Ryzen 7 7800X3D, a precio mínimo antes del Black Friday: una CPU brutal para jugar que ahora no llega ni a 290 euros

El Black Friday 2026 está a la vuelta de la esquina: será el viernes de la próxima semana. Una edición con mayor importancia que en años anteriores si buscamos una buena oferta en hardware, que desde hace meses sube y sube de precio sin parar. Sobre todo, en lo relativo a memorias RAM y SSD.

Sin embargo, hoy mismo Amazon ha rebajado un procesador súper ventas de AMD a su precio más bajo hasta la fecha. Una oferta que evita esperar al propio Black Friday si andábamos tras la pista de algún chollo con el que actualizar la CPU. Este 7800X3D, disponible en oferta flash por 289,99 euros.

Un procesador pensado para equipos gaming

Este mismo jueves a medianoche Amazon da el pistoletazo de salida de su Black Friday 2026, en el que esperamos poder hacernos con hardware a precios más bajos. Quizá no a mínimos históricos, pero sí con una mejor relación calidad precio de lo que venimos viendo desde hace meses. Pero, como decimos, no hace falta esperar a entonces (ni al viernes 27 de noviembre) si lo que necesitamos es una CPU.

En tal caso, la compra inteligente pasa por el Ryzen 7 7800X3D a 289,99 euros, que sí es su precio mínimo. Un procesador brutal para jugar gracias a la tecnología AMD 3D V-Cache que encierra, que se traduce en mayores tasas de fotogramas por segundo en videojuegos respecto a otros procesadores sin ella.

Cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, unas frecuencias que suelen rondar los 5 GHz de forma sostenida y un TDP de 120 W. Esto es: solvencia para cualquier otra tarea, más allá de jugar, tanto para trabajar como para estudiar. Eso sí, para sacarle el máximo partido necesitaremos un disipador por aire o una refrigeración líquida (ya que no los incluye). Y una placa AM5 y memorias RAM DDR5.

⚡ EN RESUMEN: AMD Ryzen 7 7800X3d ✅ LO MEJOR Su mejor precio hasta la fecha

hasta la fecha Con un extra rendimiento en videojuegos gracias a su tecnología ❌ LO PEOR No es el modelo más actual del mercado

más actual del mercado Necesita una placa AM5 y memoria RAM DDR5 💡 CÓMPRALO SI... quieres actualizar la CPU de tu PC gaming gastando poco ⛔ NO LO COMPRES SI... buscas lo más actual

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Imágenes | AMD, Timothy Dykes en Unsplash

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