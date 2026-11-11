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Hoy en Lidl (rebajado a 37,99 euros): este taladro atornillador Parkside ideal para los manitas de casa

Viene con maletín de transporte, batería y cargador incluidos

Taladro Atornillador Parkside Lidl 2
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Fran León

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Tener a mano una herramienta polivalente para montar muebles, colgar estantes o realizar pequeñas reparaciones sin depender de enchufes ni cables es básico en cualquier hogar. En el catálogo de bricolaje de Lidl, la gama Parkside se ha consolidado como la referencia indiscutible por su relación calidad-precio y este taladro atornillador recargable de 12 V (PBSA 12 F5) destaca como una compra práctica y ahora está disponible por 37,99 euros.

Taladro atornillador de impacto recargable 20 V »PSBSA 20-Li C3« con batería – con cargador

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PVP en Lidl — 37,99
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Si no llegas a tiempo para conseguir este chollo de Lidl, en Amazon tienes también una alternativa a un precio similar. Se trata de este taladro atornillador Betenst (rebajado hoy a 29,95 euros) y que viene con dos baterías y varias brocas y puntas.

BETENST Taladro Atornillador 21V, Taladro Inalámbrico con 2 Batería 2,0Ah

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Hoy en Amazon — 29,99
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Diseño compacto de 12 V, portabrocas extraíble y kit completo con batería

Taladro Atornillador Parkside Lidl 1

La clave de esta herramienta Parkside es su equilibrio entre ligereza y fuerza, pensado para trabajar cómodamente en espacios reducidos o por encima de la cabeza sin que sufras fatiga en los brazos.

Incorpora un engranaje de dos velocidades con un par de apriete máximo de 28 Nm, regulable en 19 niveles de par más una posición específica para taladrado. Esto permite desde apretar tornillos en maderas delicadas sin pasarlos de rosca hasta perforar con precisión en madera o metal ligero.

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Incorpora también un portabrocas automático de sujeción rápida que se puede desmontar sin herramientas mediante un sistema de liberación rápida. Al quitarlo, la punta del taladro deja al descubierto un portapuntas magnético integrado que acorta el cuerpo de la herramienta y permite atornillar en rincones donde un taladro convencional no cabe.

Viene equipado con una batería de iones de litio de 12 V (2,0 Ah) con tecnología de equilibrado de celdas y un cargador de 2,4 A que completa la carga en apenas 60 minutos con apagado automático. También incorpora una luz de trabajo LED integrada para iluminar zonas oscuras, bloqueo automático del husillo para cambiar accesorios rápidamente y un maletín de transporte con un juego básico de puntas y brocas.

⚡ EN RESUMEN: oferta para taladro atornillador parkside PSBSA 20-Li C3 hoy

 LO MEJOR

  • Kit completo listo para usar: incluye la batería de 12 V, el cargador, el maletín y accesorios por menos de 38 euros.
  • Peso y ergonomía: sus menos de 900 gramos de peso lo hacen facilísimo de manejar.

❌ LO PEOR

  • Sin función de percusión... Está diseñado para atornillar y taladrar en madera, plástico o metal, pero no sirve para perforar paredes de hormigón o ladrillo duro.
  • Potencia de 12 V enfocada al bricolaje doméstico... Aunque sobra para las tareas habituales de casa, trabajos de construcción intensivos requerirán la gama Parkside Performance de 20 V.

💡 CÓMPRALO SI... Eres aficionado al bricolaje y tareas del hogar y buscas una herramienta ligera y completa para montar muebles de kit, colgar cuadros o hacer pequeñas reformas.

⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un profesional de la obra y quieres un taladro para uso continuo diario en materiales muy duros. En este caso, los 28 Nm de par se quedarán cortos.
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Imágenes | Webedia y Parkside

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