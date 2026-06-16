La tele que más recomendamos por su relación calidad-precio: una LG C5 con panel OLED que es perfecta para cine y gaming

Además de móviles, el Día sin IVA ha traído un buen surtido de descuentos en televisores, y uno de los más interesantes lo tenemos en el televisor que más recomendamos en función de su relación calidad-precio: el LG OLED C5 que, en esta ocasión, se puede encontrar por un precio de 896,69 euros.
LG OLED C5 (55 pulgadas)
Un televisor compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos
El LG OLED C5 es el televisor que ahora mismo más recomendamos por su relación calidad-precio, y es básicamente porque cuenta con una pantalla espectacular. Hablamos de un modelo con tecnología de panel OLED que resulta muy atractivo para cine, pero también para videojuegos gracias a sus tecnologías.
En este sentido, la tele ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz a través de VRR y, por supuesto, cuenta con HDMI 2.1. A esto hay que sumarle que la tele de LG es compatible con Dolby Vision y que su diagonal es, en este caso, de 55 pulgadas.
Por otro lado, cabe mencionar que el televisor viene con un sistema de altavoces que ofrece una potencia de 40 W y además es compatible con Dolby Atmos, lo que permite que podamos tener una experiencia de audio mucho más envolvente, siempre que el contenido sea compatible.
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⚡ EN RESUMEN: oferta de la lg oled c5 hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor con panel OLED que sea ideal tanto para ver pelis y series como para disfrutar de los videojuegos en consolas actuales, sobre todo si no te quieres gastar más de 1.000 euros.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a colocar el televisor frente a una ventana. Para ello, hay otros modelos, como el Samsung S93F, que cuentan con tratamiento antirreflejos.
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Imágenes | Laura López, LG
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