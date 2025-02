Ideal para viajes o escapadas, este pequeño gadget barato hará que tu móvil no te deje tirado en cualquier momento

Me encanta viajar pero, más de una vez, cuando he tenido que ir a mirar el móvil para buscar información de un sitio o hacer una foto, a batería me había dejado tirado. He llevado baterías portátiles, pero, al final, con las medidas de equipajes de mano y el poco espacio en la mochila, las acababa dejando en casa. Ahora, en encontrado esta mini power bank de Anker, que caba en cualquier sitio y que, encima, está rebajada a 19,99 euros.

Un gadget bueno, bonito y barato

Esta batería portátil te permite disfrutar de una carga de alta velocidad, gracias a los dos puertos USB-C y la avanzada tecnología PowerIQ 3.0. Además, la potencia de carga que ofrece esta batería externa es de 22,5 W.

Su conector USB-C presenta un diseño plegable, por lo que podrás decirle adiós a los líos de cables mientras cargas tu terminal. Además, algo por lo que destaca es por su ser muy compacta, por lo que cabe en cualquier bolsillo de tu chaqueta o bolso o mochila.

La capacidad de esta mini power Bank de Anker es de 5.000 mAh y en la caja, cuando la compres, viene con la batería, un cable USB-C a USB-C de 60 cm de largo y un manual de instrucciones.

