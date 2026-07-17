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Un solo cable, tres pantallas 4K y SSD de hasta 8 TB: cae a precio mínimo el dock Razer con Thunderbolt 5 ideal para portátiles

Amazon tiene la mejor oferta hasta la fecha para este accesorio de gama alta al que no le falta de nada

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Carlos Castillo

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Muchos usuarios, entre los que me incluyo, usan portátiles (gaming o no) como equipos de sobremesa para jugar, trabajar o de todo un poco. Se le conectan algunos periféricos, una o varias pantallas externas y listo. Pero una de las desventajas de estos dispositivos frente a un PC de torre convencional es la falta de puertos. Algo que alcanza una nueva dimensión en dispositivos como los MacBook de Apple, que apenas ofrecen unos pocos USB tipo C (dependiendo del modelo).

Razer Thunderbolt 5 Dock Chroma

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Aquí, los docks externos brillan con luz propia y son una genial opción para ampliar de golpe la cantidad de puertos del portátil minimizando, en la medida de lo posible, la cantidad de cables del setup. En este sentido, en el mercado hay mucho entre lo que escoger, de diferentes marcas y con distintas especificaciones. Pero si buscamos lo mejor de lo mejor y además queremos aprovechar una oferta histórica, entonces el Razer Thunderbolt 5 Dock Chroma (rebajado a 290,48 euros en Amazon) es una compra brutal.

Un dock perfecto para portátiles gaming o profesionales con Thunderbolt 5

Oferta Razer

En su catálogo, Razer tiene una de las mejores opciones de gama alta del mercado para el terreno de los docks: Thunderbolt 5 Dock Chroma. Un dispositivo caro, no apto para todos los bolsillos, con un PVP de 449,99 euros. Ahora, sin embargo, se acaba de desplomar en Amazon en su versión en color negro a esos menos de 300 euros que, además, suponen su mínimo histórico hasta la fecha. Oportunidad de oro que cuesta dejar escapar.

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Este dock permite "convertir" un portátil en un sobremesa completísimo en términos de conectividad con un solo cable Thunderbolt 5. Para ello, necesitamos que nuestro equipo sea compatible con esta versión de Thunderbolt, claro.

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Y si efectivamente lo es, se abre un enorme abanico de posibilidades que permite conectar, por ejemplo, hasta tres monitores 4K a 144 Hz, altavoces externos mediante jack, multitud de periféricos a través de USB tipo A y tipo C y conexión a Internet mediante cable Ethernet. En total, nada menos que 11 puertos.

Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos de este dock es que permite ampliar enormemente la capacidad del equipo al que lo conectemos gracias a una ranura que admite SSD NVMe de hasta 8 TB. Esto, sumado a las altas velocidades del Thunderbolt 5 que hace las veces de autopista de información entre dock y equipo, hace que podamos instalar juegos, aplicaciones o lo que queramos en el SSD del Thunderbolt 5 Dock Chroma con una experiencia de uso similar a si estuviesen instalados en el propio portátil.

⚡ EN RESUMEN: oferta Razer Thunderbolt 5 Dock Chroma

 LO MEJOR

  • Su precio, que es mínimo histórico en Amazon, con más de un 30% de descuento respecto a su PVP de más de 400 euros
  • Una de las mejores opciones del mercado en docks para portátiles: es completísimo y permite ampliar hasta en 8 TB en forma de SSD
  • Permite cargar el propio portátil a través del mismo cable Thunderbolt 5 (hasta 140 W)

❌ LO PEOR

  • Sigue siendo algo caro para muchos bolsillos y no merece la pena si no vamos a sacarle el máximo partido...
  • ... para lo que es imprescindible contar con un equipo compatible con Thunderbolt 5

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⛔ NO LO COMPRES SI... no tienes un equipo compatible con esa versión de Thunderbolt o no necesitas tantos puertos

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