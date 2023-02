SkyShowtime, primeras impresiones: una plataforma funcional y un catálogo sólido, pero no arrollador

Un rápido vistazo inicial a SkyShowtime, la plataforma de Paramount y NBCUniversal que llega hoy a nuestras pantallas, arroja el resultado esperable. Nada de estridencias, nada de sorpresas: (casi todo) el catálogo anunciado y solo alguna que otra agradable novedad que se nos había despistado, un gran número de exclusivas jugosas, algunas ausencias notorias... nada revolucionario (ni decepcionante) para un servicio que está empezando.

Los primeros pasos son tan sencillos como es de esperar: darse de alta, introducir datos de pago y escoger una suscripción lleva apenas unos minutos. Tras ello, escoger avatar entre la típica selección de personajes icónicos de la plataforma, con posibilidad de crear cuenta infantil (nada extraño en una plataforma que tiene Nickelodeon como una de sus marcas troncales) y ya estaríamos preparados.

Un primer paseo por la plataforma

Cualquier usuario habituado a navegar por plataformas de streaming se sentirá como en casa en SkyShowtime, y en ese sentido hay poco que añadir: un carrusel superior con contenidos destacados de la plataforma (de 'Yellowstone' a 'En busca del arca perdida', pasando por 'Minions') y unos menús principales con acceso directo a las categorías de películas, series y las listas de usuario (manías particulares y que delatan que a la plataforma le queda rodaje en algunos aspectos: no se pueden eliminar elementos de la lista personal).

Descendiendo en la home, encontramos las típicas categorías de todo pelaje: contenido exclusivo, "seguir viendo", packs de sagas, series para maratonear, películas y series categorizadas por géneros, y en último lugar, películas y series de la A a la Z, desde donde podemos acceder (en teoría) a los catálogos completos. Sencillo, directo y sin dramas. Algunos problemillas comienzan a salir cuando profundizamos en las búsquedas y el catálogo.

En cuanto a las búsquedas, podremos encontrar contenido buscando por actores, por géneros, por títulos originales y doblados, incluso por términos aproximados (lo que a veces es poco preciso: la búsqueda "templo" nos manda a 'Indiana Jones y el templo maldito', sí, pero también a 'Temblores' y 'Temple'). Sin duda el gran "debe" de este motor de búsqueda efectivo y sencillo es que no encontraremos películas y series por su equipo técnico, lo que es curioso: no podemos saber cuántas películas hay dirigidas por Tarantino, pero sí en cuantas sale como actor. Curioso, decimos, porque la propia plataforma se encarga de dedicarle una categoría a películas de Spielberg (tienen 13), pero la búsqueda arroja cero resultados.

Finalmente, tema catálogo: hay notables ausencias, tanto en temporadas disponibles de series como en películas que deberían estar y no están. En el primer caso, hay series completas, por supuesto (desde la mayoría de las novedades y exclusivas, que solo tienen una temporada o dos a clásicos como 'The Office' o 'Parks and Recreation', también completas). Pero hay series de las que solo hay algunas temporadas, lo que afecta sobre todo a la animación (por si hay completistas de 'Rugrats' o 'Los padrinos mágicos') y alguna de fondo de catálogo como 'Grimm' o 'Heroes' a la que le faltan temporadas. Y algunas novedades, como '1923' o 'Tulsa King' solo muestran tres episodios de su única temporada, así que nada de maratones con algunos estrenos.

Más llamativa es la ausencia de películas que dejan cojeando esos atractivos packs de sagas que se anuncian desde la home. Las hay completas ('Fast & Furious', Indiana Jones, 'Mission Impossible') y las hay incompletas ('Jurassic Park'). Conviene advertir, eso sí, que en el transcurso de la escritura de este post algunas que estaban incompletas, como 'Regreso al futuro' o 'Star Trek' se han completado, así que no descartemos que sigan subiendo en las próximas horas. De hecho, algunas series anunciadas como 'Frasier' o 'Twin Peaks' aún no están disponibles.

Así se ve

Nuestras pruebas en cuanto a la calidad de imagen han sido bastante satisfactorias. No hay 4K en ningún caso, lo que siempre es un problema si se busca buena calidad en producciones recientes, pero tenemos 1080p con buen bitrate, con picos de 10 Mbps en algunos casos (más del doble y triple que HBO antes de su último lavado de cara). Tenemos, eso sí, el codec H264 en vez del H265, que es el que usan nuevas plataformas y que arroja mejor calidad de imagen.

La conclusión inmediata es obvia: bien en cuanto al manejo, el rendimiento y las posibilidades. La clave del atractivo de SkyShowtime es una cuestión de catálogo y de lo que cada espectador piense que va a necesitar: a título personal, me voy a zampar la serie de Nickelodeon de las Tortugas Ninja y hay un estimulante catálogo de cine reciente-pero-no-mucho ideal para picotear y completar agujeros. Localizarlas puede ser un problema, eso sí (¿sabes cuántas películas de Hitchcock hay? Yo tampoco: el buscador no te lo dice). A bote pronto, diríase que el catálogo de películas es más interesante que el de series (sobre todo teniendo a su disposición los fondos de Universal y Paramount), pero marcas reconocibles y propiedad de NBC como MTV o Nickelodeon pueden suministrar sorpresas.

Las series exclusivas y recientes son lo suficientemente potentes como para picar la curiosidad de algún seriéfilo, pero... ¿puede soportar el envite y el peso del catálogo de monstruos como Disney+, Netflix y HBO Max? A nivel de exclusivas puede que no, pero como saben los espectadores que encumbran 'Anatomía de Grey' a lo más visto del streaming mes tras mes, las rabiosas novedades no lo son todo.