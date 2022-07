Xbox Cloud Gaming ya está "dentro" de los televisores de Samsung: estas son nuestras primeras impresiones

Ya está aquí. El repositorio de videojuegos 'Gaming Hub' anunciado por Samsung durante la última edición del CES acaba de llegar a sus televisores de 2022. Y lo ha hecho con una promesa bajo el brazo: mejorar la experiencia de los usuarios de estos televisores que disfrutamos con los videojuegos.

No obstante, esto no es todo. Junto a este software han llegado también varios servicios de juego vía streaming, así que no hemos dejado escapar la oportunidad de poner a prueba uno de ellos: Xbox Cloud Gaming. El televisor que hemos utilizado es el actual modelo insignia de Samsung, el Neo QLED QN900B 8K con retroiluminación mini LED.

Un apunte importante antes de seguir adelante: si tenéis uno de los televisores que ha lanzado Samsung este año y no aparece en la interfaz de Tizen OS el nuevo repositorio 'Gaming Hub' tendréis que actualizar su firmware. Afortunadamente, hacerlo es muy sencillo. Solo tenéis que dirigiros a Configuración/Toda la configuración/Asistencia/Actualización del software. Y listo.

Una vez que se haya completado la instalación de la nueva versión de este software (la 1302) aparecerá en la parte superior izquierda de la interfaz de Tizen OS el icono de un pad de control que nos permite lanzar el nuevo 'Gaming Hub'. En su interior, además de las apps que nos permiten iniciar los servicios Xbox Cloud Gaming, Stadia, GeForce Now y Utomik, residen los accesos directos a las entradas HDMI a las que tenemos conectadas nuestras consolas de videojuegos.

Los primeros pasos con el repositorio 'Gaming Hub' son pan comido

Este software de Samsung nos permite emparejar con nuestro televisor un abanico bastante amplio de mandos de control con conectividad Bluetooth. De hecho, podemos utilizar los pads de Xbox, PlayStation o Stadia, entre otras opciones.

El procedimiento de emparejamiento es muy similar al que se utiliza para conectar estos mandos a una consola de videojuegos, y, además, 'Gaming Hub' nos guía de una forma muy clara a través de este proceso, por lo que no plantea ningún problema.

Otra opción que también pone este software en nuestras manos consiste en conectar cualquiera de estos mandos de control directamente a uno de los puertos USB del módulo One Connect, o del televisor si carece de este componente.

De esta forma la conexión será inmediata y la batería del mando se cargará mientras lo utilizamos. Un apunte más: no solo podemos enlazar con el televisor mandos de control; también podemos emparejar de forma inalámbrica teclados y ratones con conectividad Bluetooth. El procedimiento de conexión es el mismo que se utiliza para emparejar un pad de consola.

El siguiente paso que podemos dar no es otro que indicar al repositorio 'Gaming Hub' cómo debe reproducir el sonido de nuestros juegos. Podemos utilizar, como es lógico, los altavoces integrados en el televisor, pero también podemos enviarlo a un equipo de sonido externo a través de la salida digital óptica, o bien a unos altavoces Bluetooth que previamente hayamos emparejado con nuestra tele.

Para reproducir el sonido podemos utilizar los altavoces del televisor, un equipo de audio externo conectado a la salida digital óptica o unos altavoces Bluetooth

Estas opciones también están disponibles cuando reproducimos otro tipo de contenidos en el televisor, como películas o la TDT. Eso sí, es importante que no pasemos por alto que a través de la salida digital óptica no podemos transportar el tren de datos de audio vinculado a las bandas sonoras codificadas en formato Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos o DTS:X. Para extraer del televisor el sonido codificado en estos formatos es necesario que utilicemos la salida HDMI que implementa la tecnología eARC.

Xbox Cloud Gaming, el servicio de juego en la Nube de Microsoft, aún se encuentra en fase beta, por lo que es posible que durante los próximos meses tanto su latencia como su calidad gráfica mejoren. Su interfaz en este televisor de Samsung es esencialmente calcada a la que nos propone en otros dispositivos, y, como podemos ver en la siguiente imagen, cede todo el protagonismo a los juegos. Cada título tarda en iniciarse entre 10 y 15 segundos.

Disfrutar los juegos con esta calidad sin hardware dedicado es una gozada

La responsabilidad del hardware del televisor en la ejecución de los juegos de Xbox Cloud Gaming es moderada. De hecho, es similar a la que tiene cuando reproducimos cualquier otro contenido vía streaming. Son las consolas Xbox Series X de los centros de cálculo de Microsoft las que asumen el esfuerzo de renderizar y entregarnos las imágenes, aunque el rendimiento de nuestra conexión a internet también condiciona nuestra experiencia. Nosotros hemos utilizado una línea de fibra óptica simétrica de 600 Mbps con un ping de 4 ms y un jitter de 3 ms.

Uno de los juegos que hemos probado con cierta calma ha sido ‘Forza Horizon 4’, y nos ofrece una experiencia muy disfrutable, aunque no iguala la que obtenemos recurriendo al juego local con una consola Xbox ni en lo que se refiere a la latencia ni a la calidad gráfica. Ambos parámetros son perceptiblemente más atractivos si conectamos nuestra consola directamente al televisor, aunque, eso sí, no debemos pasar por alto que, como hemos visto unas líneas más arriba, este servicio de Microsoft todavía se encuentra en fase beta.

En ‘Gears 5’ sucede exactamente lo mismo. Es perfectamente jugable a través de Xbox Cloud Gaming, pero la experiencia que nos propone este servicio no iguala la que obtenemos ejecutando este juego en modo local. Eso sí, los gráficos de este título se degradan menos que los de ‘Forza Horizon 4’, y su latencia es ligeramente más baja, por lo que nos ha dejado un sabor de boca más agradable que el juego de conducción.

Por último, ‘Ori and the Will of the Wisps’ juega en la liga de ‘Gears 5’. Su calidad gráfica no se resiente excesivamente cuando lo jugamos a través de Xbox Cloud Gaming, y su latencia no representa un problema en absoluto. De hecho, en mi opinión la experiencia que nos propone este servicio con este título es la más parecida a la del juego en modo local.

Es evidente que Xbox Cloud Gaming tiene margen para mejorar, pero no cabe duda de que apunta alto

No obstante, es razonable que sea así debido a que este videojuego es un poco menos exigente con la latencia que ‘Gears 5’. Es evidente que este servicio de Microsoft tiene margen para mejorar, pero no cabe duda de que apunta alto. Le seguiremos la pista.