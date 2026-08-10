🖨️ ¡Sorteamos una impresora 3D Bambu Lab A2L Combo!
HOY SE HABLA DE

El smartwatch que destaca por su diseño y también por el precio, ahora con un descuento del 40%

Un reloj con un diseño muy particular que cuenta con buena batería y una gran pantalla.

Cmf Watch Pro
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter
2646 publicaciones de Alberto García

Aunque no es el smartwatch más reciente que podemos encontrar ahora mismo, el CMF Watch Pro sigue siendo uno de los más atractivos por su particular diseño. Además, desde su lanzamiento lo hemos podido encontrar muchas veces de oferta, siendo la actual la mejor de todas: Amazon lo tiene por 41,68 euros.

CMF Watch Pro

CMF Watch Pro

Hoy en Amazon — 41,68
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un smartwatch precioso y muy barato

Cmf Watch Pro Amazon

El CMF Watch Pro es un smartwatch de la marca Nothing que tiene un diseño muy bonito y elegante. Destaca sobre todo su marco delgado, dejando más protagonismo a la pantalla de 1,96 pulgadas. Además, cabe mencionar que su peso es de tan solo 47 gramos contando con la correa.

Mejores altavoces Bluetooth en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados
En Xataka
Mejores altavoces Bluetooth en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

Este reloj incorpora un panel con tecnología AMOLED que ofrece un brillo de 600 nits y que dispone del modo Always-on Display. El cuerpo del reloj es de aluminio, la correa es de 22 mm y viene con sensores como el de oxígeno en sangre o el de ritmo cardiaco.

Por otro lado, el CMF Watch Pro es resistente tanto al agua como al polvo (IP68) e incorpora una batería con capacidad de 340 mAh que ofrece una autonomía teórica de aproximadamente 13 días, aunque esta cifra varía dependiendo del uso que le demos al reloj.

⚡ EN RESUMEN: oferta del cmf Watch Pro hoy

 LO MEJOR

  • Su diseño.
  • El precio, que es el más bajo que hemos visto hasta la fecha.

❌ LO PEOR

  • No es la generación más actual.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un smartwatch bueno, bonito y barato, sobre todo si lo quieres con diseño rectangular.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un reloj redondo o si simplemente quieres el de última generación.

También te puede interesar

CMF by Nothing Watch 3 Pro – Reloj Inteligente con Pantalla AMOLED 1,43", 13 Días de Batería, GPS de Doble Banda, Llamadas Bluetooth con IA, Control de Ritmo Cardíaco y Sueño – Gris Oscuro

CMF by Nothing Watch 3 Pro – Reloj Inteligente con Pantalla AMOLED 1,43", 13 Días de Batería, GPS de Doble Banda, Llamadas Bluetooth con IA, Control de Ritmo Cardíaco y Sueño – Gris Oscuro

Hoy en Amazon — 62,52
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
XIAOMI Redmi Watch 6, smartwatch Hombre y Mujer, 24 días, Negro

XIAOMI Redmi Watch 6, smartwatch Hombre y Mujer, 24 días, Negro

Hoy en Amazon — 91,90
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | CMF, Nothing

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos de diadema. Cuál comprar y cinco modelos recomendados

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios