con la que hemos visto brotar una película claramente menor como la de Scooby-Doo! Pero la esperanza es lo último que pierden millones de fans del Universo DC.