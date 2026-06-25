El Prime Day todavía se estaba guardando varias ofertas en la manga: LG OLED C5 de 55 pulgadas a (casi) precio mínimo

El Prime Day de Amazon va avanzando y se dirige a su fin, que llegará mañana por la noche. Las mejores ofertas suelen aparecer con el pistoletazo de salida del evento, pero de vez en cuando nos llevamos sorpresas tan agradables como la que nos ha dado la LG OLED C5: ha bajado de precio hasta los 849 euros, uno de sus mejores precios hasta la fecha para la versión de 55 pulgadas.

Una tele OLED ideal para ver pelis o jugar a videojuegos

Si estás buscando un televisor OLED, este de LG tiene ahora mismo una relación calidad-precio de matrícula de honor. Su mínimo histórico en Amazon para esta versión es de 839 euros, a solo 10 euros de distancia del precio que cuesta ahora mismo. Lo único a tener en cuenta es que para acceder a esta oferta debemos ser usuarios de Amazon Prime, aunque nos sirve el período de prueba de 30 días que ofrece esta tienda.

Este televisor, como su nombre indica, utiliza panel OLED. Estos ofrecen un color negro puro y un contraste genial, lo que la hace perfecta para ver pelis o series. Además, es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos, aunque no con HDR10+. A todo hay que sumarle que cuenta con sistema operativo WebOS, que ofrece compatibilidad con todo tipo de aplicaciones.

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Otro uso muy recomendado para este televisor es el gaming. Es uno de los modelos idóneos si quieres usarlo con una PlayStation 5 Pro o una Xbox Series X, puesto que cuenta con puertos HDMI 2.1, una tasa de refresco de hasta 144 Hz y tiene VRR.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la LG OLED C5 ✅ LO MEJOR Precio genial para una de las mejores OLED: Calidad-precio, es una de las mejores opciones si buscas un televisor OLED de 55 pulgadas.

Calidad-precio, es una de las mejores opciones si buscas un televisor OLED de 55 pulgadas. Es perfecta para videojuegos: Es de los modelos más buscados para jugar, puesto que además de cumplir con todo lo recomendable (HDMI 2.1, VRR, etc.) se ve genial. ❌ LO PEOR No tiene antirreflejos: Este modelo no cuenta con tratamiento antirreflejos, por lo que puede ser incómoda de ver si la colocas enfrente de una ventana. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un televisor OLED que sea perfecto para ver pelis o jugar a videojuegos sin necesidad de gastarte más de 850 euros. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción que si tenga tratamiento antirreflejos, como puede ser el Samsung S93F.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Laura López en Xataka, LG

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