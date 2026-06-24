Llevo 2 meses tomando apuntes en clase usando un cuaderno hipervitaminado con IA y Android. Es el aliado que jamás esperé

Hace tanto tiempo que vivo atada a un teclado o a una pantalla táctil que cuando me apunté a la Escuela de Idiomas se me hizo muy raro volver a llevar cuaderno y boli para tomar apuntes. Así que en cuanto tuve la oportunidad de echarle el guante a un cuaderno digital, no me lo pensé mucho: la naturalidad de escribir a mano y lo cómodo y práctico que resulta después estudiar con texto digitalizado: sin tener que arrancar hojas, perder tiempo pasando a limpio o tener tachones. O de intentar leer mi letra, que ya os adelanto que es terrible.

Llevaba tiempo pensando en comprarme un cuaderno digital precisamente por esas ventajas que ofrecen. Si además tiene funciones de inteligencia artificial para transcribir grabaciones de voz o traducir como el iFlytek AI Note 2, lo tenía claro: ¿dónde hay que firmar? Este es un cuaderno digital de altos vuelos y eso tiene su cara B: no es apto para todos los bolsillos, incluido el mío.

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Quieres un cuaderno digital grande pero liviano y estilizado.

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Lo quieres también como lector (no tiene retroiluminación).

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Lo esencial en 30 segundos

El iFlytek AI Note 2 es un cuaderno digital con pantalla de tinta electrónica en blanco y negro de 10,65 pulgadas. Todo lo que escribas o dibujes con el stylus lo puedes tener en poco tiempo en tu tablet o en tu ordenador gracias a que es compatible con apps de terceros fundamentales y más usadas, desde la suite de Google (para mí esencial porque es la que uso en mi trabajo y en clase) a Notion o Trello. ¿El secreto? Que funciona con Android 14 y tiene Google Play.

Si te gustan los cuadernos y escribir a la vieja usanza, la experiencia de escritura es ágil, agradable (ese ruidito del roce llega a ser adictivo) e inmediato, ya que la latencia es mínima. La oferta de pinceles disponibles y la sensibilidad de presión de estos es buena, pero no alcanza el nivel de excelencia de otras marcas como Wacom. Entre su amplia compatibilidad y lo natural que se siente escribir a mano, me parece magnífica para tomar notas. Eso sí, si la quieres para dibujar, hay opciones mejores.

Que tenga un micrófono me ha parecido un puntazo para por ejemplo tomar notas de viva voz (literal) en clase, para presentaciones y reuniones o comandos de voz de la IA. Precisamente esa versatilidad es lo que lo hace diferente: es un cuaderno digital vitaminado con mucho potencial en escenarios profesionales. Eso sí, teniendo en cuenta lo que cuesta, las expectativas están muy altas y no te esperas que tenga algunas funciones de pago o que la IA para transcribir texto sea manifiestamente mejorable. ¿Qué ofrece esa suscripción? Por 5,99 euros/mes o 60 euros al año desbloqueas la transcripción offline, admite más modelos de IA (por defecto, GPT-5), la sincronización ilimitada de notas y un programa de garantía extendida.

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Nuestra experiencia con el iFLYTEK AI NOTE 2

Una pantalla enorme en todos los sentidos. El tamaño y lo blanco de la pantalla es una barbaridad: te cabe mucho texto para escribir y leer tus apuntes, se ve bien* y además sigue siendo tremendamente manejable y liviana. No te vayas hasta abajo que ya te digo dónde está el "pero" de ese bien con asterisco: el panel no tiene retroiluminación, algo que se echa en falta si vas a estar horas trabajando en diferentes escenarios y momentos.

Un diseño que entra por los ojos. Cuando la saqué de la caja no me lo podía creer: qué increíblemente fino y ligero es, es que casi pesa menos que un móvil cualquiera. Además, se nota que está hecho con mimo: esas esquinas redondeadas, esa trasera de aluminio mate con topes para no dañar la superficie, esos cinco pines para fijar el lápiz o ese botón para encender y apagar con lector de huellas. No escatima en detalles y se nota: es grande, pero es comodísimo. En cuanto al lápiz óptico, es funcional: tiene buen agarre, es liviano y tiene un práctico botón en la zona del pulgar para tareas como borrar sobre la marcha como si fuera una goma (o seleccionar algo al trazar un círculo y eliminarlo).

Bendita sincronización. Tomar notas y que en pocos segundos (Wi-Fi mediante) lo tengas en el móvil listo para leer o exportar es práctico y, que incluso puedas hacer bypass al teléfono y pasarlo directamente a la omnipresente suite de Google se agradece mucho en el día a día. Si hay internet, todo va fluido y hace que resulte fácil y natural integrarlo en tu rutina de trabajo. De hecho, acostumbro a llevar el móvil como gadget para todo en presentaciones (notas, grabaciones, fotos) y creo que combinado con este cuaderno ganas mucho: tienes el teléfono libre y operativo, tomar notas a mano es ágil y poder grabar para tener la grabación en texto y audio es todo un win - win.

Las otras funciones. Empezamos a movernos en arenas movedizas. La más destacable y pulida es la grabación y transcripción sobre la marcha: es moderadamente buena, siempre y cuando sea en uno de los idiomas compatibles, vocalices y tengas el micrófono cerca. No es lo más pulido del mundo, pero tener GPT-5 hace el apaño para resolver alguna duda rápida o montar una base de texto sin cambiar de dispositivo. Donde sí que flojea más es en el reconocimiento de texto manuscrito, aquí incluso esforzándome por escribir bien me ha devuelto textos con bastantes fallos. Por otro lado, me he encontrado con el muro de las funciones de pago en más ocasiones de las que me hubiera gustado, como la limitación del número de notas o la transcripción de voz offline.

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Una más en el día a día. La ligereza del cuaderno, la naturalidad que ofrece poder escribir a mano y la facilidad de intercambiar información con mis otros dispositivos han hecho que lo integre en mi flujo de trabajo rápidamente. En primer lugar, porque escribir a mano me parece más cómodo; y en segundo, porque la grabadora es un antes y un después.

Tener el móvil libre para lo que quieras y tener la transcripción de lo que estás grabando es magnífico. La guinda del pastel sería tener el resumen, pero es una función de pago. Es cierto que el dispositivo es finísimo y que su capacidad es más o menos la de un móvil, pero me ha parecido que la batería no es para tirar cohetes: sin recortar en nada, como estés una hora tomando apuntes te liquidas un 10% tranquilamente.

Ficha técnica del iFlytek AI Note 2



iFlytek AI Note 2 Dimensiones y peso 247x178x4,2mm 295 gramos Pantalla 10,65 pulgadas Resolución: 2.560 x 1.920 píxeles 300 PPP Tinta electrónica flexible

Procesador RK3576 Octa-core RAM 4 GB Almacenamiento 64 GB Batería 4.000 mAh Conectividad y puertos WiFi 6 Bluetooth 5.4 Conexión USB-C Sistema operativo Android Otros Stylus incluido Entiende 16 idiomas Conversión texto manuscrito a texto digital en 133 idiomas Nube AWS Precio 669 euros

iFlytek AI Note 2, la opinión de Xataka

Más que un cuaderno digital más, el iFlytek AI Note 2 es un dispositivo de productividad con mucho potencial que lo mismo te sirve para ir a clase, asistir a una presentación (hace poco fui a una donde un colega combinaba las notas con los diagramas y alguna grabación puntual en la ronda de preguntas), reuniones y para repasarte los apuntes. Lo mejor con diferencia de este cuaderno digital 2.0 es su soberbia pantalla, a la que lo único que le falta es que sea retroiluminada.

La experiencia de uso tiene sus más y sus menos: como mero cuaderno es de sobresaliente, tanto por la sensación de escribir como por la respuesta (dentro de que obviamente, no es una tablet) o la sincronización con apps típicas en entornos profesionales y académicos. Ahora bien, tengo que reconocer que estoy acostumbrada a un iPad con lápiz óptico y sí que se nota que va alguna marcha más atrás en velocidad, algo esperable por otro lado en un dispositivo de este tipo.

Donde más expectativas puestas tenía era en esas otras funciones y la más destacable y pulida es la grabación y transcripción sobre la marcha: es moderadamente buena, siempre y cuando sea en uno de los idiomas compatibles, vocalices y tengas el micrófono cerca. No es lo más pulido del mundo, pero tener GPT-5 hace el apaño para resolver alguna duda rápida o montar una base de texto sin cambiar de dispositivo.

Donde sí que flojea más es en el reconocimiento de texto manuscrito. Por otro lado, me he encontrado con el muro de las funciones de pago en más ocasiones de las que me hubiera gustado, como la limitación del número de notas o los resúmenes de las grabaciones. El potencial está ahí, pero a este cuaderno vitaminado todavía le queda camino para ser un producto redondo.

¿Te lo recomiendo?

Si lo que quieres es un cuaderno digital grande, que se vea bien y que sea lo más manejable y ligero posible para tomar notas, este es caballo ganador. Llevarlo a clase ha sido una gozada porque pesa mucho menos que cualquier cuaderno de papel y obviamente tiene mucha más capacidad y posibilidades. De hecho, cuesta encontrar cuadernos digitales de su tamaño que sean tan estilizados.

Hay otros escenarios donde puede ser interesante, siempre y cuando el precio no sea un problema: que el cuaderno digital estándar se te quede corto, seas early adopter y te hagan los ojos "chiribitas" con lo de cuaderno vitaminado con IA. Eso sí, siempre teniendo claro que hay funciones de pago extra, que el funcionamiento smart tiene tiene bastante margen de mejora y que puedes hacer lo mismo con una tablet con stylus y una app.

Imágenes | Xataka

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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Iflytek. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.



