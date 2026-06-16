Esta cafetera superautomática con molinillo hace capuchinos pulsando un botón: café de barista en casa a mínimo histórico

Las cafeteras superautomáticas ofrecen un gran resultado, pero en lo que destacan es en que son muy fáciles de usar. La mayoría cuenta con una varilla para hacer espuma de forma manual, algo que sí que lleva algo más de práctica. Eso sí, no todas son así y el mejor ejemplo lo tenemos con esta Philips Serie 2300: ahora mismo la tenemos en MediaMarkt por 346,28 euros (también en Amazon, que ha igualado).

Prepara capuchinos pulsando un solo botón

Esta oferta, que nos llega por el Día sin IVA de MediaMarkt, deja esta cafetera superautomática a uno de sus precios más bajos. Es una opción muy interesante que destaca por su sistema de leche LatteGo. ¿Cómo funciona? Básicamente, sirve para que la cafetera haga espuma cremosa para las bebidas de forma automática en lugar de usar el tradicional sistema de vapor manual, lo que es mucho más cómodo.

La Philips también cuenta con una bomba de presión de 15 bares para la extracción del café y un molinillo que está fabricado con muelas cerámicas. Este tipo de molinillo es mejor que los que son metálicos y ofrece 12 niveles diferentes para que ajustemos el grosor (lo que sirve para cambiar el cuerpo o el aroma de la bebida).

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

El sistema de control está muy en la línea de otras cafeteras automáticas (es decir, es muy sencillo). Permite preparar cuatro tipos de bebidas diferentes y cuenta con un sistema que te avisa cuando hay que limpiar el filtro de agua, evitando así que se queden demasiados depósitos de cal.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Philips EP2331/10 ✅ LO MEJOR Hace espuma automáticamente: Es muy cómodo que la máquina se encargue de hacer la espuma, algo que te irá genial si te gustan los capuchinos.

Es muy cómodo que la máquina se encargue de hacer la espuma, algo que te irá genial si te gustan los capuchinos. Ofrece muchas opciones a la hora de moler el café: Su molinillo cónico, además de muy resistente, ofrece 12 niveles diferentes de grosor para el café. ❌ LO PEOR Pese a la oferta, hay opciones más económicas: Pese a la oferta, es una cafetera superautomática que roza los 350 euros. 💡 CÓMPRALO SI... Si te gustan los capuchinos o los cafés con espuma y prefieres que la máquina haga todo el trabajo por ti. ⛔ NO LO COMPRES SI... Solo consumes café solo o prefieres una cafetera superautomática más económica.

También te puede interesar

Krups Roma, Cafetera superautomática, Depósito de agua 1,6 L, 3 niveles de temperatura, 3 niveles de intensidad, 15 bares, Molinillo cónico de metal, Panel de control fácil, Blanca, EA8105 Hoy en Amazon — 259,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

De’Longhi Magnifica S – Perfetto Cafetera Superautomática, Espumador de Leche manual, Espresso y Cappuccino, Panel de Control con Botones, Negro (ECAM11.112.B) Hoy en Amazon — 299,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Philips

En Xataka | De cápsulas, superautomática o manual. Las mejores cafeteras según tus gustos y necesidades

En Xataka | Llevo años huyendo de las cafeteras superautomáticas. Ahora he probado una superautomática-manual y no puedo dejar de usarla