Si quieres irte tranquilo de vacaciones este año, estos son algunos de los dispositivos que necesitas para tu hogar

Si estás ya organizando tus vacaciones y no dejas de pensar en si tu hogar estará seguro o no en tu ausencia, hoy en día hay numerosos dispositivos que te pueden ayudar a irte tranquilo de viaje. Estos son algunos de los mejores que puedes tener en casa.

Cámara de vigilancia Tapo C210 por 26,99 euros: con visión 360º y detección de movimiento.

por 26,99 euros: con visión 360º y detección de movimiento. Nivian Sistema de Alarma Inalámbrica sin Cuotas por 198 euros: con sensores y cámara WiFi.

Sistema de Alarma Inalámbrica sin Cuotas por 198 euros: con sensores y cámara WiFi. Cerradura inteligente Nuki Smart Lock Go (2025 ) por 149 euros: a pilas y compatible con asistentes de voz.

) por 149 euros: a pilas y compatible con asistentes de voz. Pack de dos bombillas inteligentes Tapo L530E por 14,99 euros: con 16 millones de colores y compatibles con Alexa y Google Assistant.

por 14,99 euros: con 16 millones de colores y compatibles con Alexa y Google Assistant. Cámara de vigilancia solar AOQEE por 38,99 euros: con resolución 2K y compatible con Alexa.

Cámara de vigilancia Tapo C210

La firma Tapo es una de las líderes en el sector de dispositivos de seguridad para el hogar. Su cámara de vigilancia Tapo C210 es siempre una auténtica superventas, y más cuando está en oferta. Ahora, en Amazon, puedes llevártela por 26,99 euros.

Una de las cosas por las que destaca esta cámara de vigilancia para interior Tapo es por ofrecer imágenes en resolución 2K. Además, cuenta con visión nocturna de hasta nueve metros y ofrece un ángulo de visión horizontal de 360º. También destaca por contar con audio bidireccional y detección de movimiento.

Nivian Sistema de Alarma Inalámbrica sin Cuotas

Los sistemas de alarma sin cuotas también se han puesto muy de moda últimamente para mantener bajo control tu hogar cuando no estás. Uno de los más completos del mercado es este de la firma Nivian, que puedes conseguir en PcComponentes por 198 euros.

Se trata de un kit muy completo que viene con la central de alarma, dos mandos a distancia, dos llaveros, tres detectores o sensores para puerta y/o ventanas, un detector de movimiento PIR y otro igual anti-mascotas, un teclado y una cámara WiFi para interior. Su instalación es muy sencilla, a través de la app Tuya.

Nivian Sistema de Alarma Inalámbrica sin Cuotas + Cámara Interior Hoy en PcComponentes — 189,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Cerradura inteligente Nuki Smart Lock Go (2025)

Las cerraduras inteligentes son otro de esos accesorios perfectos con los que irte más seguro de vacaciones en verano, o incluso son muy cómodas en el día a día. Nuki es la firma líder en este tipo de productos y su Nuki Smart Lock Go (2025) cuesta ahora 149 euros.

Esta cerradura inteligente cuenta con WiFi y Bluetooth y te permite acceder sin llave a tu casa, con solo el smartphone. Es muy fácil de instalar, sin tener que cambiar el cilindro y funciona con cuatro pilas AA. Es compatible con Alexa, Google Home y Apple HomeKit.

Pack de dos bombillas inteligentes Tapo L530E

No me he equivocado y he metido este pack de dos bombillas por error en este post. Gracias a ellas, también puedes disuadir a los ladrones de que entren en casa, ya que podrás encenderlas y/o apagarlas desde tu smartphone (incluso estando de vacaciones). El precio de este pack de dos bombillas Tapo L530E es de 14,99 euros en estos momentos.

Estas bombillas inteligentes ofrecen 16 millones de colores y puedes ajustar el brillo y la temperatura desde la app Tapo. Cuentan con temporizador y los modos Amanecer, Atardecer y Ausente. Además, son compatibles con Alexa y Google Assistant.

Cámara de vigilancia solar AOQEE

Si tienes la suerte de vivir en una casa grande, sabrás que la seguridad tiene que empezar desde fuera. Esta cámara de vigilancia solar AOQEE es uno de esos dispositivos que te pueden ayudar a irte tranquilo de vacaciones. En Amazon cuesta 38,99 euros.

La principal ventaja de esta cámara de vigilancia para exteriores es que no necesitarás tener un enchufe cerca. Su batería se recarga con el panel solar que integra en la parte superior. Ofrece resolución 2K, cuenta con visión nocturna a color, presenta certificación IP65 y es compatible con Alexa.

AOQEE Camara Vigilancia WiFi Exterior Solar Hoy en Amazon — 31,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

