Cuesta menos de 300 euros y es un móvil superventas de Xiaomi con cámara de 200 MP y 512 GB de almacenamiento

Si estás buscando un teléfono premium pero te niegas a pagar los desorbitados precios de la gama alta, el Prime Day es la ocasión perfecta para conseguir un buen smartphone al mejor precio. Eso sí, debes ser usuario Prime de Amazon y si aún no lo eres, puedes disfrutar de la prueba gratuita de 30 días del servicio.
Ahora, puedes llevarte el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G por solo 269,99 euros frente a los 429,90 euros que tiene de PVP recomendado. Además, lo mejor de todo, es que no es en su configuración mínima, sino que viene con 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.
XIAOMI REDMI Note 15 Pro 5G - Smartphone de 8+512GB
Un móvil bueno, bonito y barato
El Redmi Note 15 Pro 5G es un buen ejemplo de que la gama media no tiene que renunciar a ofrecer buenas prestaciones. Su pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y 120 Hz de refresco es una de las características por las que sobresale. Además, alcanza un brillo pico de 3.200 nits y cuenta con protección Gorilla Glass Victus 2.
Su cámara principal es de 200 MP con OIS e integra herramientas de IA para borrar reflejos o mejorar imágenes con solo un toque. ASimismo, otra de las características sobresalientes de este móvil es su batería.
Esta tiene una gran capacidad de 6.580 mAh y es capaz de ofrecer hasta dos días de autonomía y admite carga rápida a 45 W. En cuanto al cerebro de este móvil es el procesador MediaTek Dimensity 7400 y otra de las cosas a destacar es que cuenta con certificación IP68 frente al agua y al polvo.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para el xiaomi redmi note 15 pro 5g hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Eres un usuario todoterreno que guarda absolutamente todo en el móvil (vídeos, canciones, juegos, etc.) o una persona que prioriza la batería por encima de todo para olvidarse del enchufe en dos días.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un smartphone compacto o pequeño o buscas obligatoriamente carga inalámbrica.
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