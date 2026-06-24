HBO Max trae a España un sistema publicitario que identifica la ropa que llevan en la pantalla para intentar vendértelo

Ya te has acostumbrado a pagar una tarifa más económica en tu suscripción a cambio de ver anuncios. Ese modelo está a punto de dar un nuevo giro: inteligencia artificial para detectar qué objetos son "vendibles" de lo que aparece en las series que ves, para intentar vendértelo. Similar a la publicidad de Prime Video que te lleva a la correspondiente venta en Amazon, pero un paso más allá en términos de sofisticación.

En qué consiste. Warner Bros. Discovery anunció el 19 de junio que HBO Max lanzará en España y otros países europeos, como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y países nórdicos (además de Brasil y México en América), antes del fin de 2026, un nuevo formato publicitario llamado Moments. El sistema usa inteligencia artificial para detectar los objetos que aparecen en pantalla durante una serie o película e inserta anuncios vinculados a esos objetos en tiempo real: si los protagonistas usan una bicicleta, el anuncio puede ser de esa bicicleta, o de una equivalente. Si la escena transcurre en un vuelo, la pausa publicitaria siguiente puede llevar un anuncio de aerolíneas.

Los responsables. El sistema lo desarrolla la empresa estadounidense KERV.ai, cuya tecnología ya funciona con distintas aplicaciones para Disney, Hulu, Paramount, NBCU, ESPN, Samsung Ads o Vevo. Su propuesta es el análisis objeto a objeto del contenido audiovisual: no solo identifica el tema general de una escena, sino los elementos visuales concretos que aparecen en ella, con suficiente precisión para correlacionarlos con productos específicos de anunciantes.

25.000 momentos. Según Warner, el sistema ha identificado ya 25.000 momentos en el catálogo de HBO Max donde se pueden activar este tipo de anuncios. Las categorías temáticas disponibles para los anunciantes incluyen cocina, moda, belleza, artículos de lujo, fitness o bienestar. En Estados Unidos, donde Moments ya está activo, Warner ha registrado un aumento del 19% en la participación de los espectadores y un 13% más en intención de compra respecto a los formatos publicitarios convencionales.

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Más jugoso que el product placement. Eso de que una marca pague para que su coche aparezca en una película o su refresco esté en la mesa de los protagonistas requiere un acuerdo previo entre la marca y el equipo de producción, negociado antes del rodaje. Es eficaz, pero costoso (también a nivel de organización). Moments, sin embargo, funciona sobre contenido ya existente. La IA detecta el artículo y lo convierte en parte de un inventario publicitario. Es muy atractivo para anunciantes y plataforma: un contenido rodado hace cinco años puede generar impactos publicitarios hoy.

Todo esto teóricamente, claro: nadie ha firmado con sangre que las series y películas no vayan a empezar a modificar sus contenidos futuros para intentar acercarse, precisamente, a una versión 2.0 del product placement tradicional, que funcionaba con una misma premisa: lo que ves se puede comprar.

Amazon llegó antes. En mayo de 2025, Amazon anunciaba en su presentación anual a anunciantes un formato de pause ads contextuales para Prime Video. La IA de Amazon analiza la escena en el momento exacto en que el espectador pulsa pausa y genera en tiempo real un anuncio con copy dinámico adaptado a lo que aparece en pantalla. La diferencia con HBO es obvia, y a favor del negocio de Prime Video: saltar de un anuncio a Amazon no supone ningún problema para el espectador: según datos de la compañía, el 88% de los espectadores de Prime Video en Estados Unidos ha comprado en Amazon, lo que le permite introducir en la ecuación datos de hábitos de compra.

Nada de cookies. Warner, de hecho, vende justo lo contrario. La nota de prensa de Moments destaca que el sistema usa "señales contextuales en lugar de datos personales", es decir que hace uso de un diseño "privacy-first". Warner carece de los datos personales que tiene Amazon, de modo que abraza esta ventaja para el usuario: no requiere seguimiento del usuario entre sesiones ni construcción de un perfil. Moments no sabe quién eres, solo lo que estás viendo en cada momento.

Los anuncios en las plataformas de streaming es, cada vez más, un negocio muy jugoso. Según estudios de agosto de 2025, el 45% del consumo de Netflix en sus mercados con publicidad ya ocurría desde el plan con anuncios, frente al 34% un año antes. HBO Max registró un aumento de diez puntos porcentuales en el mismo periodo. Es decir, la proporción de espectadores que ve streaming con publicidad no para de crecer, y Moments llega en el momento en que ese inventario publicitario pide a gritos formas de engatusar al espectador más sofisticadas.

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