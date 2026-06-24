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Hoy en MediaMarkt este ventilador Dyson fácil de limpiar, silencioso y sin aspas casi a mitad de precio

Un ventilador potente, con el diseño más exclusivo y la calidad de Dyson

Dyson Cool 1
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Manu García (Visnuh)

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Dyson no es una marca barata. Todos sus productos gozan de ese aura premium y de exclusividad de la que pocas marcas pueden presumir, pero no es por casualidad. Si hay productos que funcionan bien y marcan tendencias que luego siguen otras marcas, esos son los de Dyson. Y sus ventiladores de aspas no son excepción. Por eso, cuando encontramos ofertas como esta de MediaMarkt, merece la pena aprovecharlas. Ahora mismo, podemos hacernos con el Dyson Cool AM07 por sólo 211,65 euros.

Dyson Cool AM07

Dyson Cool AM07

PVP en Miravia — 207,00 MediaMarkt (precio MiMediaMarkt) — 211,65 Amazon — 249,00 El Corte Inglés — 249,00 PcComponentes — 391,29
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Actualmente sin stock en la web de la propia Dyson, este ventilador tiene un precio oficial de 349 euros, aunque en casi todas las tiendas lo encontramos por 249 euros. En MediaMarkt también, pero, si somos miembros del club MiMediaMarkt, nos hace un descuento extra de 37,35 euros, con lo que nos habrá salido por esos 211,65 euros, con envío gratuito o recogida en tienda sin coste. Y si lo prefieres, en estos momentos, puedes conseguirlo unos euros más barato, por 207 euros en Miravia.

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Silencioso y estiloso, además de barato

Dyson Cool 2

El Dyson Cool AM07 es un ventilador sin aspas que destaca por su cuidado diseño. Gracias a ello, es casi un elemento decorativo más, pero no sólo eso: es más fácil de guardar y de limpiar y su forma cilíndrica hace que encontrarle un espacio en el que no estorbe sea mucho más fácil. Ese diseño sin aspas, además, lo hace seguro para hogares en los que hay niños.

Su funcionamiento evita los golpes de aire gracias a la tecnología Air Multiplier, con la que el aire sale de forma continua y suave y además tiene un gran alcance.

Pero si hay otro punto que destacar es lo silencioso que es. Es perfecto para usar mientras dormimos, y mucho más sano que poner el aire acondicionado con instalación o incluso portátil.

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Ofrece 10 niveles de potencia y cuenta con un temporizador que nos permite programar su apagado entre 15 minutos y 9 horas. 

Además, viene con mando a distancia para su control, con el extra de que éste es magnético, para dejarlo adherido al ventilador y tenerlo siempre a mano.


Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden  reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las  ofertas pueden variar.

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