Ver el Mundial en calidad 4K y estrenar telefonazo ya es posible gracias a este brutal chollo de Google en MediaMarkt

Con el Mundial de fútbol ya iniciado y las reuniones familiares y con amigos para ver los partidos, no hay una mejor excusa para renovar tus dispositivos. Si quieres disfrutar de las retransmisiones de los partidos (recuerda que puedes verlos todos en DAZN) con buena nitidez, pero también llevar en el bolsillo un teléfono potente con el que tener acceso a todo lo relacionado con el Mundial, MediaMarkt tiene una promoción que te resultará interesante.

Puedes comprar el Google Pixel 10 Pro por 799 euros frente a los 1.099 euros que suele costar. Pero la oferta no queda ahí, también te llevas el Google Streamer TV de regalo (valorado en 119 euros), pero solo si adquieres el móvil antes del 30 de junio.

Aunque si te da igual el dispositivo de streaming de la compañía y quieres un Pixel, puedes optar a estos otros dos smartphones de la marca rebajados, aplicando el código 'MMPIXEL10JUNIO':

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Google Pixel 10 por 649 euros.

por 649 euros. Google Pixel 10 Pro XL por 836,10 euros.

Un pack de Google a precio totalmente imbatible

El Google Pixel 10 Pro destaca por su cerebro, el procesador Google Tensor G5, un chip diseñado para ofrecer un rendimiento fluido, gestionar tareas completas de Inteligencia Artificial con Gemini y procesar vídeo e imagen a una velocidad vertiginosa.

Dicho procesador se acompaña de una RAM de 16 GB y 128 GB de almacenamiento interno. Su pantalla es otra de sus señas de identidad. Se trata de un panel Super Actua OLED de 6,3 pulgadas que alcanza los 3.300 nits de brillo máximo. Esto se traduce en que, por ejemplo, podrás ver los partidos del Mundial en calidad 4K directamente bajo la luz del sol sin sufrir molestos reflejos.

Viene equipado con la última versión de Android y ofrece siete años de actualizaciones completas de sistema y seguridad. Su sistema fotográfico es otra de sus bazas, ya que su triple cámara trasera tiene como protagonistas a un sensor principal de 50 MP y un teleobjetivo con zoom de alta resolución.

Por si el potencial del teléfono fuera poco, el Google TV Streamer que viene de regalo es un gadget ideal para ver la tele con buena resolución. Este es el sucesor del Chromecast y se conecta a tu televisor mediante HDMI. Lo puedes explotar al máximo con el móvil de esta oferta, pudiéndole enviar los partidos del Mundial (o contenido de cualquier app de streaming) directamente desde el teléfono para disfrutar en pantalla grande en resolución 4K nativa a 60 fps.

⚡ EN RESUMEN: oferta pack google Pixel 10 pro + google tv streamer 4k ✅ LO MEJOR El combo del streaming definitivo: la unión del Pixel 10 Pro y el Google TV Streamer te permite gestionar y enviar los partidos del Mundial al televisor en 4K con una estabilidad y velocidad brutales.

la unión del Pixel 10 Pro y el Google TV Streamer te permite gestionar y enviar los partidos del Mundial al televisor en 4K con una estabilidad y velocidad brutales. Procesador Tensor G5 y 16 GB de RAM: un salto generacional drástico en el teléfono que asegura potencia, fluidez y un procesamiento de IA local excelente para la próxima década. ❌ LO PEOR Almacenamiento base del teléfono... Los 128 GB de salida del Pixel 10 Pro pueden quedarse algo cortos si te pones a grabar clips en alta resolución (4K/8K) durante las celebraciones de los partidos.

Los 128 GB de salida del Pixel 10 Pro pueden quedarse algo cortos si te pones a grabar clips en alta resolución (4K/8K) durante las celebraciones de los partidos. Carga rápida conservadora... Mientras que el Google TV Streamer vuela, el teléfono sigue manteniendo unas velocidades de carga por detrás de sus rivales directos de la gama alta. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas la máxima calidad de imagen tanto en una pantalla compacta de 6,3 pulgadas para ver los partidos fuera de casa, como en el televisor gracias al streamir incluido. ⛔ NO LO COMPRES SI... Ya tienes una smart TV de gama alta muy reciente o un dispositivo tipo Apple TV o Fire TV de última generación, el Google TV Streamer te aportará poco valor.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Pepu Ricca (Xataka), Antonio Vallejo (Xataka) y Google

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