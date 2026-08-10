El smartwatch que destaca por su diseño y también por el precio, ahora con un descuento del 40%

Aunque no es el smartwatch más reciente que podemos encontrar ahora mismo, el CMF Watch Pro sigue siendo uno de los más atractivos por su particular diseño. Además, desde su lanzamiento lo hemos podido encontrar muchas veces de oferta, siendo la actual la mejor de todas: Amazon lo tiene por 41,68 euros.
CMF Watch Pro
Un smartwatch precioso y muy barato
El CMF Watch Pro es un smartwatch de la marca Nothing que tiene un diseño muy bonito y elegante. Destaca sobre todo su marco delgado, dejando más protagonismo a la pantalla de 1,96 pulgadas. Además, cabe mencionar que su peso es de tan solo 47 gramos contando con la correa.
Este reloj incorpora un panel con tecnología AMOLED que ofrece un brillo de 600 nits y que dispone del modo Always-on Display. El cuerpo del reloj es de aluminio, la correa es de 22 mm y viene con sensores como el de oxígeno en sangre o el de ritmo cardiaco.
Por otro lado, el CMF Watch Pro es resistente tanto al agua como al polvo (IP68) e incorpora una batería con capacidad de 340 mAh que ofrece una autonomía teórica de aproximadamente 13 días, aunque esta cifra varía dependiendo del uso que le demos al reloj.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del cmf Watch Pro hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un smartwatch bueno, bonito y barato, sobre todo si lo quieres con diseño rectangular.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un reloj redondo o si simplemente quieres el de última generación.
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Imágenes | CMF, Nothing
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