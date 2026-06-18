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Ni Kindle, ni Kobo: Amazon tiene de oferta este eReader por menos de 60 euros y es perfecto para devorar libros

Un lector de libros electrónicos que incluye botones y una pantalla de seis pulgadas

Woxter Scriba 195
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Alberto García

Editor - Xataka Selección
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Queda muy poco para la llegada del Prime Day 2026, por lo que Amazon ha comenzado a calentar motores lanzando muchísimas ofertas. Una de las más interesantes la tenemos en un eReader, pero no se trata de un Kindle o un Kobo, sino del Woxter Scriba 195 que ahora mismo cuesta 56,94 euros.

Woxter Scriba 195

Woxter Scriba 195

Hoy en Amazon — 56,94 PcComponentes — 56,94 MediaMarkt — 69,00 El Corte Inglés — 79,90
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un eReader bueno, bonito y barato

Woxter Scriba 195 Amazon

El Woxter Scriba 195 ha bajado tanto de precio que ahora mismo cuesta la mitad que el Kindle más básico. Y mucho ojo porque es un modelo perfecto para lectores casuales o para aquellas personas a las que no les entusiasme demasiado pasar las páginas deslizando el dedo en la pantalla.

Y esto es porque en lugar de contar con una pantalla táctil, viene con una botonera. Por la parte inferior viene con todo lo necesario para moverse por los menús del eReader, mientras que a los lados tenemos los botones que permiten pasar o retroceder las páginas.

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También viene con una pantalla antirreflejos de seis pulgadas, permite leer en posición vertical u horizontal y soporta muchos formatos, ya sea Epub, PDF o txt, entre otros. Además, viene con 4 GB de almacenamiento interno e incorpora una ranura para tarjetas microSD con la que podemos expandir el almacenamiento hasta los 32 GB.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Woxter scriba 195 hoy

 LO MEJOR

  • El diseño: se trata de un eReader bastante compacto, por lo que es ideal para utilizarlo en casa o llevarlo de viaje.
  • Su botonera, que permite pasar las páginas sin ensuciar la pantalla al deslizar el dedo.

❌ LO PEOR

  • No puede reproducir audiolibros.
  • No es resistente al agua, un punto negativo sobre todo ahora que el verano está a la vuelta de la esquina.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres dar el salto a este tipo de dispositivo con un modelo que sea barato, pero que ofrezca una buena experiencia de lectura.

⛔ NO LO COMPRES SI... Si prefieres que tenga una pantalla táctil o si para ti es importante que sea resistente al agua o que reproduzca audiolibros.
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