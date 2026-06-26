El último día del Prime Day nos deja la mejor versión del POCO C85 a mínimo histórico: no llega a 100 euros

Último día del Prime Day, pero todavía quedan varios chollos activos. Móviles hemos tenido algunos por menos de 500 euros con opciones muy interesantes, como el POCO X8 Pro. Pero, ¿y si quieres gastarte lo mínimo posible en un nuevo teléfono? Pues entonces, el que te puede encajar mejor ahora mismo es el POCO C85: ha caído hasta los 99,99 euros en su mejor configuración de memoria.

El móvil bueno, bonito y (más) barato

Es el precio más bajo que ha marcado esta configuración del POCO C85 hasta el día de hoy. Es una oferta exclusiva del Prime Day, lo que significa dos cosas: solo estará disponible hasta esta noche a las 23:59 y de forma exclusiva para usuarios de Amazon Prime. Si no estás suscrito, también tienes la opción de utilizar el período de 30 días de prueba gratuita.

El POCO C85 es un teléfono ideal para esos usuarios que son poco exigentes y que buscan un móvil para lo básico, como llamar, usar WhatsApp, redes sociales y navegar por Internet. Cuenta con una batería de 6.000 mAh con carga rápida de 33 W, por lo que podemos esperar de él una buena autonomía, pese a ser un móvil que no llega a 100 euros.

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Lo bueno de elegir esta versión del dispositivo es que tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Eso ayudará a que el móvil aguante mejor el paso del tiempo y a que se comporte bien con muchas apps abiertas. Para terminar, podemos reseñar también su pantalla de 6,9 pulgadas y que incorpora radio FM, algo que no solemos ver en todos los móviles.

⚡ EN RESUMEN: oferta del poco c85 ✅ LO MEJOR Ideal para usuarios poco exigentes: Es un teléfono muy barato, perfecto para esos usuarios que solo quieren un móvil para usar WhatsApp o llamar por teléfono.

Es un teléfono muy barato, perfecto para esos usuarios que solo quieren un móvil para usar WhatsApp o llamar por teléfono. Su configuración de memoria: Es la versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, una que envejecerá mejor.

Es la versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, una que envejecerá mejor. Su batería: Cuenta con una batería de 6.000 mAh, una capacidad bastante grande en comparación a la que tenían este tipo de móviles en el pasado. ❌ LO PEOR Potencia justita: No es un móvil para tareas pesadas o exigentes, como pueden ser los videojuegos.

No es un móvil para tareas pesadas o exigentes, como pueden ser los videojuegos. La cámara cumple, sin más: El POCO C85 tiene cámara, pero no esperes resultados maravillosos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un teléfono muy barato que te sirva para los usos más sencillos y comunes. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción más potente o con una mejor cámara aunque tengas que gastar más.

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Imágenes | Xiaomi

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