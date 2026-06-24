Cuesta menos de 300 euros y es un móvil superventas de Xiaomi con cámara de 200 MP y 512 GB de almacenamiento

Si estás buscando un teléfono premium pero te niegas a pagar los desorbitados precios de la gama alta, el Prime Day es la ocasión perfecta para conseguir un buen smartphone al mejor precio. Eso sí, debes ser usuario Prime de Amazon y si aún no lo eres, puedes disfrutar de la prueba gratuita de 30 días del servicio.

Ahora, puedes llevarte el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G por solo 269,99 euros frente a los 429,90 euros que tiene de PVP recomendado. Además, lo mejor de todo, es que no es en su configuración mínima, sino que viene con 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Un móvil bueno, bonito y barato

El Redmi Note 15 Pro 5G es un buen ejemplo de que la gama media no tiene que renunciar a ofrecer buenas prestaciones. Su pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y 120 Hz de refresco es una de las características por las que sobresale. Además, alcanza un brillo pico de 3.200 nits y cuenta con protección Gorilla Glass Victus 2.

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Su cámara principal es de 200 MP con OIS e integra herramientas de IA para borrar reflejos o mejorar imágenes con solo un toque. ASimismo, otra de las características sobresalientes de este móvil es su batería.

Esta tiene una gran capacidad de 6.580 mAh y es capaz de ofrecer hasta dos días de autonomía y admite carga rápida a 45 W. En cuanto al cerebro de este móvil es el procesador MediaTek Dimensity 7400 y otra de las cosas a destacar es que cuenta con certificación IP68 frente al agua y al polvo.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el xiaomi redmi note 15 pro 5g hoy ✅ LO MEJOR Almacenamiento masivo: encontrar 512 GB en este rango de precio es una auténtica rareza que estira la vida útil del móvil.

encontrar 512 GB en este rango de precio es una auténtica rareza que estira la vida útil del móvil. Resistencia total IP68: máxima protección contra el polvo y el agua (puedes estar tranquilo ante inmersiones accidentales). ❌ LO PEOR Sin ranura MicroSD... Aunque teniendo 512 GB de base, es prácticamente imposible que vayas a echar de menos una tarjeta de memoria física.

Aunque teniendo 512 GB de base, es prácticamente imposible que vayas a echar de menos una tarjeta de memoria física. Sin cargador en la caja... Siguiendo la normativa de sostenibilidad, el cargador rápido de 45 W se vende por separado. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un usuario todoterreno que guarda absolutamente todo en el móvil (vídeos, canciones, juegos, etc.) o una persona que prioriza la batería por encima de todo para olvidarse del enchufe en dos días. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un smartphone compacto o pequeño o buscas obligatoriamente carga inalámbrica.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

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