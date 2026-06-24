HOY SE HABLA DE

Cuesta menos de 300 euros y es un móvil superventas de Xiaomi con cámara de 200 MP y 512 GB de almacenamiento

El Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G es uno de los chollos imprescindibles del Prime Day para quienes quieran cambiar de móvil

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5g 4
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter instagram
2581 publicaciones de Fran León

Si estás buscando un teléfono premium pero te niegas a pagar los desorbitados precios de la gama alta, el Prime Day es la ocasión perfecta para conseguir un buen smartphone al mejor precio. Eso sí, debes ser usuario Prime de Amazon y si aún no lo eres, puedes disfrutar de la prueba gratuita de 30 días del servicio.

Ahora, puedes llevarte el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G por solo 269,99 euros frente a los 429,90 euros que tiene de PVP recomendado. Además, lo mejor de todo, es que no es en su configuración mínima, sino que viene con 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

XIAOMI REDMI Note 15 Pro 5G - Smartphone de 8+512GB

XIAOMI REDMI Note 15 Pro 5G - Smartphone de 8+512GB

Amazon — 269,99 Acaba en 2 días 6 h PcComponentes (PVP en carrito) — 309,00 Xiaomi — 309,99 MediaMarkt — 329,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un móvil bueno, bonito y barato

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5g 3

El Redmi Note 15 Pro 5G es un buen ejemplo de que la gama media no tiene que renunciar a ofrecer buenas prestaciones. Su pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y 120 Hz de refresco es una de las características por las que sobresale. Además, alcanza un brillo pico de 3.200 nits y cuenta con protección Gorilla Glass Victus 2.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA
Gana este Huawei Watch Fit 5 Pro
Gana un Huawei Watch Fit 5 Pro con Xataka Xtra
Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 26 de junio y entra en el sorteo
Suscríbete a Xtra

Su cámara principal es de 200 MP con OIS e integra herramientas de IA para borrar reflejos o mejorar imágenes con solo un toque. ASimismo, otra de las características sobresalientes de este móvil es su batería.

Esta tiene una gran capacidad de 6.580 mAh y es capaz de ofrecer hasta dos días de autonomía y admite carga rápida a 45 W. En cuanto al cerebro de este móvil es el procesador MediaTek Dimensity 7400 y otra de las cosas a destacar es que cuenta con certificación IP68 frente al agua y al polvo.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el xiaomi redmi note 15 pro 5g hoy

 LO MEJOR

  • Almacenamiento masivo: encontrar 512 GB en este rango de precio es una auténtica rareza que estira la vida útil del móvil.
  • Resistencia total IP68: máxima protección contra el polvo y el agua (puedes estar tranquilo ante inmersiones accidentales).

❌ LO PEOR

  • Sin ranura MicroSD... Aunque teniendo 512 GB de base, es prácticamente imposible que vayas a echar de menos una tarjeta de memoria física.
  • Sin cargador en la caja... Siguiendo la normativa de sostenibilidad, el cargador rápido de 45 W se vende por separado.

💡 CÓMPRALO SI... Eres un usuario todoterreno que guarda absolutamente todo en el móvil (vídeos, canciones, juegos, etc.) o una persona que prioriza la batería por encima de todo para olvidarse del enchufe en dos días.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un smartphone compacto o pequeño o buscas obligatoriamente carga inalámbrica.
Los móviles con mejor cámara 2026: fotografía de otro nivel en tu bolsillo
En Xataka
Los móviles con mejor cámara 2026: fotografía de otro nivel en tu bolsillo

Otros móviles de oferta en el Prime Day que te pueden interesar

XIAOMI POCO C85 - Smartphone de 6+128GB

XIAOMI POCO C85 - Smartphone de 6+128GB

Amazon — 89,99 Acaba en 2 días 6 h AliExpress — 98,48
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Moto g56 5G 24GB (8GB+16GB RAM Boost)/256GB

Moto g56 5G 24GB (8GB+16GB RAM Boost)/256GB

Con Amazon Prime — 169,00 Acaba en 2 días 6 h
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos de diadema. Cuál comprar y cinco modelos recomendados

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios