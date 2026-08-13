Cinco sistemas Wi-Fi Mesh (malla) para acabar con las zonas muertas en casa y los microcortes de Internet

Si estás harto de que la conexión a Internet sea excelente en el salón pero incapaz de cargar un simple vídeo en el dormitorio o la terraza, la solución definitiva no pasa por los repetidores WiFi tradicionales (que suelen duplicar las redes y provocar molestos microcortes al moverte), sino por dar el salto a la tecnología de malla.

Los sistemas WiFi Mesh crean una única red inteligente en todo el hogar utilizando varios nodos que se comunican entre sí en tiempo real, decidiendo de forma automática a cuál de ellos debe conectarse tu móvil, portátil, tablet o dispositivo inteligente para ofrecerte siempre la máxima velocidad y estabilidad sin importar en qué habitación te encuentres.

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Xiaomi Mesh System AX3000 (Pack de 2)

Una de las opciones con mejor relación calidad-precio para dar el salto al estándar WiFi 6 sin gastar demasiado. Este Xiaomi Mesh System AX3000 destaca por su diseño de torre minimalista en color blanco, capaz de camuflarse perfectamente en cualquier rincón del salón. Con una velocidad de hasta 3.000 Mbps, este pack cubre sin problemas hogares de hasta 400 m² y permite conectar hasta 254 dispositivos de forma simultánea con total estabilidad.

Huawei WiFi Mesh X3 Pro Router

Este Huawei WiFi Mesh X3 Pro Router es quizá la opción más llamativa que podemos encontrar en el mercado en estos momentos. Destaca por ofrecer una velocidad teórica combinada de hasta 3.000 Mbp, una configuración ultrasencilla mediante la app AI Life y la tecnología HarmonyOS Mesh+, que garantiza un salto de conexión invisible y sin cortes mientras te mueves por toda la casa. Además, cuenta con conexión por proximidad NFC para que tus invitados se conecten con un solo toque y tres puertos Gigabit autoadaptables en cada nodo para exprimir al máximo tu fibra por cable.

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Amazon eero 6+ (Pack de 3)

El sistema Amazon eero 6+ es una de las soluciones más sencillas y fiables del mercado para eliminar por completo las zonas muertas de Internet y disfrutar de una cobertura fluida en todo el hogar. Gracias a la tecnología WiFi 6 de doble banda, este pack de tres nodos es capaz de dar cobertura a viviendas de hasta 420 metros cuadrados y soportar más de 75 dispositivos conectados a la vez a velocidades de hasta 900 Mbps sin sufrir molestos cortes ni latencia. Además, se configura en cuestión de minutos desde el móvil e integra un controlador de hogar digital Zigbee, permitiéndote gestionar por voz tus dispositivos compatibles mediante Alexa sin necesidad de comprar un hub adicional.

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Asus ZenWiFi XD5 (Pack de 3)

El sistema de malla Asus ZenWiFi XD5 es una solución excepcional y muy compacta para garantizar una cobertura fluida y sin cortes de WiFi 6 en viviendas de varias plantas o de hasta 464 m². Este pack de tres nodos destaca por ofrecer conexiones estables de alta velocidad (hasta 3.000 Mbps) y una configuración que se completa en apenas tres pasos a través de su intuitiva app móvil. Además, prioriza la tranquilidad del hogar al incluir la suite de seguridad AiProtection Classic, con controles parentales avanzados de por vida.

Mercusys Halo H1500X (Pack de 2)

Esta es la opción que tengo en casa y la verdad es que, en mi caso, es perfecta para el tamaño de mi vivienda (es un piso grande y no hay ninguna zona en la que suframos microcortes). El pack Mercusys Halo H1500X ofrece cobertura de hasta 350 m² y permite conectarse hasta a 150 dispositivos. Incorpora tres puertos Gigabit y podrás administrar la red fácilmente a través de la app para móviles.

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