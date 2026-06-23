El POCO X8 Pro es uno de los móviles más vendidos de 2026 y su nuevo precio mínimo le va a dar un empujón extra

El arranque del Prime Day nos está dejando chollos importantes con precios mínimos. Es posible que no volvamos a ver descuentos así hasta el próximo Black Friday, así que es un momento genial para renovar el teléfono móvil. ¿Buscas uno que tenga buena relación calidad-precio? Pues este POCO X8 Pro te puede interesar: sale por 289,99 euros.

Calidad-precio, uno de los mejores móviles de 2026

El POCO X7 Pro del pasado año fue uno de los móviles más vendidos de todo 2025 y su sucesor, el POCO X8 Pro lo tiene todo para repetir la misma jugada. Es la primera vez que baja en Amazon de los 300 euros, así que es una buena oportunidad para hacernos con él (tanto en este color verde como en color blanco y color negro). Eso sí, para poder acceder a esta oferta tenemos que ser miembros de Amazon Prime, aunque nos vale la prueba gratis de 30 días.

Este teléfono de Xiaomi es una de las mejores opciones que podemos comprar ahora mismo si queremos gastarnos menos de 300 euros en nuestro nuevo móvil. Es un móvil con pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas, 120 Hz y una resolución 1,5K. Esta combinación nos va a dar una experiencia fluida a la hora de leer texto o a la hora de jugar, por ejemplo.

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Además, cuenta con un procesador MediaTek 8.500-Ultra, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, un combo que nos va a dar buen rendimiento con cualquier app o con un montón de ellas abiertas a la vez. Trae una batería de 6.500 mAh con carga rápida de 100 W, por lo que vamos a tener autonomía de sobra para más de una jornada y con una carga de la misma muy rápida.

⚡ EN RESUMEN: oferta del POCO x8 pro ✅ LO MEJOR Relación calidad-precio sobresaliente: POCO siempre se ha caracterizado por ofrecer una muy buena relación calidad-precio y este X8 Pro no es diferente. Más, con este oferta de Prime Day.

POCO siempre se ha caracterizado por ofrecer una muy buena relación calidad-precio y este X8 Pro no es diferente. Más, con este oferta de Prime Day. Buena batería y carga rápida: Montar una batería de 6.500 mAh y con carga rápida de 100 W para que, en caso de necesitarlo, le demos una buena dosis de carga en muy poco tiempo. ❌ LO PEOR El ultra gran angular no es genial: Su cámara principal cumple con nota, aunque el ultra gran angular se queda un peldaño por debajo.

Su cámara principal cumple con nota, aunque el ultra gran angular se queda un peldaño por debajo. Bloatware excesivo: Como suele ocurrir con teléfonos con HyperOS, el POCO X8 Pro viene con un montón de bloatware. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un teléfono Android de menos de 300 euros y tu prioridad es tener rendimiento notable con muy buena autonomía. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un teléfono con otro sistema operativo como el que tienen los Google Pixel 10a o el Galaxy A56.

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Imágenes | Iván Linares en Xataka, Xiaomi

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