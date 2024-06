Si tienes un Fire TV Stick, ahora también tienes una Xbox: el juego en la nube de Xbox llega a los dongles de Amazon

Aunque a las consolas físicas todavía les queda mucho, muchísimo camino por delante es posible que la consola del futuro no sea otra cosa que una aplicación en la tele. Es posible que solo necesitemos un televisor, una app, una conexión a Internet y un mando para jugar. Pues eso es, básicamente, lo que ya podemos conseguir si tenemos un Fire TV Stick de Amazon gracias a la llegada de Xbox Cloud Gaming.

El Fire TV Stick se dobla como consola. Tal y como han anunciado desde Amazon, la aplicación oficial de Xbox Cloud Gaming estará disponible en los Fire TV Stick a partir de julio. Eso permitirá a cualquier persona lanzar juegos como 'Starfield' o 'Fallout 4' en su televisor sin necesidad de tener una consola física. Basta con una (buena) conexión a Internet y un mando. El Fire TV Stick es solo la plataforma de reproducción, ya que todo el músculo encargado del renderizado de imagen se encuentra en los servidores de Microsoft.

¿En todos los dispositivos? No, lamentablemente no. A pesar de que una de las ventajas del juego en la nube es que es "agnóstico" al soporte físico, la aplicación de Xbox solo estará disponible en los Fire TV Stick 4K Max (79,99 euros) y Fire TV Stick 4K (69,99 euros). Se quedan fuera, por lo tanto, los modelos más asequibles como el Fire TV Stick Lite (34,99 euros) que es, de acuerdo al listado de Amazon, el más vendido.

¿Qué más necesitas? Evidentemente, para jugar a través de Xbox Cloud Gaming es necesaria una suscripción a Game Pass Ultimate, que cuesta 14,99 euros al mes. No obstante, se puede probar un mes por un euro para ver si nos convence o no. Cabe destacar que no todos los juegos de Game Pass se pueden jugar en la nube, aunque muchos de los grandes títulos sí que están disponibles.

Por otro lado, será necesario disponer de un mando Bluetooth. Lo bueno es que podemos usar tanto los mandos de Xbox como los de PlayStation. Si tenemos un mando Bluetooth por casa, seguramente podamos conectarlo al Fire TV Stick y usarlo para jugar. A la pregunta de si puedes conectar un mando de PlayStation 4 a un Amazon Fire TV Stick para jugar en Xbox Cloud Gaming, la respuesta es "sí".

Más opciones. Xbox Cloud Gaming no es la única opción que está disponible para jugar en la nube en los Fire TV Stick de Amazon. La firma fundada por Bezos tiene una plataforma de juego en la nube propia, Amazon Luna, que llegó hace poco y cuyo funcionamiento recuerda al de Google Stadia (que en paz descanse).

Un anuncio... curioso. Hace ya más de tres años que Microsoft anunció sus propios dongles para convertir cualquier televisor en una Xbox, pero de momento esos planes solo se han materializado a medias: no tenemos dongles, pero sí apps para Smart TV que cumplen el mismo contenido. Del dongle no se sabe nada desde 2022 y, por el momento, no hay indicios que den a entender un lanzamiento cercano.

Es curioso, desde luego, que estando Microsoft trabajando en su propio dongle haya decidido lanzar una app en dispositivos tan populares como los Fire TV Stick, aunque desde el punto de vista de la captación de usuarios tiene todo el sentido del mundo.

