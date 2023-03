Es normal que SkyShowtime resulte barato frente a Netflix. La cuestión es si sólo con eso le vale para competir

Llegó a nuestras pantallas el martes 28 de febrero, así que alrededor de media semana llevo husmeando en el catálogo y las posibilidades de SkyShowtime. Como contamos en nuestras primeras impresiones, esta propuesta de NBCUniversal y Paramount cumple con lo prometido y tiene abundantes propuestas de interés a un precio muy atractivo, sobre todo en lo que respecta al contenido exclusivo.

Lo bueno de darle unos días a la cuestión es que se pueden ir encontrando matices que inicialmente pasan desapercibidos, y en eso vamos a entrar hoy: cuál es nuestra opinión después de reposarla un poco. ¿Es suficiente lo que nos da la plataforma para considerar a SkyShowtime una digna rival de Netflix, HBO Max y Disney+? Veamos qué tiene este nuevo contendiente para plantar cara a los gigantes del streaming.

Lo bueno: el catálogo (pero no la parte que crees) y su precio

Si una cosa está clara es que cada cual tendrá que decidir, en base a sus gustos y sus necesidades, qué busca en una plataforma de streaming. El mejor ejemplo son plataformas de contenido más o menos especializado, como Disney+ o Filmin. Si te interesa 'Star Wars' o Marvel en el caso de la primera, o el cine de autor y de culto en el de la segunda, no hay que darle muchas vueltas. Esas plataformas son perfectas para ti. Y también funciona en sentido contrario: si no te interesan esos temas, poco vas a encontrar en ellas que te haga desembolsar la inscripción.

Pero plataformas como HBO Max, Netflix, Prime Video o la propia SkyShowtime tienen productos de todo tipo, sin discriminación más allá de unas ciertas características que son las que les atribuímos por nuestros prejuicios o por las propias campañas publicitarias de las compañías. SkyShowtime se alimenta, especialmente, de material exclusivo de canales como Peacock y Paramount+ (de ellas vienen sus potentes series exclusivas: 'Yellowstone', 'Tulsa King', 'Halo', 'Star Trek - Strange New Worlds' y demás), y del fondo de catálogo de cine de Universal y Paramount.

Lo que es como no decir nada concreto: variedad considerable de géneros, estilos y nombres propios. Al potencial espectador no le queda otra que revisar catálogos y decidir si le interesan. Como he hecho yo, que he encontrado interesantes piezas en películas no demasiado modernas y de acceso no demasiado complicado, pero que me interesa tener accesibles (buena parte de la filmografía de Spielberg, alguna que otra de Scorsese, rarezas como 'Action Point', el documental 'Turtle Power', 'El valle de la venganza' o 'Escondidos en brujas', por enumerar unas pocas).

Es decir, nada más (ni nada menos) que películas y series, pero sobre todo películas, comparables a lo que se puede encontrar en fondos de catálogo de otras plataformas y que no serán priotarias para un bloque mayoritario de espectadores, que son los devotos del cine de estreno recientísimo y, a ser posible, inédito. Por suerte, no todos los espectadores son iguales, así que toca arremangarse y husmear para decidir qué plataformas se ajusta más a nuestros gustos. No tiene más misterios.

Por lo demás, es un gusto deambular por el catálogo y encontrar sorpresas inesperadas. La excelente serie animada de las Tortugas Ninja de Nickelodeon, las películas y series menos conocidas de 'Star Trek' (que pasaron hace nada por Netflix, eso sí), la serie de animación completa de 'Avatar', las películas de los Rugrats, la fabulosa e inquietante 'A friend of the Family' de Nick Antosca... las posibilidades son variadas y es un gusto organizarse una lista de visionado de cara al futuro de varias decenas de elementos que se suman a los innegables atractivos de 'Yellowstone', 'Tulsa King' o 'Halo'.

Y todo ello a un precio más que competitivo. Algunas quejas de algunos suscriptores que están encontrando algún que otro problema con la aplicación de la oferta del 50% perpetuo para los primeros suscriptores no ha empañado el lanzamiento de la plataforma de streaming más barata del momento. No es un detalle desdeñable, sobre todo en estos tiempos en los que Netflix pasa por una auténtica crisis de imagen precisamente por eso.

Lo malo: Posibilidades desaprovechadas y calidad de imagen

Mencionábamos algo más arriba a Disney+ y Filmin como ejemplos de plataformas especializadas en temas muy distintos. Esa especialización no solo le garantiza un público específico, sino que también permite el completismo: en Disney+ está todo Marvel, todo 'Star Wars', todo Pixar. Y en Filmin se pueden permitir decir que hay filmografías completas, géneros y épocas volcados en el catálogo de forma exhaustiva. Por supuesto, en ambos casos con sus lagunas, pero la especialización permite la exhaustividad.

Y precisamente eso es de lo que no pueden presumir SkyShowtime (o Netflix, o Prime Video): salta a la vista tanto lo que falta como lo que hay. Por ejemplo: el fondo de clásicos de Universal es apabullante... ¿y apenas hay un par de películas de Hitchcock y poco más? Nada del abrumador catálogo de películas de terror gótico de la compañía. Ejemplo muy diferente: al ver las producciones de la marca 'Jackass' no pude evitar pensar en el amplio catálogo de programas (especialmente la animación para adultos) de MTV (¿os imagináis 'Aeon Flux' en una plataforma?), pero no hay nada interesante de la marca más allá de (estupendo) film de Beavis y Butthead de hace unos años. Salvo que te interese 'Gandía Shore'.

Las ausencias son también notables con muchas de las series, y algunas como 'Grimm' o 'House' están incompletas. La sección de Nickelodeon tiene series de calidad, pero faltan clásicos (¿y 'Bob Esponja'? ¿Y 'Catdog'? ¿Y '¡¡¡Aaahh!!! Monstruos'?) y otras como 'Rugrats' solo tienen alguna temporada. Lo mismo pasa con Paramount+ (faltan especiales de 'South Park' y 'Beavis y Butthead' exclusivos o las últimas temporadas de 'Evil'), con Showtime ('Masters of Horror', 'Queer As Folk', 'The Outer Limits', la nueva encarnación de 'Penny Dreadful')... e incluso con Syfy, que tiene canal en España pero que está lejos de emitir todo su abundante fondo de catálogo, desde los tiempos de Sky Sci-Fi.

Es cierto que muchos de estos programas han tenido presencia en España. Por ejemplo, series como 'Evil', 'Banshee' o 'Chucky' se han visto aquí en distintas plataformas. Es de suponer que cuando vayan acabado sus periodos de licencia acabarán recalando en el contenedor oficial de sus plataformas de origen. Ya pasó con Disney+, han tenido que pasar meses o incluso años antes de que las películas de Marvel y 'Star Wars' estén en exclusiva (o casi) en la plataforma de la propietaria de los derechos.

A estos problemas se suma otro más: la calidad de imagen, no escandalosamente mala, pero que sí delata por qué la plataforma es tan barata. Nuestros compañeros de Genbeta la analizaron a fondo y detectaron que su resolución máxima de vídeo es Full HD o 1080p, no UHD o 4K. El 1080p que ofrece, eso sí, es muy competente, con un bitrate pico de unos 10 Mbps. Por desgracia, la plataforma usa el códec H.264, una tecnología de codificación de peor calidad a H.265, que es a la que se pasó HBO Max en su última actualización, con la mejora de calidad que todos conocemos. El audio tampoco da muchas alegrías: no hay ni siquiera un audio 5.1 básico como el Dolby Digital Plus, que tienen la mayoría de las plataformas.

Conclusión: ¿tiene Netflix algo que temer?

Por mucho que nos resultara emocionante toparnos con un competidor que pusiera patas arriba el statu quo liderado por Netflix (que es posible que no se vea sacudido ni siquiera por la mayor crisis de imagen que ha sufrido la plataforma desde su salto a la masificación total), es dudoso que SkyShowtime lo consiga, incluso teniendo en cuenta su precio. El motivo se resume en todo lo expuesto más arriba: el catálogo es interesante, pero tiene sus fallas. Y ni siquiera técnicamente SkyShowtime es capaz de dar un golpe en la mesa (algo que, en cualquier caso, no sustenta por sí solo una revolución, que se lo pregunten a Apple TV+).

El motivo del precio de SkyShowtime está claro: sus limitaciones técnicas se suman a su falta de grandes superproducciones con un gancho indiscutible, como 'Juego de tronos' o 'Stranger Things'. 'Halo' o 'Yellowstone' son potentes y de gran calidad, pero no venden el servicio de forma tan clara. Ni siquiera 'The Office', que en otros tiempos fue millonario caballo de batalla al estilo de 'Friends' conserva ese status, justo ahora que llega a su casa definitiva (es propiedad de NBC). Y quizás esa ausencia de productos-bomba es por lo que resulta tan económico.

La imagen que da ahora mismo SkyShowtime es la de repositorio de productos muy variados, unos más atractivos que otros, y como comentábamos, muy dependientes de las necesidades de cada espectador. Pero desde luego, sin grandes hits como para arrollar con la competencia. La parte buena, por supuesto, es que hay espacio para la mejora: manteniendo el precio y empezando a cubrir esos huecos que mencionábamos más arriba tiene todas las cartas para convertirse en un competidor respetable, algo que nos beneficiará a todos.