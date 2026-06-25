Este Corsair sin cables (a precio mínimo en Prime Day) es una opción top para dar el salto definitivo a los teclados gaming compactos

En todo setup debería haber al menos y siempre que el bolsillo lo permita, un buen teclado. Sobre todo si somos de pasar bastantes horas cada día sentados frente al PC, ya sea jugando, trabajando o de todo un poco. Y en el terreno de los teclados hay tanto entre lo que escoger y hay gustos tan diferentes que puede resultar bastante complicado decantarnos por uno u otro modelo. Aunque si lo que buscamos es buen diseño, tamaño compacto, mucho RGB y, sobre todo, buen precio, este Corsair a 109,99 euros simplifica mucho la búsqueda.

Ideal para jugar pero también para escribir durante horas

Desde el pasado martes y hasta mañana a última hora de la noche, Amazon acoge una nueva edición de su popular Prime Day de verano: un Black Friday anticipado, exclusivo para miembros Prime (aunque podemos aprovechar la prueba gratuita de 30 días si no lo somos), en el que rebaja miles de productos. Siendo la oferta de este K65 Plus de las más interesantes en cuanto a teclados.

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A día de hoy, cuando hablamos de teclados, hay una amplísima variedad de modelos, tamaños y configuraciones. Este Corsair es uno de formato 75%, lo que se traduce en eliminar el apartado numérico habitual de la zona derecha de los completos, pero manteniendo las flechas de dirección y una fila de accesos rápidos.

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Además, en este caso, también incluye una ruleta multifunción para subir y bajar el volumen, ajustar el brillo del RGB y mucho más, dependiendo de lo que configuremos en la aplicación de Corsair.

Hablando de RGB, este K65 Plus es ante todo un modelo gaming, por lo que está repleto de luces que podemos personalizar a nuestro gusto. Por lo demás, estamos ante un modelo mecánico, con interruptores suaves, sonoros y táctiles. Y con una conectividad inalámbrica que ayuda a mantener despejada la mesa de molestos cables.

⚡ EN RESUMEN: oferta Corsair K65 Plus ✅ LO MEJOR Una genial relación calidad precio ahora que está rebajado (además, es su mínimo histórico en Amazon)

ahora que está rebajado (además, es su mínimo histórico en Amazon) Muy versátil y personalizable mediante la app de Corsair ❌ LO PEOR No cuenta con teclado numérico independiente , algo indispensable para muchos usuarios

, algo indispensable para muchos usuarios Al ser inalámbrico tendremos que cargarlo cada varias semanas 💡 CÓMPRALO SI... prefieres teclados compactos, con mucho RGB y, sobre todo, quieres aprovechar una buena oferta ⛔ NO LO COMPRES SI... eres más de teclados de formato completo, alámbricos o sin diseño gaming

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Imágenes | Amazon, Corsair

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