Lidl tiene (y por menos de 15 euros) un gadget muy práctico para el día a día que no solo es para amantes del bricolaje

Entrar en Lidl (ya sea en la web o en una de sus tiendas físicas) es encontrar un montón de gadget muy útiles para casa. Hay muchos relacionados con el bricolaje, como el medidor láser Parkside que os traemos en el día de hoy. El tema es que, además de costar muy barato, lo podemos usar para muchas más cosas que para el bricolaje: sale ahora mismo por 14,99 euros.

Medidor láser de distancias Parkside PVP en Lidl — 14,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a hacerte con él o simplemente prefieres una alternativa, tienes este otro de la marca RockSeed en Amazon. Tiene una distancia de medición similar, una pantalla retroiluminada y un margen de error de 1,5 mm. Sale por 18,99 euros.

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Uno de esos gadget que nunca sobra

Usar uno de estos medidores láser es sencillo: basta con apuntar hacia una superficie y nos aparecerá en pantalla la distancia que hay hasta ella. Esto elimina lo tedioso que es medir con una cinta métrica o similar, especialmente cuando es una distancia larga y necesitas que alguien te ayude. Eso, unido a que también podemos usar el dispositivo de nivel, hace que suene a algo que solo le vendría bien a un obrero o a una persona que esté haciendo un proyecto de bricolaje. Pero no.

Por ejemplo, imagina que quieres cubrir una pared entera con papel pintado. El metro tiene una función que permite calcular automáticamente la superficie de la misma, por lo que nos calculará solito la cantidad en metros cuadrados de papel que necesitamos. También te puede servir si estás buscando comprarte un piso o una casa para medir las dimensiones de alguna estancia, así como para medir un determinado sitio antes de comprar un mueble.

También cuenta con una función Pitágoras que te permite saber la distancia que hay hacia cierta altura o longitud a la que no se puede acceder directamente. Todo ello en un gadget que no llega a 15 euros, que viene con una pequeña funda de almacenamiento e incluye hasta las 2 pilas AAA que necesita para funcionar.

⚡ EN RESUMEN: medidor de distancias parkside ✅ LO MEJOR Muy asequible: Es un gadget que apenas cuesta 15 euros y que es muy útil, incluso si no eres de los que disfruta del bricolaje.

Es un gadget que apenas cuesta 15 euros y que es muy útil, incluso si no eres de los que disfruta del bricolaje. 50 metros de alcance: Tiene un alcance máximo de 50 metros con un margen de error muy pequeño.

Tiene un alcance máximo de 50 metros con un margen de error muy pequeño. Funciones versátiles: Poder calcular la superficie, su función Pitágoras o su nivel hacen que sea una herramienta muy completa. ❌ LO PEOR El láser puede verse poco en exteriores: En interiores no va a ser un problema, pero quizás te puede costar ver el láser si lo utilizas en un patio o en el jardín. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un gadget económico que te puede servir para hacer bricolaje, pero también en multitud de escenarios de tu día a día. ⛔ NO LO COMPRES SI... Solo vas a medir distancias cortas de forma muy puntual y te sirve una cinta métrica que ya tienes en casa.

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Imágenes | Lidl

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