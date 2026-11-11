La solución con la que llevar Internet a cualquier rincón de casa que hemos encontrado en el Black Friday anticipado de Amazon

Luchar contra las zonas muertas del WiFi en casas de varias plantas, con muros gruesos o con pasillos largos es una constante cuando dependemos únicamente del router básico que instalan las operadoras de telefonía. Los repetidores tradicionales suelen ofrecer una conexión inestable que reduce drásticamente la velocidad, pero las redes WiFi Mesh han llegado para cambiar las reglas del juego.

Con motivo del Black Friday anticipado de Amazon, ahora puedes llevarte el Amazon eero 6+ con un 40% de descuento. Su precio recomendado es de 149,99 euros, pero ahora está disponible por 89,99 euros en su versión de una unidad.

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Cobertura WiFi 6 de alta velocidad y concentrador Zigbee integrado

Este Amazon eero 6+ destaca por sustituir o extender tu red actual creando una única red unificada sin interrupciones. A medida que te mueves por la casa, tus dispositivos se conectan automáticamente al punto de acceso que ofrece mejor señal sin sufrir desconexiones ni caídas de velocidad.

Cuenta con tecnología WiFi6 de doble banda que permite velocidades de transferencia de hasta 500 Mbps, optimizando el rendimiento para la transmisión de contenido 4K, videollamadas fluidas y juegos en línea sin lag de forma simultánea.

Ofrece soporte para más de 75 dispositivos y está diseñado para gestionar decenas de equipos conectados al mismo tiempo (móviles, portátiles, consolas y dispositivos de domótica) sin saturar la banda de emisión.

Asimismo, integra un controlador de hogar digital Zigbee en su interior. Esto significa que no necesitarás comprar puentes adicionales para conectar y controlar bombillas inteligentes, cerraduras o enchufes compatibles directamente a través de Alexa.

Su instalación es muy rápida y se realiza mediante la app de eero. Todo el proceso de configuración se realiza en apenas cinco minutos desde tu smartphone, guiándote paso a paso para ubicar los nodos y gestionar el control parental o las redes de invitados.

⚡ EN RESUMEN: oferta para amazon eero 6+ hoy ✅ LO MEJOR Conexión unificada sin cortes: te mueves por toda la casa manteniendo una única red Wi-Fi sin caídas al cambiar de habitación.

te mueves por toda la casa manteniendo una única red Wi-Fi sin caídas al cambiar de habitación. Hub Zigbee integrado: ahorra la compra de puentes independientes para dispositivos domóticos. ❌ LO PEOR Puertos Ethernet limitados... Incorpora solo dos puertos de red en el nodo principal, por lo que requerirás un switch si necesitas conectar muchos equipos por cable.

Incorpora solo dos puertos de red en el nodo principal, por lo que requerirás un switch si necesitas conectar muchos equipos por cable. Servicios avanzados bajo suscripción... Algunas funciones avanzadas de seguridad y bloqueo de contenido a nivel de red forman parte de la suscripción opcional eero Plus. 💡 CÓMPRALO SI... En tu hogar hay zonas muertas de cobertura. Es ideal para viviendas de dos o más plantas, pisos alargados o casas donde la señal del router principal no llega a dormitorios o terrazas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vives en un piso de pocos metros cuadrados sin tabiques gruesos, ya que el router de tu operadora o un repetidor básico será suficiente.

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Imágenes | Amazon

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