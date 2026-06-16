Hoy en MediaMarkt tienes un SSD NVMe de 1 TB en oferta (por el Día sin IVA) con el que capear el temporal de sobreprecios

Durante años, la memoria RAM o la unidad de almacenamiento eran unas de las actualizaciones más baratas que podíamos hacerle a nuestro PC de sobremesa o portátil, frente a unos procesadores y tarjetas gráficas que, en líneas generales, solían ser bastante más caros. Pero con la IA, el panorama ha dado un giro de ciento ochenta grados hasta el punto de que a día de hoy tanto SSD como módulos de RAM tienen unos precios prohibitivos. Por eso, sorprende ver la oferta de este NVMe SanDisk en MediaMarkt: 106,61 euros.

SSD Sandisk Plus M.2 NVMe 1 TB PVP en MediaMarkt — 106,61 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hasta 3.200 MB/s y 1 TB de almacenamiento, en oferta por tiempo limitado

Durante toda la jornada de hoy y hasta mañana a primera hora, MediaMarkt celebra un Día sin IVA con el que adelantar algunas de las compras que podíamos tener previstas para el inminente Prime Day de Amazon. Y entre los chollos del día destacamos el protagonizado por el SanDisk SSD Plus en su versión de 1 TB: un SSD NVMe que baja de precio y que, aunque se queda lejos de su coste ideal, no está nada mal en los tiempos que corren.

Tiempo atrás encontrábamos mejores precios, sí. Y probablemente, en el futuro, una vez se estabilice el mercado, volveremos a ver precios aún mejores. Pero el panorama no invita al optimismo y, teniendo en cuenta el contexto actual del mercado, pagar apenas 100 euros por un SSD NVMe es una compra muy inteligente. Sobre todo, si nos corre prisa y no queremos esperar a que la aguas vuelvan a su cauce. Que a saber cuándo hacen, por otra parte.

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No estamos ante un SSD de gama alta ni súper veloz. Para usuarios exigentes que necesiten la mejor velocidad del mercado hay otras opciones más recomendadas (y caras), como el Samsung 990 Pro. Lo mismo sucede con la capacidad: si 1 TB se nos queda corto, tendremos que subir la apuesta a 2 TB o más. Pero también habrá que subir (y bastante) la inversión.

Este SanDisk, con hasta 3.200 MB/s, en cambio, destaca por su buena relación calidad precio y resulta la compra perfecta si necesitamos darle un extra de capacidad a nuestro equipo y queremos que las aplicaciones se muevan con soltura. Siendo realmente fácil de instalar gracias a su formato M.2 2280, compatible con prácticamente cualquier placa base de unas generaciones a esta parte.

⚡ EN RESUMEN: oferta Sandisk SSD Plus ✅ LO MEJOR Su precio , que aunque no es el mejor posible, no está nada mal en los tiempos que corren

, que aunque no es el mejor posible, no está nada mal en los tiempos que corren Gran capacidad (1 TB) con la que dar un extra de espacio a PC de sobremesas y portátiles ❌ LO PEOR Su velocidad, que no es baja pero tampoco es de lo mejor que encontramos en SSD NVMe de similares precios 💡 CÓMPRALO SI... no quieres esperar a que el mercado de SSD y memorias RAM se estabilice ⛔ NO LO COMPRES SI... no te corre prisa. En ese caso, lo ideal es seguir esperando

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