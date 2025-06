Quiero comprar un Fire TV Stick. Pero no para ver contenido en streaming, sino para jugar a videojuegos

Aunque un Fire TV Stick me vendría de perlas para tener un mejor rendimiento que el que tiene mi televisor, no es el motivo por el que me interesaría comprar el dongle de Amazon. La razón es para jugar a videojuegos, y para ello escogería uno de estos dos Fire TV Stick:

Fire TV Stick 4K Max por 52,99 euros.

por 52,99 euros. Fire TV Stick 4K por 39,99 euros.

Un Fire TV Stick para acceder a Game Pass

Si bien es cierto que actualmente puedo disfrutar de un amplio catálogo de videojuegos porque tengo una PlayStation 5 y una Nintendo Switch, hay ciertos títulos de Xbox que me interesan y que únicamente se pueden encontrar en su ecosistema de consolas... y en su suscripción a Game Pass.

Desde hace un tiempo, los Fire TV Stick 4K y Fire TV Stick 4K Max de última generación permiten acceder al servicio de Xbox mediante una suscripción a Game Pass Ultimate. Evidentemente, previamente debemos haber contratado este servicio de videojuegos en streaming.

Es más barato que tener una Xbox (One o Series) y el servicio ofrece un enorme surtido de títulos, con una gran variedad de géneros. De forma adicional, para poder jugar mediante el Fire TV Stick se requiere una buena conexión a Internet y un mando. Lo bueno es que no hace falta que sea el oficial de Xbox, tan sólo ha de ser compatible.

El hecho de que se pueda acceder a Game Pass desde un Fire TV Stick me parece un gran aliciente. Yo personalmente, aunque tengo un televisor que ofrece un rendimiento regulero, no valoro tanto comprar un Fire TV Stick —en su lugar preferiría el Xiaomi TV Box (3rd gen)—, pero con este añadido de poder jugar a videojuegos de Game Pass muy probablemente acabe decantándome por el dispositivo de Amazon.

