Doblete de descuentos en el Xiaomi 17T, un gama alta asequible con cámaras Leica y buen rendimiento

Las tiendas están lanzando muchas ofertas en móviles, por lo que va siendo hora de renovarlo si no queremos esperar la llegada del Black Friday. MediaMarkt, por ejemplo, ahora mismo tiene el Xiaomi 17T con un doblete de descuentos que lo deja por 506,22 euros; además, está disponible en varios colores. Estos son los descuentos que podemos aprovechar:

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Un móvil con cámaras Leica y una buena pantalla

Más allá del procesador y de alguna otra característica, la mayor diferencia del Xiaomi 17T con respecto a sus anteriores generaciones reside en el tamaño, ya que este móvil es más pequeño al contar con una pantalla de 6,59 pulgadas. Sin embargo, sigue destacando por su resolución 1.5K, por su tasa de refresco de 120 Hz y por su compatibilidad con formatos como Dolby Vision.

A nivel interno viene equipado con el MediaTek Dimensity 8500 Ultra, un procesador que, si bien es cierto que no es tan potente como el que integra el Xiaomi 17T Pro, ofrece un buen rendimiento en todo momento, ya sea con tareas del día a día o con videojuegos.

Viene con una configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, así como con una batería de 6.500 mAh que soporta carga rápida de 67W. También es muy destacable el hecho de que sus cámaras, una vez más, vienen firmadas por Leica, ofreciendo de esta forma muy buenos resultados fotográficos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi 17T hoy ✅ LO MEJOR Su tamaño : ahora es un poco más pequeño que en generaciones anteriores.

: ahora es un poco más pequeño que en generaciones anteriores. Su apartado fotográfico con cámaras firmadas por Leica. ❌ LO PEOR Se echa en falta una batería con un poco más de capacidad, sobre todo si tenemos en cuenta que en la misma marca vemos baterías de más de 8.000 mAh. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil muy equilibrado y que tenga un precio mucho más ajustado. Sobre todo si buscas unas buenas cámaras. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un móvil más económico, con más batería o con un procesador más potente.

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Imágenes | Xiaomi

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